Super Bowl, reforma laboral en Argentina y la fiesta de las Águedas en España, entre las fotos de la semana
Super Bowl, reforma laboral en Argentina y la fiesta de las Águedas en España, entre las fotos de la semana
Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La actuación de cantantes como... 15.02.2026, Sputnik Mundo
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
Super Bowl, reforma laboral en Argentina y la fiesta de las Águedas en España, entre las fotos de la semana

Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La actuación de cantantes como Bad Bunny y Lady Gaga en Super Bowl, la Semana de la Moda de Nueva York y el desbordamiento del río Sinú en Colombia, entre las fotos de la semana.
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimedia

Trabajo de combate de las FFAA rusas con el obús D-30 en la dirección de Sumi en la zona de la operación militar especial.

1/18
© AP Photo / Rodrigo Abd

La gente se protege mientras la Policía y los manifestantes se enfrentan durante una marcha de sindicatos y grupos de oposición contra un proyecto de ley de reforma laboral propuesto por el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, en Buenos Aires.

2/18
© REUTERS Mahmoud Issa

Palestinos juegan fútbol en un campo, cerca de edificios destruidos durante la ofensiva israelí de dos años, en la ciudad de Gaza.

3/18
© AP Photo / Omar Havana

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, habla con el presidente francés, Emmanuel Macron, durante la cumbre de la UE en el castillo de Alden Biesen en Bilzen-Hoeselt, Bélgica.

4/18
© AP Photo / Fernando Vergara

Los residentes intentan recuperar sus pertenencias de las casas inundadas después de que la lluvia desbordara el río Sinú en Montería, Colombia.

5/18
© AP Photo / Jehad Alshrafi

El humo y las llamas se elevan desde un ataque militar israelí contra un edificio en el barrio de Zeitoun de la ciudad de Gaza.

6/18
© Getty Images / NurPhoto/Zabed Hasnain Chowdhury

Los habitantes de Bangladés abandonan la ciudad de Daca y viajan en el techo del tren en la estación de tren de Kamalapur en la capital bangladesí. Las personas se dirigen a su ciudad natal para emitir sus votos antes de las elecciones al Parlamento del país.

7/18
© Getty Images / Europa Press News/Emilio Fraile

Una mujer vestida con un traje típico regional salta una hoguera durante el salto del piorno de las fiestas de Las Águedas, en Andavías, Castilla y León, España.

Esta celebración, también conocida como el Día de las Mujeres, es una tradición muy arraigada en Castilla y León, especialmente en las zonas rurales. Se celebra durante siete días, durante los cuales los asistentes bailan, comen, cantan e incluso saltan una hoguera.

8/18
© Getty Images / Anadolu/Orhan Cicek

Una vista aérea muestra una gran sección colapsada en la carretera Kumluca-Kemer después de un deslizamiento de tierra mientras continúan los trabajos de reparación y refuerzo cerca del sitio en Antalya, Turquía.

9/18
© REUTERS Carlos Barria

La cantante estadounidense Lady Gaga actúa durante el Super Bowl LX.

10/18
© Getty Images / VCG/China News Service/Zhao Yuhang

Turistas observan un desfile de pingüinos en el Parque Polar de Harbin, con motivo de la llegada del Festival de Primavera, China.

Los animales visten tang rojos, trajes tradicionales chinos, para dar la bienvenida al Festival de Primavera.

11/18
© Sputnik / Roscosmos/Ivan Timoshenko / Acceder al contenido multimedia

Lanzamiento del cohete Proton-M con el satélite de observación Elektro-L desde el cosmódromo de Baikonur.

12/18
© Sputnik / Natalia Seliverstova / Acceder al contenido multimedia

Gatos Sphynx participan en el CoShariki Show en la capital rusa, Moscú.

13/18
© REUTERS Lisa Leutner

Bailarines actúan durante un ensayo general para el tradicional Baile de la Ópera en Viena, Austria.

14/18
© Sputnik / Sergei Krasnouhov / Acceder al contenido multimedia

Un ciclón de nieve en la ciudad rusa de Yuzhno-Sajalinsk.

El 6 de febrero, la isla Sajalín fue azotada por un ciclón de nieve, una ventisca y ráfagas de viento de hasta 20-25 m/s. El peligro de avalanchas persiste en algunas zonas, y la visibilidad en las carreteras se redujo a 500 metros.

15/18
© AP Photo / Martin Meissner

Los juerguistas marcan el inicio de un carnaval callejero en la Plaza del Viejo Mercado en Colonia, Alemania.

16/18
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Un pastor palestino pastorea su rebaño en el valle del Jordán en Cisjordania.

17/18
© REUTERS Angelina Katsanis

Una modelo presenta una creación de la colección Otoño/Invierno 2026 del diseñador de moda estadounidense Christian Siriano durante la Semana de la Moda de Nueva York, EEUU.

18/18
