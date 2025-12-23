Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251223/arranca-en-moscu-la-admision-de-obras-al-xii-concurso-internacional-de-fotoperiodismo-andrei-stenin-1169705926.html
Arranca en Moscú la admisión de obras al XII Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin
Arranca en Moscú la admisión de obras al XII Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin
Se da por iniciada la admisión de obras para el XII Concurso Internacional para fotoperiodistas jóvenes Andréi Stenin que lleva el nombre del reportero gráfico... 23.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-23T11:44+0000
2025-12-23T11:48+0000
concurso internacional de periodismo fotográfico andréi stenin
rusia
periodismo
🎭 arte y cultura
estilo de vida
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/17/1169706462_0:120:3214:1928_1920x0_80_0_0_3c6762e3bd15a720963a9546250b1b64.jpg
https://noticiaslatam.lat/20250617/el-concurso-andrei-stenin-publica-la-lista-de-finalistas-de-la-edicion-2025-1163460625.html
https://noticiaslatam.lat/20250528/el-roadshow-del-concurso-internacional-de-fotoperiodismo-andrei-stenin-avanza-en-la-capital-de-1162800513.html
Arranca en Moscú la admisión de obras al XII Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin

11:44 GMT 23.12.2025 (actualizado: 11:48 GMT 23.12.2025)
© Sputnik / Gulnoz AzizovaUna visitante en la apertura del Concurso Internacional de Periodismo Fotográfico Andréi Stenin
Una visitante en la apertura del Concurso Internacional de Periodismo Fotográfico Andréi Stenin - Sputnik Mundo, 1920, 23.12.2025
© Sputnik / Gulnoz Azizova
Síguenos en
Se da por iniciada la admisión de obras para el XII Concurso Internacional para fotoperiodistas jóvenes Andréi Stenin que lleva el nombre del reportero gráfico del grupo mediático Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik), fallecido en 2014 en las afueras de Donetsk. El acto de lanzamiento tuvo lugar el 22 de diciembre, el día de su cumpleaños.

"El concurso Andréi Stenin se prepara para anunciar la apertura de la convocatoria de obras por duodécima vez. Siempre es un momento alegre y emocionante", declaró el director general del grupo mediático Rossiya Segodnya, Dmitri Kiseliov.

En sus palabras, en 2025, "lo es especialmente", porque ha sido preparada una sorpresa para los participantes "que, sin duda, les alegrará".
"Nos complace anunciar una nueva categoría para este año: Energía de la vida. A ella podrán presentar sus obras fotoperiodistas mayores de 34 años. Nuestra misión sigue siendo la misma: descubrir nuevos talentos y dar impulso a los fotógrafos jóvenes", presentó.
Al mismo tiempo, continuó Kiseliov, será "muy interesante ver las fotografías de profesionales con experiencia, quienes marcan el rumbo para las nuevas generaciones".
"Esperamos los proyectos de maestros y fotógrafos noveles, ya que todos ellos conforman el panorama diverso, vibrante y contradictorio del fotoperiodismo contemporáneo. Para nosotros es un gran orgullo formar parte de él", destacó.

Categorías y condiciones de participación

El certamen tiene 6 categorías:
Noticias principales,
Deporte,
Mi planeta,
Retrato. Héroe de nuestro tiempo,
Vista desde arriba
y la nueva categoría Energía de la vida.
En las categorías Noticias principales; Mi planeta; Retrato. Héroe de nuestro tiempo, hay dos subcategorías:
Fotografías individuales,
Series.
En las categorías Deporte y Vista desde arriba pueden participar solo fotografías individuales.
La nueva categoría Energía de la vida está abierta a fotógrafos mayores de 34 años, mientras que las otras cinco nominaciones aceptan obras de autores de entre 18 y 33 años.
Los fotógrafos profesionales pueden presentar sus solicitudes en el sitio web del concurso en ruso (http://stenincontest.ru) y en inglés (https://stenincontest.com) hasta el 28 de febrero de 2026 incluido.
En 2026, el primer, segundo y tercer puestos en cada categoría se premiarán con 125.000, 100.000 y 75.000 rublos (unos 1.562, 1.250 y 937 dólares, respectivamente, a cambio actual). Además, habrá un Gran Premio, cuyo ganador recibirá 700.000 rublos (aproximadamente 8.750 dólares). La ceremonia de condecoración de los ganadores del XII Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin se celebrará de septiembre a noviembre de 2026 en Moscú.

Jurado estelar y ganadores de años anteriores

En distintos años, el jurado fue compuesto por reconocidos fotógrafos como Vladímir Viatkin (Rusia), Gabriele Cecconi (Italia), Sefa Karacan (Turquía), Juan Cañete (Argentina), entre otros.
Entre los laureados del concurso se encuentran fotógrafos de renombre internacional: Elena Anósova (Rusia), con una serie sobre mujeres en prisión; Danilo García Di Meo (Italia), con la historia de una joven paralizada titulada Letizia: historia de una vida invisible; Alejandro Martínez Vélez (España), con un reportaje sobre inmigrantes en Belgrado.
En 2025, el Gran Premio fue otorgado a Ekaterina Yakel (Rusia) por su serie de fotografías Carácter ruso: carrera con obstáculos, dedicada a veteranos de guerra que, a pesar de haber sufrido lesiones y heridas, continúan dando ejemplo de coraje y fortaleza en la vida civil.
El concurso de Año Nuevo mantiene la tradición de organizar giras de exhibición de las obras galardonadas que recorren ciudades rusas y extranjeras. Durante sus 12 años de existencia, las exposiciones de los ganadores del concurso han sido vistas por espectadores en China, Sudáfrica, México, Argentina, Uruguay, Colombia, República Democrática del Congo, Turquía, Líbano, Alemania, España, Italia, Grecia, Hungría, Polonia, Egipto y otros países.

Información sobre el Concurso

El Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin fue organizado por la agencia Rossiya Segodnya con auspicio de la comisión rusa para la Unesco para apoyar a jóvenes fotógrafos y atraer la atención pública hacia las tareas del fotoperiodismo actual.
Los principales socios del concurso son los medios rusos VGTRK (la empresa estatal de televisión y radio de toda Rusia) y el portal SMOTRIM.
Entre los socios mediáticos internacionales del Concurso están el grupo mediático Independent Media (Sudáfrica), la agencia de noticias ANA (Sudáfrica), Shanghai United Media Group (SUMG) (China), el portal de The Paper (China), el holding mediático Dar Al Sharq (Qatar), el portal Brasil247 (Brasil), la agencia de noticias PTI (la India), la agencia de noticias IINA (Irak), la agencia de noticias Mehr (Irán), la agencia de noticias NAN (Nigeria) y la agencia de noticias Xinhua (China).
El concurso cuenta también con el apoyo de sus socios del sector: la Unión de Periodistas de Rusia (Rusia), el portal YOung JOurnalists (Rusia), el portal Photo-study.ru (Rusia).
