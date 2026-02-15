https://noticiaslatam.lat/20260215/1171387458.html

Super Bowl, reforma laboral en Argentina y la fiesta de las Águedas en España, entre las fotos de la semana

Super Bowl, reforma laboral en Argentina y la fiesta de las Águedas en España, entre las fotos de la semana

Sputnik Mundo

Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La actuación de cantantes como... 15.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-15T09:03+0000

2026-02-15T09:03+0000

2026-02-15T09:03+0000

multimedia

📷 fotos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/0e/1171387628_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_eddf46add061f3f894c6acbe8dba7370.jpg

Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

фото, 📷 fotos