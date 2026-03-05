https://noticiaslatam.lat/20260305/lavrov-participa-en-una-mesa-redonda-diplomatica-dedicada-a-la-crisis-ucraniana-1172129707.html

Lavrov participa en una mesa redonda diplomática dedicada a la crisis ucraniana

Lavrov participa en una mesa redonda diplomática dedicada a la crisis ucraniana

Sputnik Mundo

Más de 100 embajadores y representantes de organizaciones internacionales recibieron la invitación para asistir al evento, informó la portavoz de la... 05.03.2026, Sputnik Mundo

2026-03-05T08:17+0000

2026-03-05T08:17+0000

2026-03-05T08:20+0000

internacional

rusia

serguéi lavrov

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/16/1144007188_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_55ea0a1c057342fc283d8513e5accf9a.jpg

En sus palabras, la reunión comenzará, como es tradicional, con una intervención del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.Sputnik te invita a no perder ni un solo detalle de la intervención de Lavrov.

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, serguéi lavrov, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa