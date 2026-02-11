La recaudación fiscal por consumo de tabaco y alcohol rompe el récord en México, según un medio

El diario señala, con base en el último informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que se obtuvieron en 2024 2.732 millones de dólares por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al tabaco labrado, "la cifra más alta en la historia del país". En 2025, el monto se elevó a 2.874 millones de dólares. Y añade que, en siete años, el impuesto al cigarro incrementó de 41 centavos de dólar a 70 por una cajetilla con 20 unidades. Para este año, destaca la publicación, el impuesto será de 99. Esta cifra representa un aumento de 58 centavos de 2018 a 2025. El medio resalta que, de 2024 a 2025, la recaudación a través de bebidas alcohólicas incrementó de 1.472 millones de dólares a 1.476 millones. En el caso de los alimentos con alta densidad calórica, conocidos popularmente como "comida chatarra", el fisco obtuvo 2.211 millones de dólares en 2024. Mientras que el año pasado, la suma incrementó a $2.319 millones. La recaudación por concepto de apuestas y sorteos pasó de 197 millones de dólares en 2024 a 227 millones en 2025. Y precisa que el único rubro en el que se registró una disminución ligera en los impuestos recaudados fue el de las bebidas azucaradas. Este monto pasó de 2.342 millones de dólares en 2024 a 2.339 millones el año pasado.
En 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) obtuvo 9.266 millones de dólares a través de los impuestos a productos como tabaco, alcohol, sorteos, apuestas bebidas azucaradas y alimentos de alta densidad calórica, un incremento ligeramente superior al año anterior, cuando se recaudaron 8.935 millones de dólares, informa 'El Universal'.
El diario señala, con base en el último informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que se obtuvieron en 2024 2.732 millones de dólares por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al tabaco labrado, "la cifra más alta en la historia del país". En 2025, el monto se elevó a 2.874 millones de dólares.
Y añade que, en siete años, el impuesto al cigarro incrementó de 41 centavos de dólar a 70 por una cajetilla con 20 unidades. Para este año, destaca la publicación, el impuesto será de 99. Esta cifra representa un aumento de 58 centavos de 2018 a 2025.
El medio resalta que, de 2024 a 2025, la recaudación a través de bebidas alcohólicas incrementó de 1.472 millones de dólares a 1.476 millones.
En el caso de los alimentos con alta densidad calórica, conocidos popularmente como "comida chatarra", el fisco obtuvo 2.211 millones de dólares en 2024. Mientras que el año pasado, la suma incrementó a $2.319 millones.
La recaudación por concepto de apuestas y sorteos pasó de 197 millones de dólares en 2024 a 227 millones en 2025.
"De 2018 a 2024, el impuesto ad valorem (sobre el valor de la operación) para casas de apuestas, juegos en línea y sorteos se mantuvo en una tasa de 30%; sin embargo, la última reforma avalada en San Lázaro [Cámara baja de México] eleva la tasa a 50%, incluyendo por primera vez de forma explícita un control estricto sobre plataformas digitales extranjeras que operan en México", destaca el medio.
Y precisa que el único rubro en el que se registró una disminución ligera en los impuestos recaudados fue el de las bebidas azucaradas. Este monto pasó de 2.342 millones de dólares en 2024 a 2.339 millones el año pasado.
