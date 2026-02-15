Super Bowl, reforma laboral en Argentina y la fiesta de las Águedas en España, entre las fotos de la semana
Trabajo de combate de las FFAA rusas con el obús D-30 en la dirección de Sumi en la zona de la operación militar especial.
La gente se protege mientras la Policía y los manifestantes se enfrentan durante una marcha de sindicatos y grupos de oposición contra un proyecto de ley de reforma laboral propuesto por el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, en Buenos Aires.
Palestinos juegan fútbol en un campo, cerca de edificios destruidos durante la ofensiva israelí de dos años, en la ciudad de Gaza.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, habla con el presidente francés, Emmanuel Macron, durante la cumbre de la UE en el castillo de Alden Biesen en Bilzen-Hoeselt, Bélgica.
Los residentes intentan recuperar sus pertenencias de las casas inundadas después de que la lluvia desbordara el río Sinú en Montería, Colombia.
El humo y las llamas se elevan desde un ataque militar israelí contra un edificio en el barrio de Zeitoun de la ciudad de Gaza.
Los habitantes de Bangladés abandonan la ciudad de Daca y viajan en el techo del tren en la estación de tren de Kamalapur en la capital bangladesí. Las personas se dirigen a su ciudad natal para emitir sus votos antes de las elecciones al Parlamento del país.
Una mujer vestida con un traje típico regional salta una hoguera durante el salto del piorno de las fiestas de Las Águedas, en Andavías, Castilla y León, España.
Esta celebración, también conocida como el Día de las Mujeres, es una tradición muy arraigada en Castilla y León, especialmente en las zonas rurales. Se celebra durante siete días, durante los cuales los asistentes bailan, comen, cantan e incluso saltan una hoguera.
Una vista aérea muestra una gran sección colapsada en la carretera Kumluca-Kemer después de un deslizamiento de tierra mientras continúan los trabajos de reparación y refuerzo cerca del sitio en Antalya, Turquía.
La cantante estadounidense Lady Gaga actúa durante el Super Bowl LX.
Turistas observan un desfile de pingüinos en el Parque Polar de Harbin, con motivo de la llegada del Festival de Primavera, China.
Los animales visten tang rojos, trajes tradicionales chinos, para dar la bienvenida al Festival de Primavera.
Lanzamiento del cohete Proton-M con el satélite de observación Elektro-L desde el cosmódromo de Baikonur.
Gatos Sphynx participan en el CoShariki Show en la capital rusa, Moscú.
Bailarines actúan durante un ensayo general para el tradicional Baile de la Ópera en Viena, Austria.
Un ciclón de nieve en la ciudad rusa de Yuzhno-Sajalinsk.
El 6 de febrero, la isla Sajalín fue azotada por un ciclón de nieve, una ventisca y ráfagas de viento de hasta 20-25 m/s. El peligro de avalanchas persiste en algunas zonas, y la visibilidad en las carreteras se redujo a 500 metros.
Los juerguistas marcan el inicio de un carnaval callejero en la Plaza del Viejo Mercado en Colonia, Alemania.
Un pastor palestino pastorea su rebaño en el valle del Jordán en Cisjordania.
Una modelo presenta una creación de la colección Otoño/Invierno 2026 del diseñador de moda estadounidense Christian Siriano durante la Semana de la Moda de Nueva York, EEUU.
