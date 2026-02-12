El supuesto sobrevuelo de 'narcodrones' en Texas aumentaría la presión de EEUU contra México

https://noticiaslatam.lat/20260212/el-supuesto-sobrevuelo-de-drones-de-un-cartel-en-texas-aumentaria-la-presion-de-eeuu-contra-mexico--1171307926.html

Todo comenzó cuando la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó el cierre por 10 días del espacio aéreo de esta ciudad fronteriza de casi 700.000 habitantes. La decisión generó incertidumbre no sólo a nivel local, sino nacional: la suspensión total de actividades de un aeropuerto de esta envergadura no es común en EEUU. Y menos una suspensión de más de una semana. Aunque de inicio no se supo por qué las autoridades tomaron esta medida, bastaron unas horas para que la orden fuera revocada. La FAA publicó lo siguiente durante la mañana del 11 de febrero tras varias horas de incertidumbre: "Se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. No existe amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad". Inmediatamente, el secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, informó que el cierre se debió a "una incursión de un cártel con drones". Según el funcionario, "la amenaza" había sido "neutralizada" gracias a la "acción rápida" del Departamento de Guerra y de la FAA. Y aunque Washington nunca habló de la procedencia de dicho dron, diversos medios estadounidenses reportaron que se trató presuntamente de un vehículo aéreo no tripulado de un cártel mexicano. Lo acontecido en Texas podría parecer habitual dado que, tan sólo en el segundo semestre de 2024, se detectaron más de 27.000 drones a menos de 500 metros de la frontera entre México y EEUU, según Steven Willoughby, subdirector del programa antidrones del Departamento de Seguridad Nacional, quien explicó que muchos de esos dispositivos se utilizan "a diario" para transportar drogas o vigilar a los agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense. Sin embargo, en el fondo yace un complejo contexto geopolítico en el que Washington presiona cada vez más a México para que rinda mayores resultados en la lucha contra el crimen organizado. Todo ello, afirma, contribuye a que Washington "mantenga una posición de presión" hacia México en diversos temas, sobre todo en seguridad, que ha sido el talón de Aquiles de la relación bilateral desde que Donald Trump inició su segundo mandato. Por ello, señala, el Gobierno de EEUU mantiene "una mirada fija hacia lo que sucede en su frontera sur". En enero pasado, el Departamento de Estado de EEUU reclamó a México "resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas". El Gobierno de Claudia Sheinbaum respondió que los resultados son claros, al afirmar que se han entregado a la Justicia estadounidense a decenas de cabecillas criminales sin proceso de extradición y que se ha logrado reducir en 40% el índice de homicidios dolosos en el país latinoamericano. Además, le recordó a la Administración Trump que también ha habido un descenso del 50% en las incautaciones de fentanilo en la frontera.Trump, por su parte, mantiene una comunicación continua con la presidenta de México, a quien se ha referido de maneras opuestas: a veces le llama " mujer fantástica" y a veces la acusa de ser débil ante la presencia de los cárteles de la droga. Para Guerrero Baena, lo que sucedió en Texas con el cierre del espacio aéreo debido a supuestos drones de un grupo criminal es algo "bastante común" desde hace muchos años, sobre todo desde que los cárteles hallaron la forma de vulnerar la frontera entre México y EEUU. De hecho, el trasiego de sustancias ilícitas en El Paso, Texas, se remonta a la década de 1990, cuando el capo y fundador del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, cruzó enormes cantidades de droga en avionetas, una acción que le valió el apodo de El Señor de los Cielos. Incluso desde 2010, en plena "guerra contra el narco" del Gobierno de Felipe Calderón, las autoridades mexicanas informaron sobre la utilización de "aeronaves teledirigidas" para transportar droga hacia suelo estadounidense. "Al final, si realmente se estuviera trabajando por una seguridad bilateral, no se darían estos episodios de confusión en torno a unos drones, porque bien se podría empezar a legislar en ambos países y a mejorar los flujos de comunicación bilaterales, para no dejarnos llevar por versiones politizadas de lo acontecido sin un sustento técnico", concluye. La presidenta Claudia Sheinbaum informó este 11 de febrero que los secretarios de Defensa, general Ricardo Trevilla; de Marina, almirante Pedro Morales; y de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, viajarán a Washington para participar esta semana en reuniones del Comando Norte de EEUU y del Entendimiento de Seguridad bilateral, firmado en septiembre pasado. "Van a escuchar, no llevan ningún posicionamiento, más que el que ya conocemos: defensa de la soberanía", anticipó la mandataria.

