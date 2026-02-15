https://noticiaslatam.lat/20260215/sirvientes-de-la-politica-cual-sera-el-futuro-de-la-ue-si-dependiera-del-gas-de-eeuu-1171423113.html
"Sirvientes de la política": ¿Cuál será el futuro de la UE si dependiera del gas de EEUU?
Sputnik Mundo
El incremento de las importaciones europeas de gas estadounidense profundizará la dependencia de Europa respecto a Washington, que, a su vez, podría ejercer... 15.02.2026, Sputnik Mundo
juan antonio aguilar
🌍 europa
gas
unión europea (ue)
economía
📈 mercados y finanzas
💬 opinión y análisis
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/0c/0c/1119231307_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8732361b9acfe4fa9cce510d5cd2ce80.jpg
https://noticiaslatam.lat/20260214/rusia-ve-criticamente-tenso-el-cierre-de-periodo-de-calefaccion-en-europa-1171396850.html
unión europea (ue)
11:15 GMT 15.02.2026 (actualizado: 11:49 GMT 15.02.2026)
El incremento de las importaciones europeas de gas estadounidense profundizará la dependencia de Europa respecto a Washington, que, a su vez, podría ejercer presión sobre la política del bloque comunitario, opinó en una entrevista con Sputnik el oficial militar retirado español y director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Antonio Aguilar.
"Si aumentan las importaciones de gas procedentes de Estados Unidos [a la UE], también aumentará la dependencia de la política estadounidense", señaló.
En su opinión, es evidente que Washington podrá utilizar esta dependencia para ejercer presión política sobre la Unión Europea.
"Los líderes europeos son o bien unos tontos, o bien, en realidad, unos sirvientes de la política de EEUU", sostuvo.
En enero, el Consejo de la UE aprobó definitivamente la prohibición de importar el gas natural licuado ruso a partir del 1 de enero de 2027 y el gas por gasoducto a partir del 30 de septiembre de 2027.
Al respecto, desde Moscú, han declarado en reiteradas ocasiones que Occidente comete un grave error al negarse a comprar recursos energéticos a Rusia, ya que se verá abocado a una mayor dependencia debido al aumento de los precios.
A la vez, indicaron que, quienes se han negado a hacerlo, compran y seguirán comprando carbón, petróleo y gas rusos de todos modos, a través de intermediarios a precios más elevados.
