https://noticiaslatam.lat/20260214/mexico-es-el-pais-con-las-parejas-mas-felices-del-mundo-1171373041.html
¿Cuál es el país con las parejas más felices del mundo?
México encabeza el ranking mundial de felicidad en pareja, de acuerdo con el estudio "Satisfacción Amorosa 2026", realizado por la firma de investigación Ipsos... 14.02.2026, Sputnik Mundo
07:52 GMT 14.02.2026 (actualizado: 10:19 GMT 14.02.2026)
México encabeza el ranking mundial de felicidad en pareja, de acuerdo con el estudio "Satisfacción Amorosa 2026", realizado por la firma de investigación Ipsos en 29 naciones de los cinco continentes.
El análisis, aplicado a más de 23.000 adultos, reveló que 86% de los mexicanos encuestados afirmó sentirse amado por su pareja, el porcentaje más alto entre los países evaluados.
A nivel global, 83% de las personas consultadas dijeron estar satisfechas con su relación de pareja y 77% aseguraron sentirse amadas, lo que muestra una percepción mayormente positiva sobre la vida afectiva.
En contraste, Japón y Corea del Sur registraron los niveles más bajos de satisfacción amorosa, con 11% y 13% respectivamente, según los resultados del informe.
31 de marzo 2024, 19:07 GMT
El estudio señala que, como en ediciones anteriores, los países de América Latina y Asia tienden a mostrar mayores niveles de satisfacción en el ámbito sentimental.
Brasil fue identificado como una excepción regional al ubicarse en la parte baja de la clasificación, mientras que Países Bajos y España fueron las únicas naciones europeas dentro de los primeros diez lugares.
El estudio también identificó diferencias vinculadas al nivel de ingresos
. A escala global, 82% de las personas con más poder adquisitivo
dijeron sentirse satisfechas con el amor que reciben, frente a 72% entre quienes reportaron menores ingresos.
