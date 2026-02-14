https://noticiaslatam.lat/20260214/mexico-recauda-mas-de-4432-millones-de-las-plataformas-digitales-extranjeras-1171369013.html

México recauda más de $4.432 millones de las plataformas digitales extranjeras

México recauda más de $4.432 millones de las plataformas digitales extranjeras

Sputnik Mundo

México recaudó más de 4.400 millones de dólares por el cobro de impuestos a las grandes plataformas digitales sin establecimiento en el país, como Netflix... 14.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-14T06:51+0000

2026-02-14T06:51+0000

2026-02-14T06:51+0000

economía

méxico

📈 mercados y finanzas

recaudación

impuesto sobre el valor añadido (iva)

netflix

la jornada

uber

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/03/1157257443_0:109:2079:1278_1920x0_80_0_0_b5189b7f23a4537fa0844bdc02e6489f.jpg

Solo en lo que respecta al sector de transportes, correos y almacenamiento, el medio local ponderó que los ingresos sumaron cerca de 1.205 millones de dólares. En este rubro, se detectaron inconsistencias en el valor de los productos que ingresaban al país, lo que encendió las alertas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde 2024, destacó la nota.Tras notar que algunas empresas presuntamente estaban asociadas con plataformas extranjeras de comercio electrónico para introducir mercancías de bajo valor al país, el organismo encargado de la recaudación fiscal y aduanera anunció revisiones en el sector. Según detalla La Jornada, las compañías enviaban la mercancía de un solo pedido en varios paquetes que no rebasaran los 50 dólares cada uno —conocidos como minimis— y, una vez en México, juntaban las partes para la entrega al consumidor final. De esta manera, evadían el impuesto general de importación y el impuesto al valor agregado (IVA) correspondientes.Tras la revisión, las autoridades comenzaron a aplicar un gravamen de 19% a la mercancía que ingresa a suelo mexicano a través de minimis y que, presuntamente, era utilizada por las empresas para evadir impuestos. Más adelante, el impuesto a los minimis provenientes de países con los que México no tiene un tratado comercial subió de 19 a 33,5%, lo que encareció productos de plataformas como Temu, AliExpress y Shein.

https://noticiaslatam.lat/20260211/la-recaudacion-fiscal-por-consumo-de-tabaco-y-alcohol-rompe-el-record-en-mexico-segun-un-medio--1171260733.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, 📈 mercados y finanzas, recaudación, impuesto sobre el valor añadido (iva), netflix, la jornada, uber