https://noticiaslatam.lat/20260215/sirvientes-de-la-politica-cual-sera-el-futuro-de-la-ue-si-dependiera-del-gas-de-eeuu-1171423113.html

"Sirvientes de la política": ¿Cuál será el futuro de la UE si dependiera del gas de EEUU?

"Sirvientes de la política": ¿Cuál será el futuro de la UE si dependiera del gas de EEUU?

Sputnik Mundo

El incremento de las importaciones europeas de gas estadounidense profundizará la dependencia de Europa respecto a Washington, que, a su vez, podría ejercer... 15.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-15T11:15+0000

2026-02-15T11:15+0000

2026-02-15T11:49+0000

juan antonio aguilar

🌍 europa

gas

unión europea (ue)

economía

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/0c/0c/1119231307_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8732361b9acfe4fa9cce510d5cd2ce80.jpg

En su opinión, es evidente que Washington podrá utilizar esta dependencia para ejercer presión política sobre la Unión Europea."Los líderes europeos son o bien unos tontos, o bien, en realidad, unos sirvientes de la política de EEUU", sostuvo.En enero, el Consejo de la UE aprobó definitivamente la prohibición de importar el gas natural licuado ruso a partir del 1 de enero de 2027 y el gas por gasoducto a partir del 30 de septiembre de 2027.Al respecto, desde Moscú, han declarado en reiteradas ocasiones que Occidente comete un grave error al negarse a comprar recursos energéticos a Rusia, ya que se verá abocado a una mayor dependencia debido al aumento de los precios.A la vez, indicaron que, quienes se han negado a hacerlo, compran y seguirán comprando carbón, petróleo y gas rusos de todos modos, a través de intermediarios a precios más elevados.

https://noticiaslatam.lat/20260214/rusia-ve-criticamente-tenso-el-cierre-de-periodo-de-calefaccion-en-europa-1171396850.html

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

juan antonio aguilar, 🌍 europa, gas, unión europea (ue), 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis