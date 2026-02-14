https://noticiaslatam.lat/20260214/gobierno-federal-y-estados-unificaran-criterios-para-atender-brote-de-sarampion-en-mexico-1171384490.html

Gobierno federal y estados unificarán criterios para atender el brote de sarampión en México

Asimismo, el Gobierno federal acordó con los 32 gobernadores del país unificar criterios de atención médica y fortalecer la coordinación para contener el brote de sarampión, informó la presidenta, Claudia Sheinbaum.La mandataria detalló que, en una reunión virtual realizada recientemente con los titulares estatales y autoridades federales de salud, se estableció la designación de un representante por entidad para agilizar la distribución de vacunas y dar seguimiento puntual a la estrategia.Sheinbaum añadió que, a partir de la próxima semana, se impulsará una campaña de orientación en escuelas, con el objetivo de informar a la población sobre la importancia de la vacunación y las medidas preventivas frente al brote.Por su parte, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, informó que, actualmente, existen 29.000 puntos de vacunación distribuidos en hospitales, centros de salud y módulos instalados por instituciones federales y gobiernos estatales.El funcionario explicó que la ciudadanía puede ubicar el punto más cercano mediante una llamada al 079 o a través de la plataforma oficial dondemevacuno.gob.mx, herramienta que permite consultar disponibilidad y ubicación de los centros de inmunización.Clark subrayó que el eje central de la estrategia es reforzar la vacunación en grupos vulnerables, particularmente en menores de seis meses a 12 años que no hayan recibido las dosis correspondientes, así como en personas de entre 14 y 49 años que no hayan completado su esquema.Señaló que, en mayores de 50 años no se recomienda la aplicación generalizada, debido a que la mayoría fue vacunada en su momento o estuvo expuesta al virus antes de su erradicación, especialmente tras el brote registrado en 1989, por lo que cuentan con protección natural o adquirida.Finalmente, detalló que la estrategia retoma el modelo implementado previamente en Chihuahua para controlar la transmisión y señaló que las entidades con mayor incidencia son Jalisco, Ciudad de México, Nayarit, Sinaloa, Colima y Tabasco, donde se mantiene un monitoreo puntual para contener el brote.

