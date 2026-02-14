Mundo
https://noticiaslatam.lat/20260214/mexico-recauda-mas-de-4432-millones-de-las-plataformas-digitales-extranjeras-1171369013.html
México recauda más de $4.432 millones de las plataformas digitales extranjeras
México recauda más de $4.432 millones de las plataformas digitales extranjeras
México recaudó más de 4.400 millones de dólares por el cobro de impuestos a las grandes plataformas digitales sin establecimiento en el país, como Netflix... 14.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-14T06:51+0000
2026-02-14T06:51+0000
Solo en lo que respecta al sector de transportes, correos y almacenamiento, el medio local ponderó que los ingresos sumaron cerca de 1.205 millones de dólares. En este rubro, se detectaron inconsistencias en el valor de los productos que ingresaban al país, lo que encendió las alertas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde 2024, destacó la nota.Tras notar que algunas empresas presuntamente estaban asociadas con plataformas extranjeras de comercio electrónico para introducir mercancías de bajo valor al país, el organismo encargado de la recaudación fiscal y aduanera anunció revisiones en el sector. Según detalla La Jornada, las compañías enviaban la mercancía de un solo pedido en varios paquetes que no rebasaran los 50 dólares cada uno —conocidos como minimis— y, una vez en México, juntaban las partes para la entrega al consumidor final. De esta manera, evadían el impuesto general de importación y el impuesto al valor agregado (IVA) correspondientes.Tras la revisión, las autoridades comenzaron a aplicar un gravamen de 19% a la mercancía que ingresa a suelo mexicano a través de minimis y que, presuntamente, era utilizada por las empresas para evadir impuestos. Más adelante, el impuesto a los minimis provenientes de países con los que México no tiene un tratado comercial subió de 19 a 33,5%, lo que encareció productos de plataformas como Temu, AliExpress y Shein.
México recaudó más de 4.400 millones de dólares por el cobro de impuestos a las grandes plataformas digitales sin establecimiento en el país, como Netflix, Temu y Uber, entre otras, informa el diario 'La Jornada' con base en datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Solo en lo que respecta al sector de transportes, correos y almacenamiento, el medio local ponderó que los ingresos sumaron cerca de 1.205 millones de dólares.
En este rubro, se detectaron inconsistencias en el valor de los productos que ingresaban al país, lo que encendió las alertas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde 2024, destacó la nota.
Tras notar que algunas empresas presuntamente estaban asociadas con plataformas extranjeras de comercio electrónico para introducir mercancías de bajo valor al país, el organismo encargado de la recaudación fiscal y aduanera anunció revisiones en el sector.
Según detalla La Jornada, las compañías enviaban la mercancía de un solo pedido en varios paquetes que no rebasaran los 50 dólares cada uno —conocidos como minimis— y, una vez en México, juntaban las partes para la entrega al consumidor final.
De esta manera, evadían el impuesto general de importación y el impuesto al valor agregado (IVA) correspondientes.
Tras la revisión, las autoridades comenzaron a aplicar un gravamen de 19% a la mercancía que ingresa a suelo mexicano a través de minimis y que, presuntamente, era utilizada por las empresas para evadir impuestos.

El titular de la SHCP, Édgar Amador Zamora, dijo en 2025 que "cerrar un switch en materia de importación de plataformas [digitales] le está dando al país 9.000 millones [de pesos, o sea, unos 523 millones de dólares]", según recuerda La Jornada.

Más adelante, el impuesto a los minimis provenientes de países con los que México no tiene un tratado comercial subió de 19 a 33,5%, lo que encareció productos de plataformas como Temu, AliExpress y Shein.
