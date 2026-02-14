Gobierno federal y estados unificarán criterios para atender el brote de sarampión en México

Asimismo, el Gobierno federal acordó con los 32 gobernadores del país unificar criterios de atención médica y fortalecer la coordinación para contener el brote de sarampión, informó la presidenta, Claudia Sheinbaum.La mandataria detalló que, en una reunión virtual realizada recientemente con los titulares estatales y autoridades federales de salud, se estableció la designación de un representante por entidad para agilizar la distribución de vacunas y dar seguimiento puntual a la estrategia.Sheinbaum añadió que, a partir de la próxima semana, se impulsará una campaña de orientación en escuelas, con el objetivo de informar a la población sobre la importancia de la vacunación y las medidas preventivas frente al brote.Por su parte, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, informó que, actualmente, existen 29.000 puntos de vacunación distribuidos en hospitales, centros de salud y módulos instalados por instituciones federales y gobiernos estatales.El funcionario explicó que la ciudadanía puede ubicar el punto más cercano mediante una llamada al 079 o a través de la plataforma oficial dondemevacuno.gob.mx, herramienta que permite consultar disponibilidad y ubicación de los centros de inmunización.Clark subrayó que el eje central de la estrategia es reforzar la vacunación en grupos vulnerables, particularmente en menores de seis meses a 12 años que no hayan recibido las dosis correspondientes, así como en personas de entre 14 y 49 años que no hayan completado su esquema.Señaló que, en mayores de 50 años no se recomienda la aplicación generalizada, debido a que la mayoría fue vacunada en su momento o estuvo expuesta al virus antes de su erradicación, especialmente tras el brote registrado en 1989, por lo que cuentan con protección natural o adquirida.Finalmente, detalló que la estrategia retoma el modelo implementado previamente en Chihuahua para controlar la transmisión y señaló que las entidades con mayor incidencia son Jalisco, Ciudad de México, Nayarit, Sinaloa, Colima y Tabasco, donde se mantiene un monitoreo puntual para contener el brote.
Autoridades federales y estatales de México reforzarán la vacunación en menores y adultos con esquemas incompletos, además de implementar vigilancia focalizada en seis entidades con mayor incidencia para frenar la propagación del virus.
Asimismo, el Gobierno federal acordó con los 32 gobernadores del país unificar criterios de atención médica y fortalecer la coordinación para contener el brote de sarampión, informó la presidenta, Claudia Sheinbaum.
La mandataria detalló que, en una reunión virtual realizada recientemente con los titulares estatales y autoridades federales de salud, se estableció la designación de un representante por entidad para agilizar la distribución de vacunas y dar seguimiento puntual a la estrategia.
Sheinbaum añadió que, a partir de la próxima semana, se impulsará una campaña de orientación en escuelas, con el objetivo de informar a la población sobre la importancia de la vacunación y las medidas preventivas frente al brote.
Por su parte, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, informó que, actualmente, existen 29.000 puntos de vacunación distribuidos en hospitales, centros de salud y módulos instalados por instituciones federales y gobiernos estatales.
El funcionario explicó que la ciudadanía puede ubicar el punto más cercano mediante una llamada al 079 o a través de la plataforma oficial dondemevacuno.gob.mx, herramienta que permite consultar disponibilidad y ubicación de los centros de inmunización.
Clark subrayó que el eje central de la estrategia es reforzar la vacunación en grupos vulnerables, particularmente en menores de seis meses a 12 años que no hayan recibido las dosis correspondientes, así como en personas de entre 14 y 49 años que no hayan completado su esquema.
Señaló que, en mayores de 50 años no se recomienda la aplicación generalizada, debido a que la mayoría fue vacunada en su momento o estuvo expuesta al virus antes de su erradicación, especialmente tras el brote registrado en 1989, por lo que cuentan con protección natural o adquirida.
Finalmente, detalló que la estrategia retoma el modelo implementado previamente en Chihuahua para controlar la transmisión y señaló que las entidades con mayor incidencia son Jalisco, Ciudad de México, Nayarit, Sinaloa, Colima y Tabasco, donde se mantiene un monitoreo puntual para contener el brote.
