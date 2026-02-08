https://noticiaslatam.lat/20260208/kiev-emplea-metodos-de-seguidores-de-colaboradores-nazis-de-la-segunda-guerra-mundial-denuncia-un-1171193375.html
Kiev emplea métodos de seguidores de colaboradores nazis de la Segunda Guerra Mundial, denuncia un experto
El atentado contra el teniente general ruso Vladímir Alexéyev es parte del proceso de sabotaje del diálogo de paz, compartió a Sputnik el experto militar ruso... 08.02.2026, Sputnik Mundo
Recordó que, a diferencia de Kiev, Moscú no está en guerra con la población civil, mientras que los ultranacionalistas que han tomado el poder en Ucrania actúan igual que sus predecesores durante y después de la Segunda Guerra Mundial, "atacando ciudades pacíficas, hospitales y mercados" y "no se imaginan su existencia sin guerra".En palabras de Litovkin, los dirigentes de Kiev y los "verdaderos guionistas" occidentales del conflicto están tratando de frustrar las negociaciones pacíficas, pero Moscú sigue interesada en la paz y en la continuación del diálogo."Para nosotros, no se trata solo de un diálogo con Ucrania, sino también de una cuestión de relaciones con EEUU, que son importantes independientemente de las acciones de los seguidores de Bandera", concluyó.El 6 de febrero, un individuo realizó varios disparos contra el teniente general ruso Vladímir Alexéyev en un edificio residencial del noroeste de Moscú, informaron desde el Comité de Investigación de Rusia. Como resultado del ataque, Alexéyev resultó herido y fue ingresado en un hospital.El atentado tuvo lugar cuando delegaciones de Rusia, EEUU y Ucrania estaban reunidas en la capital emiratí para la segunda ronda de consultas que buscan una solución negociada al conflicto ucraniano.El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comentó al respecto que Kiev se empeña en "frustrar el proceso de negociaciones".El 8 de febrero, desde el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) informaron sobre la detención del autor material del ataque.
Kiev emplea métodos de seguidores de colaboradores nazis de la Segunda Guerra Mundial, denuncia un experto
18:32 GMT 08.02.2026 (actualizado: 18:52 GMT 08.02.2026)
El atentado contra el teniente general ruso Vladímir Alexéyev es parte del proceso de sabotaje del diálogo de paz, compartió a Sputnik el experto militar ruso y coronel retirado, Víktor Litovkin. Los beneficiarios son Kiev y sus patrocinadores occidentales, que utilizan los métodos de los colaboradores nazis de la Segunda Guerra Mundial, añadió.
"Su objetivo es sembrar el miedo y el terror, que son los pilares sobre los que se sustenta el régimen actual [en Kiev]", señaló, trazando paralelismos con la Ucrania actual, donde los hombres son "reclutados a la fuerza en las calles y lanzados al frente".
Recordó que, a diferencia de Kiev, Moscú no está en guerra con la población civil, mientras que los ultranacionalistas que han tomado el poder en Ucrania actúan igual que sus predecesores durante y después de la Segunda Guerra Mundial, "atacando ciudades pacíficas, hospitales y mercados" y "no se imaginan su existencia sin guerra".
En palabras de Litovkin, los dirigentes de Kiev y los "verdaderos guionistas" occidentales del conflicto están tratando de frustrar las negociaciones pacíficas, pero Moscú sigue interesada en la paz y en la continuación del diálogo.
"Para nosotros, no se trata solo de un diálogo con Ucrania, sino también de una cuestión de relaciones con EEUU, que son importantes independientemente de las acciones de los seguidores de Bandera", concluyó.
El 6 de febrero, un individuo realizó varios disparos
contra el teniente general ruso Vladímir Alexéyev en un edificio residencial del noroeste de Moscú, informaron desde el Comité de Investigación de Rusia. Como resultado del ataque, Alexéyev resultó herido y fue ingresado en un hospital.
El atentado tuvo lugar cuando delegaciones de Rusia, EEUU y Ucrania estaban reunidas en la capital emiratí
para la segunda ronda de consultas que buscan una solución negociada al conflicto ucraniano.
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comentó al respecto que Kiev se empeña en "frustrar el proceso de negociaciones".
El 8 de febrero, desde el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) informaron sobre la detención
del autor material del ataque.
