¿Por qué los girasoles posicionaron a Argentina en el mercado global?
¿Por qué los girasoles posicionaron a Argentina en el mercado global?
15.02.2026
La Asociación Argentina del Girasol (Asagir) presentó su Informe Mensual de Coyuntura, en el que expone cómo el país sudamericano tuvo un importante papel en el mercado global de esta flor por la combinación de varios factores internos y externos.Según el documento presentado por el asesor económico Jorge Ingaramo, Buenos Aires tuvo ventas totales de girasol por más de 2.174 millones de dólares en 2025, lo que representa un incremento interanual del 49,6%.De acuerdo con el reporte de La Nación, estos resultados colocaron a esta actividad económica como la "de mayor crecimiento exportador de toda la agroindustria nacional".Ingaramo destacó que, en parte, este incremento estuvo relacionado con un rendimiento récord que, según sus estimaciones, seguirá durante este año. De acuerdo con las previsiones, la producción nacional podría crecer hasta los 6,2 millones de toneladas, un alza de cerca de 400.000 toneladas.El analista subrayó que un factor clave fue el aumento que se registró en la comercialización primaria, el cual creció durante el año pasado casi 40%.Otros rubros que tuvieron influencia directa en estos resultados fueron las campañas locales para aumentar la producción, lluvias que favorecieron la cosecha y un contexto internacional en que hay escasez de oferta, lo cual tuvo un impacto en el mercado doméstico.El documento refiere que, en el mercado global, hay un "faltante crítico" debido a que la relación stocks-consumo bajó 5,8%, o que evidencia una escasez extrema, mientras que en los aceites la relación pasó del 13,9% al 11,8%.En este contexto, Ingaramo comentó que Argentina está ante una "oportunidad estratégica" por la caída de la oferta a nivel mundial, así como por las estimaciones de aumento de producción durante el año en curso.
¿Por qué los girasoles posicionaron a Argentina en el mercado global?

06:51 GMT 15.02.2026
Argentina se coloca como una potencia en la cosecha y venta de girasoles, luego de los resultados positivos que dicha industria alcanzó en 2025.
La Asociación Argentina del Girasol (Asagir) presentó su Informe Mensual de Coyuntura, en el que expone cómo el país sudamericano tuvo un importante papel en el mercado global de esta flor por la combinación de varios factores internos y externos.
Según el documento presentado por el asesor económico Jorge Ingaramo, Buenos Aires tuvo ventas totales de girasol por más de 2.174 millones de dólares en 2025, lo que representa un incremento interanual del 49,6%.
De acuerdo con el reporte de La Nación, estos resultados colocaron a esta actividad económica como la "de mayor crecimiento exportador de toda la agroindustria nacional".
Ingaramo destacó que, en parte, este incremento estuvo relacionado con un rendimiento récord que, según sus estimaciones, seguirá durante este año. De acuerdo con las previsiones, la producción nacional podría crecer hasta los 6,2 millones de toneladas, un alza de cerca de 400.000 toneladas.
El analista subrayó que un factor clave fue el aumento que se registró en la comercialización primaria, el cual creció durante el año pasado casi 40%.

"Se pasó de 2,8 millones de toneladas vendidas por los productores a la industria, a 3,9 millones, es decir, 1,1 millones de toneladas adicionales, lo que representa un alza del 37,9%", declaró Ingaramo.

Otros rubros que tuvieron influencia directa en estos resultados fueron las campañas locales para aumentar la producción, lluvias que favorecieron la cosecha y un contexto internacional en que hay escasez de oferta, lo cual tuvo un impacto en el mercado doméstico.
El documento refiere que, en el mercado global, hay un "faltante crítico" debido a que la relación stocks-consumo bajó 5,8%, o que evidencia una escasez extrema, mientras que en los aceites la relación pasó del 13,9% al 11,8%.
En este contexto, Ingaramo comentó que Argentina está ante una "oportunidad estratégica" por la caída de la oferta a nivel mundial, así como por las estimaciones de aumento de producción durante el año en curso.
