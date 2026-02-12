https://noticiaslatam.lat/20260212/aumenta-la-tension-entre-ecuador-y-colombia-hasta-donde-podria-llegar-1171244120.html
Aumenta la tensión entre Ecuador y Colombia, ¿hasta dónde podría llegar?
Aumenta la tensión entre Ecuador y Colombia, ¿hasta dónde podría llegar?
Sputnik Mundo
Quito se niega a suspender los gravámenes de 30% sobre los productos de Colombia, país que, a su vez, presentará una querella ante la Comunidad Andina de Naciones y elevará las tarifas a Ecuador. La situación hace aún más tensa la relación entre ambos Estados.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para enterarte más en detalle acerca de:
Darío Orellana
Darío Orellana
Aumenta la tensión entre Ecuador y Colombia, ¿hasta dónde podría llegar?
Aumenta la tensión entre Ecuador y Colombia, ¿hasta dónde podría llegar?
Darío Orellana
Aumenta la tensión entre Ecuador y Colombia, ¿hasta dónde podría llegar?
Darío Orellana
Desde Rusia
Alberto García
Desde Rusia
Quito se niega a suspender los gravámenes de 30% sobre los productos de Colombia, país que, a su vez, presentará una querella ante la Comunidad Andina de Naciones y elevará las tarifas a Ecuador. La situación hace aún más tensa la relación entre ambos Estados.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para enterarte más en detalle acerca de:
00:00
Introducción del programa
03:26
La razón por la que desciende la aprobación de José Jerí
18:04
Qué busca Kast en sus reuniones con Meloni y Orban
20:33
Las reacciones de Trump luego de reunirse con Petro
24:05
¿Por qué no ceden las tensiones entre Colombia y Ecuador?
31:29
La solicitud de Petro en el ámbito arancelario