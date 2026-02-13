https://noticiaslatam.lat/20260213/la-poblacion-de-francia-gasto-en-linea-mas-de-237000-millones-de-dolares-en-2025-1171304511.html

La población de Francia gastó en línea más de 237.000 millones de dólares en 2025

La población de Francia gastó en línea más de 237.000 millones de dólares en 2025

Pese a la incertidumbre económica y geopolítica, los franceses gastaron cerca de 237.600 millones de dólares a través de compras en línea, informó 'Le Figaro'...

El diario francés destacó que se trata de un incremento del 7% en un año, aunque incluye un leve desaceleramiento, ya que el avance del sector fue de 9,4% en 2024. De acuerdo con los datos, el alza está impulsada por los servicios, en donde las ventas aumentaron 9% (143.000 millones de dólares). En tanto, las ventas de productos incrementaron 4% (90.400 millones de dólares), mientras que el número de pedidos en línea registró 3.200 millones de transacciones en internet durante el año pasado: 10 puntos porcentuales por encima de 2024. No obstante, el directivo alertó sobre la "competencia desleal de las plataformas asiáticas", por lo que llamó a reforzar las normas europeas relativas a este rubro. Según destaca Le Figaro, plataformas chinas como Shein y Temu están contribuyendo a reducir el consumo medio de los franceses, que, en 2025, gastaron un 3% menos. Sin embargo, la caída también se explica en el aumento del ahorro y en el auge de los artículos de segunda mano, según Lolivier. Lo anterior quiere decir que, si bien los franceses están haciendo más pedidos, siguen siendo cuidadosos con sus gastos, según la nota.

