Lavrov participa en una mesa redonda diplomática dedicada a la crisis ucraniana
Lavrov participa en una mesa redonda diplomática dedicada a la crisis ucraniana
Más de 100 embajadores y representantes de organizaciones internacionales recibieron la invitación para asistir al evento, informó la portavoz de la...
En sus palabras, la reunión comenzará, como es tradicional, con una intervención del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.Sputnik te invita a no perder ni un solo detalle de la intervención de Lavrov.
08:17 GMT 05.03.2026 (actualizado: 08:20 GMT 05.03.2026)
Más de 100 embajadores y representantes de organizaciones internacionales recibieron la invitación para asistir al evento, informó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova. El tema del encuentro será la crisis ucraniana, las amenazas digitales y la seguridad internacional de la información, precisó.
En sus palabras, la reunión comenzará, como es tradicional, con una intervención del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.
"Expondrá detalladamente los enfoques actuales de Rusia sobre diversos aspectos de la seguridad internacional de la información y prestará especial atención a las amenazas digitales que surgen en el contexto de la crisis ucraniana", explicó la diplomática.
Sputnik te invita a no perder ni un solo detalle de la intervención de Lavrov.