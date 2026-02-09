Mundo
El XII Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin mantiene abierta la convocatoria a los talentos visuales
Lo que tienes que saber sobre la admisión de solicitudes:Conoce aquí más sobre los requisitos del concurso. No te pierdas la oportunidad de enviar tu solicitud en el sitio web del concurso en ruso y en inglés hasta el 28 de febrero de 2026 incluido.Información sobre el ConcursoEl Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin fue organizado por la agencia Rossiya Segodnya con auspicio de la comisión rusa para la Unesco para apoyar a jóvenes fotógrafos y atraer la atención pública hacia las tareas del fotoperiodismo actual.Los principales socios del concurso son los medios rusos VGTRK (la empresa estatal de televisión y radio de toda Rusia) y el portal Smotrim.Entre los socios internacionales del Concurso están el grupo mediático Independent Media (Sudáfrica), la agencia de noticias ANA (Sudáfrica), Shanghai United Media Group (SUMG) (China), el portal de The Paper (China), el holding mediático Dar Al Sharq (Catar), el portal Brasil247 (Brasil), la agencia de noticias PTI (la India), la agencia de noticias IINA (Irak), la agencia de noticias Mehr (Irán), la agencia de noticias NAN (Nigeria) y la agencia de noticias Xinhua (China).El concurso cuenta también con el apoyo de sus socios del sector: la Unión de Periodistas de Rusia (Rusia), el portal YOung JOurnalists (Rusia), el portal Photo-study.ru (Rusia).
Sigue abierta la convocatoria del XII Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin, un espacio único para contar, a través de la imagen, los temas que hoy sacuden al mundo. El certamen lleva el nombre del reportero gráfico del grupo mediático Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik), fallecido en 2014 en las afueras de Donetsk.

Lo que tienes que saber sobre la admisión de solicitudes:

Tu solicitud puede contener una fotografía o una serie de hasta 12 fotografías.
Se permite un procesamiento mínimo, como recortar, ajustar el balance de blancos y corregir la densidad de la foto.
Las obras deben cargarse en formato JPG.
Conoce aquí más sobre los requisitos del concurso.
No te pierdas la oportunidad de enviar tu solicitud en el sitio web del concurso en ruso y en inglés hasta el 28 de febrero de 2026 incluido.
Información sobre el Concurso

El Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin fue organizado por la agencia Rossiya Segodnya con auspicio de la comisión rusa para la Unesco para apoyar a jóvenes fotógrafos y atraer la atención pública hacia las tareas del fotoperiodismo actual.
Los principales socios del concurso son los medios rusos VGTRK (la empresa estatal de televisión y radio de toda Rusia) y el portal Smotrim.
Entre los socios internacionales del Concurso están el grupo mediático Independent Media (Sudáfrica), la agencia de noticias ANA (Sudáfrica), Shanghai United Media Group (SUMG) (China), el portal de The Paper (China), el holding mediático Dar Al Sharq (Catar), el portal Brasil247 (Brasil), la agencia de noticias PTI (la India), la agencia de noticias IINA (Irak), la agencia de noticias Mehr (Irán), la agencia de noticias NAN (Nigeria) y la agencia de noticias Xinhua (China).
El concurso cuenta también con el apoyo de sus socios del sector: la Unión de Periodistas de Rusia (Rusia), el portal YOung JOurnalists (Rusia), el portal Photo-study.ru (Rusia).
Заголовок открываемого материала