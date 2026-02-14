Mundo
"La confianza está socavada": la OSCE se encuentra en una profunda crisis, denuncia representante ruso
"La confianza está socavada": la OSCE se encuentra en una profunda crisis, denuncia representante ruso
El posible papel de la OSCE en la resolución del conflicto ucraniano, la crisis de confianza en la organización y las prioridades de Rusia en la escena... 14.02.2026, Sputnik Mundo
La OSCE como plataforma de diálogo con RusiaA pesar de que en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa predomina entre la mayoría de los países una postura antirrusa, existe cierta comprensión sobre la necesidad de cambiar la situación, señala el diplomático.Al mismo tiempo, explica que, siguiendo la práctica diplomática habitual tras su llegada, envió solicitudes de reunión a otros representantes permanentes. Entre el 90% y el 95% respondió de forma positiva."Puedo decir que ya me he reunido con varios representantes permanentes que, en otras circunstancias, no suelen mantener diálogo con nosotros, ni en formato bilateral ni en otros ámbitos. Muchos admiten que esta plataforma puede resultar útil para intercambiar puntos de vista", indica.De acuerdo con Polianski, poco a poco va creciendo la conciencia de que es necesario hablar con Rusia, así como la disposición a "mirar más a fondo" la situación.La necesidad de reformasLa actividad de la organización se ha visto paralizada por la crisis ucraniana, considera Polianski. En lugar de adoptar decisiones en el seno de la OSCE, algunos miembros insisten en que primero debe resolverse el conflicto, lo que en la práctica se traduce en un simple "intercambio de reproches", apunta.A su juicio, no está en absoluto garantizado que la organización desempeñe algún papel en una eventual solución.El diplomático considera que la OSCE necesita reorientar urgentemente su labor. Si cuando se alcance una solución en Ucrania, la organización sigue en estado pasivo, perderá cualquier perspectiva de futuro, advierte.¿Qué perspectivas hay?Desde el punto de vista ruso, el desarrollo de la OSCE pasa por la creación de una nueva arquitectura de seguridad en el continente europeo, así como por un análisis de los errores cometidos en el diseño del modelo anterior, indica Polianski.En esa misma línea, sería importante abrir un diálogo sobre las causas profundas de la crisis ucraniana, añade.
ucrania
16:02 GMT 14.02.2026
El representante permanente ruso ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Dmitri Polianski
El representante permanente ruso ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Dmitri Polianski - Sputnik Mundo, 1920, 14.02.2026
El posible papel de la OSCE en la resolución del conflicto ucraniano, la crisis de confianza en la organización y las prioridades de Rusia en la escena internacional centraron la entrevista de Sputnik al nuevo representante permanente de Rusia ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Dmitri Polianski.

La OSCE como plataforma de diálogo con Rusia

A pesar de que en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa predomina entre la mayoría de los países una postura antirrusa, existe cierta comprensión sobre la necesidad de cambiar la situación, señala el diplomático.

"En la Unión Europea hay actualmente Estados que, en principio, se oponen a cualquier diálogo con Rusia y pueden generar dificultades a quienes, a su juicio, se apartan de la línea común", afirma.

Al mismo tiempo, explica que, siguiendo la práctica diplomática habitual tras su llegada, envió solicitudes de reunión a otros representantes permanentes. Entre el 90% y el 95% respondió de forma positiva.
"Puedo decir que ya me he reunido con varios representantes permanentes que, en otras circunstancias, no suelen mantener diálogo con nosotros, ni en formato bilateral ni en otros ámbitos. Muchos admiten que esta plataforma puede resultar útil para intercambiar puntos de vista", indica.
De acuerdo con Polianski, poco a poco va creciendo la conciencia de que es necesario hablar con Rusia, así como la disposición a "mirar más a fondo" la situación.
"Profunda crisis": Lavrov alerta que la OSCE se enfrenta a la amenaza real de su autodestrucción
6 de febrero, 09:18 GMT
La necesidad de reformas

La actividad de la organización se ha visto paralizada por la crisis ucraniana, considera Polianski. En lugar de adoptar decisiones en el seno de la OSCE, algunos miembros insisten en que primero debe resolverse el conflicto, lo que en la práctica se traduce en un simple "intercambio de reproches", apunta.
"Las negociaciones reales y los esfuerzos de arreglo se desarrollan ahora en otros formatos. En la OSCE, como en otras estructuras internacionales, incluida la ONU, no hay un debate sustantivo sobre estas cuestiones", sostiene.
A su juicio, no está en absoluto garantizado que la organización desempeñe algún papel en una eventual solución.
"Ese [papel] aún debe ganárselo, y la confianza en la organización está socavada", subraya.
En un contexto de turbulencias mundiales, el papel de la diplomacia rusa es más relevante que nunca, declara Putin
10 de febrero, 06:49 GMT
El diplomático considera que la OSCE necesita reorientar urgentemente su labor. Si cuando se alcance una solución en Ucrania, la organización sigue en estado pasivo, perderá cualquier perspectiva de futuro, advierte.

¿Qué perspectivas hay?

Desde el punto de vista ruso, el desarrollo de la OSCE pasa por la creación de una nueva arquitectura de seguridad en el continente europeo, así como por un análisis de los errores cometidos en el diseño del modelo anterior, indica Polianski.
En esa misma línea, sería importante abrir un diálogo sobre las causas profundas de la crisis ucraniana, añade.

"Si se logra impulsar un diálogo más sistemático y sustancial en el marco de la OSCE, la organización tendrá la oportunidad de volver a ser necesaria y útil para todos sus participantes", concluye.

