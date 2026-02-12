El supuesto sobrevuelo de 'narcodrones' en Texas aumentaría la presión de EEUU contra México

Todo comenzó cuando la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó el cierre por 10 días del espacio aéreo de esta ciudad fronteriza de casi 700.000 habitantes. La decisión generó incertidumbre no sólo a nivel local, sino nacional: la suspensión total de actividades de un aeropuerto de esta envergadura no es común en EEUU. Y menos una suspensión de más de una semana. Aunque de inicio no se supo por qué las autoridades tomaron esta medida, bastaron unas horas para que la orden fuera revocada. La FAA publicó lo siguiente durante la mañana del 11 de febrero tras varias horas de incertidumbre: "Se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. No existe amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad". Inmediatamente, el secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, informó que el cierre se debió a "una incursión de un cártel con drones". Según el funcionario, "la amenaza" había sido "neutralizada" gracias a la "acción rápida" del Departamento de Guerra y de la FAA. Y aunque Washington nunca habló de la procedencia de dicho dron, diversos medios estadounidenses reportaron que se trató presuntamente de un vehículo aéreo no tripulado de un cártel mexicano. Lo acontecido en Texas podría parecer habitual dado que, tan sólo en el segundo semestre de 2024, se detectaron más de 27.000 drones a menos de 500 metros de la frontera entre México y EEUU, según Steven Willoughby, subdirector del programa antidrones del Departamento de Seguridad Nacional, quien explicó que muchos de esos dispositivos se utilizan "a diario" para transportar drogas o vigilar a los agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense. Sin embargo, en el fondo yace un complejo contexto geopolítico en el que Washington presiona cada vez más a México para que rinda mayores resultados en la lucha contra el crimen organizado. Todo ello, afirma, contribuye a que Washington "mantenga una posición de presión" hacia México en diversos temas, sobre todo en seguridad, que ha sido el talón de Aquiles de la relación bilateral desde que Donald Trump inició su segundo mandato. Por ello, señala, el Gobierno de EEUU mantiene "una mirada fija hacia lo que sucede en su frontera sur". En enero pasado, el Departamento de Estado de EEUU reclamó a México "resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas". El Gobierno de Claudia Sheinbaum respondió que los resultados son claros, al afirmar que se han entregado a la Justicia estadounidense a decenas de cabecillas criminales sin proceso de extradición y que se ha logrado reducir en 40% el índice de homicidios dolosos en el país latinoamericano. Además, le recordó a la Administración Trump que también ha habido un descenso del 50% en las incautaciones de fentanilo en la frontera.Trump, por su parte, mantiene una comunicación continua con la presidenta de México, a quien se ha referido de maneras opuestas: a veces le llama " mujer fantástica" y a veces la acusa de ser débil ante la presencia de los cárteles de la droga. Para Guerrero Baena, lo que sucedió en Texas con el cierre del espacio aéreo debido a supuestos drones de un grupo criminal es algo "bastante común" desde hace muchos años, sobre todo desde que los cárteles hallaron la forma de vulnerar la frontera entre México y EEUU. De hecho, el trasiego de sustancias ilícitas en El Paso, Texas, se remonta a la década de 1990, cuando el capo y fundador del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, cruzó enormes cantidades de droga en avionetas, una acción que le valió el apodo de El Señor de los Cielos. Incluso desde 2010, en plena "guerra contra el narco" del Gobierno de Felipe Calderón, las autoridades mexicanas informaron sobre la utilización de "aeronaves teledirigidas" para transportar droga hacia suelo estadounidense. "Al final, si realmente se estuviera trabajando por una seguridad bilateral, no se darían estos episodios de confusión en torno a unos drones, porque bien se podría empezar a legislar en ambos países y a mejorar los flujos de comunicación bilaterales, para no dejarnos llevar por versiones politizadas de lo acontecido sin un sustento técnico", concluye. La presidenta Claudia Sheinbaum informó este 11 de febrero que los secretarios de Defensa, general Ricardo Trevilla; de Marina, almirante Pedro Morales; y de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, viajarán a Washington para participar esta semana en reuniones del Comando Norte de EEUU y del Entendimiento de Seguridad bilateral, firmado en septiembre pasado. "Van a escuchar, no llevan ningún posicionamiento, más que el que ya conocemos: defensa de la soberanía", anticipó la mandataria.
El cierre temporal del espacio aéreo en El Paso, Texas, provocó confusión en ambos lados de la frontera. Desde la Administración Trump informaron que la suspensión se debió a la presencia de drones de un cártel, pero al final el cierre duró sólo unas horas y no varios días como estaba previsto. ¿Qué componente político bilateral hay en todo esto?
Todo comenzó cuando la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó el cierre por 10 días del espacio aéreo de esta ciudad fronteriza de casi 700.000 habitantes. La decisión generó incertidumbre no sólo a nivel local, sino nacional: la suspensión total de actividades de un aeropuerto de esta envergadura no es común en EEUU. Y menos una suspensión de más de una semana.
The FAA has issued a NOTAM halting all flight operations at El Paso International Airport (ELP/KELP) for 10 days.
Aunque de inicio no se supo por qué las autoridades tomaron esta medida, bastaron unas horas para que la orden fuera revocada. La FAA publicó lo siguiente durante la mañana del 11 de febrero tras varias horas de incertidumbre: "Se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. No existe amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad".
Inmediatamente, el secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, informó que el cierre se debió a "una incursión de un cártel con drones". Según el funcionario, "la amenaza" había sido "neutralizada" gracias a la "acción rápida" del Departamento de Guerra y de la FAA. Y aunque Washington nunca habló de la procedencia de dicho dron, diversos medios estadounidenses reportaron que se trató presuntamente de un vehículo aéreo no tripulado de un cártel mexicano.
The FAA and DOW acted swiftly to address a cartel drone incursion.
The threat has been neutralized, and there is no danger to commercial travel in the region.
Lo acontecido en Texas podría parecer habitual dado que, tan sólo en el segundo semestre de 2024, se detectaron más de 27.000 drones a menos de 500 metros de la frontera entre México y EEUU, según Steven Willoughby, subdirector del programa antidrones del Departamento de Seguridad Nacional, quien explicó que muchos de esos dispositivos se utilizan "a diario" para transportar drogas o vigilar a los agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense. Sin embargo, en el fondo yace un complejo contexto geopolítico en el que Washington presiona cada vez más a México para que rinda mayores resultados en la lucha contra el crimen organizado.
"Este tipo de sucesos sí podrían incrementar la presión de EEUU sobre el Gobierno de México, sobre todo si se toma en cuenta el contexto político y comercial de este año, en el que se celebrará el Mundial de Fútbol, la renegociación del T-MEC y las elecciones de medio término en EEUU", dice a Sputnik Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en Política de Seguridad y director de la Escuela de seguridad pública y política criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos.
Todo ello, afirma, contribuye a que Washington "mantenga una posición de presión" hacia México en diversos temas, sobre todo en seguridad, que ha sido el talón de Aquiles de la relación bilateral desde que Donald Trump inició su segundo mandato. Por ello, señala, el Gobierno de EEUU mantiene "una mirada fija hacia lo que sucede en su frontera sur".
En enero pasado, el Departamento de Estado de EEUU reclamó a México "resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas". El Gobierno de Claudia Sheinbaum respondió que los resultados son claros, al afirmar que se han entregado a la Justicia estadounidense a decenas de cabecillas criminales sin proceso de extradición y que se ha logrado reducir en 40% el índice de homicidios dolosos en el país latinoamericano. Además, le recordó a la Administración Trump que también ha habido un descenso del 50% en las incautaciones de fentanilo en la frontera.
Trump, por su parte, mantiene una comunicación continua con la presidenta de México, a quien se ha referido de maneras opuestas: a veces le llama " mujer fantástica" y a veces la acusa de ser débil ante la presencia de los cárteles de la droga.
"Ese es el estilo de expresarse del presidente de EEUU acerca de Sheinbaum, pero no sólo de ella, sino también de muchos otros temas. Todo depende del foro o del espacio donde lo diga y hasta de su estado de ánimo. Hay muchos factores que convergen en su forma de decir las cosas. Por eso es común que los mensajes de Trump parezcan contradictorios o confusos, pero esa es su manera de presionar para que se lleve a cabo su agenda", observa en entrevista con Sputnik Juan Carlos Barrón, analista internacional y directo del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM.
Para Guerrero Baena, lo que sucedió en Texas con el cierre del espacio aéreo debido a supuestos drones de un grupo criminal es algo "bastante común" desde hace muchos años, sobre todo desde que los cárteles hallaron la forma de vulnerar la frontera entre México y EEUU.
"El crimen organizado utiliza drones en la frontera con EEUU con diferentes fines, ya sea para transportar droga o para labores de vigilancia. No es algo nuevo, pero ahora cobra relevancia por el factor político de la Administración Trump", apunta el analista.
De hecho, el trasiego de sustancias ilícitas en El Paso, Texas, se remonta a la década de 1990, cuando el capo y fundador del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, cruzó enormes cantidades de droga en avionetas, una acción que le valió el apodo de El Señor de los Cielos. Incluso desde 2010, en plena "guerra contra el narco" del Gobierno de Felipe Calderón, las autoridades mexicanas informaron sobre la utilización de "aeronaves teledirigidas" para transportar droga hacia suelo estadounidense.
"También debemos pensar qué tanto México se puede blindar jurídicamente ante esta clase de hechos como los que vimos en Texas. Porque México está desaprovechando la oportunidad histórica de tener un tratado bilateral con EEUU en materia de seguridad (...), pero nos estamos limitando a entendimientos que no llegan a absolutamente nada", dice Guerrero Baena.
"Al final, si realmente se estuviera trabajando por una seguridad bilateral, no se darían estos episodios de confusión en torno a unos drones, porque bien se podría empezar a legislar en ambos países y a mejorar los flujos de comunicación bilaterales, para no dejarnos llevar por versiones politizadas de lo acontecido sin un sustento técnico", concluye.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó este 11 de febrero que los secretarios de Defensa, general Ricardo Trevilla; de Marina, almirante Pedro Morales; y de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, viajarán a Washington para participar esta semana en reuniones del Comando Norte de EEUU y del Entendimiento de Seguridad bilateral, firmado en septiembre pasado. "Van a escuchar, no llevan ningún posicionamiento, más que el que ya conocemos: defensa de la soberanía", anticipó la mandataria.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).