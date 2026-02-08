https://noticiaslatam.lat/20260208/el-atentado-contra-el-general-alexeyev-responde-a-practicas-ya-establecidas-de-kiev-para-abortar-1171187424.html
El atentado contra el general Alexéyev responde a prácticas ya establecidas de Kiev para abortar las negociaciones de paz, opina un experto
El atentado contra el general Alexéyev responde a prácticas ya establecidas de Kiev para abortar las negociaciones de paz, opina un experto
Sputnik Mundo
Con un intento de asesinato del teniente general del Ministerio de Defensa de Rusia, Vladímir Alexéyev, Ucrania buscaba entorpecer las negociaciones que se... 08.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-08T16:31+0000
2026-02-08T16:31+0000
2026-02-08T18:13+0000
ucrania
emiratos árabes unidos
rusia
💬 opinión y análisis
🌍 europa
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
seguridad
terrorismo
internacional
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/08/1171187229_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_7157c04a7ee69ee8590535de4cc4ce83.jpg
El atentado contra el general Alexéyev "es un hecho provocado por Ucrania" con el objetivo de entorpecer las negociaciones que se desarrollan en Emiratos Árabes Unidos "entre las tres partes involucradas en el conflicto", indicó el experto.Lamesa señaló que no sería la primera vez que "el régimen terrorista de Volodímir Zelenski genera un hecho de estas características con el fin de sabotear las conversaciones, tal y como se lo mandan sus patrocinadores europeos". Asimismo, subrayó que el ataque estuvo dirigido contra un mando militar de gran relevancia."Este intento de asesinato va dirigido contra una destacada figura del Ejército ruso, una figura con gran predicamento entre las tropas, muy querido por ellas, a quien se le otorgó el título de héroe de la Federación de Rusia", concluyó.El 6 de febrero, un individuo realizó varios disparos contra el teniente general ruso Vladímir Alexéyev en un edificio residencial del noroeste de Moscú, informaron desde el Comité de Investigación de Rusia. Como resultado del ataque, Alexéyev resultó herido y fue ingresado en un hospital.El atentado tuvo lugar cuando delegaciones de Rusia, EEUU y Ucrania estaban reunidas en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, para la segunda ronda de consultas que buscan una solución negociada al conflicto ucraniano.El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comentó al respecto que Kiev se empeña en "frustrar el proceso de negociaciones".El 8 de febrero, desde el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) informaron sobre la detención del autor material del ataque. A la vez, desde el Comité de Investigación ruso detallaron que el atacante actuó por encargo de Kiev.
https://noticiaslatam.lat/20250629/responsables-del-atentado-en-el-crocus-city-hall-admiten-la-autoria-de-kiev-en-la-organizacion-1163958103.html
ucrania
emiratos árabes unidos
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/08/1171187229_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_580c0d28afb689b5f3758b02373cedcd.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ucrania, emiratos árabes unidos, rusia, 💬 opinión y análisis, 🌍 europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, seguridad, terrorismo
ucrania, emiratos árabes unidos, rusia, 💬 opinión y análisis, 🌍 europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, seguridad, terrorismo
El atentado contra el general Alexéyev responde a prácticas ya establecidas de Kiev para abortar las negociaciones de paz, opina un experto
16:31 GMT 08.02.2026 (actualizado: 18:13 GMT 08.02.2026)
Con un intento de asesinato del teniente general del Ministerio de Defensa de Rusia, Vladímir Alexéyev, Ucrania buscaba entorpecer las negociaciones que se desarrollan en EAU, declaró a Sputnik el analista argentino Christian Lamesa. No es la primera vez cuando Kiev intenta desbaratar el proceso de resolución del conflicto ucraniano, recordó.
El atentado contra el general Alexéyev "es un hecho provocado por Ucrania" con el objetivo de entorpecer las negociaciones que se desarrollan en Emiratos Árabes Unidos "entre las tres partes involucradas en el conflicto", indicó el experto.
"[Se trata del] régimen de Kiev, la Federación de Rusia y la parte estadounidense que, si bien el presidente Donald Trump siempre afirma que esta no es su guerra, hay que recordar que este conflicto sí se inició con auspicios de Estados Unidos, por supuesto que bajo la Administración de Joe Biden", continuó.
Lamesa señaló que no sería la primera vez que "el régimen terrorista de Volodímir Zelenski genera un hecho de estas características con el fin de sabotear las conversaciones, tal y como se lo mandan sus patrocinadores europeos". Asimismo, subrayó que el ataque estuvo dirigido contra un mando militar de gran relevancia.
"Este intento de asesinato va dirigido contra una destacada figura del Ejército ruso, una figura con gran predicamento entre las tropas, muy querido por ellas, a quien se le otorgó el título de héroe de la Federación de Rusia", concluyó.
29 de junio 2025, 15:16 GMT
El 6 de febrero, un individuo realizó varios disparos
contra el teniente general ruso Vladímir Alexéyev en un edificio residencial del noroeste de Moscú, informaron desde el Comité de Investigación de Rusia. Como resultado del ataque, Alexéyev resultó herido y fue ingresado en un hospital.
El atentado tuvo lugar cuando delegaciones de Rusia, EEUU y Ucrania estaban reunidas en
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, para la segunda ronda de consultas que buscan una solución negociada al conflicto ucraniano.
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comentó al respecto que Kiev se empeña en "frustrar el proceso de negociaciones".
El 8 de febrero, desde el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) informaron sobre la detención
del autor material del ataque. A la vez, desde el Comité de Investigación ruso detallaron que el atacante actuó por encargo de Kiev.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.