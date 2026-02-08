https://noticiaslatam.lat/20260208/el-atentado-contra-el-general-alexeyev-responde-a-practicas-ya-establecidas-de-kiev-para-abortar-1171187424.html

El atentado contra el general Alexéyev responde a prácticas ya establecidas de Kiev para abortar las negociaciones de paz, opina un experto

El atentado contra el general Alexéyev responde a prácticas ya establecidas de Kiev para abortar las negociaciones de paz, opina un experto

Con un intento de asesinato del teniente general del Ministerio de Defensa de Rusia, Vladímir Alexéyev, Ucrania buscaba entorpecer las negociaciones que se... 08.02.2026, Sputnik Mundo

El atentado contra el general Alexéyev "es un hecho provocado por Ucrania" con el objetivo de entorpecer las negociaciones que se desarrollan en Emiratos Árabes Unidos "entre las tres partes involucradas en el conflicto", indicó el experto.Lamesa señaló que no sería la primera vez que "el régimen terrorista de Volodímir Zelenski genera un hecho de estas características con el fin de sabotear las conversaciones, tal y como se lo mandan sus patrocinadores europeos". Asimismo, subrayó que el ataque estuvo dirigido contra un mando militar de gran relevancia."Este intento de asesinato va dirigido contra una destacada figura del Ejército ruso, una figura con gran predicamento entre las tropas, muy querido por ellas, a quien se le otorgó el título de héroe de la Federación de Rusia", concluyó.El 6 de febrero, un individuo realizó varios disparos contra el teniente general ruso Vladímir Alexéyev en un edificio residencial del noroeste de Moscú, informaron desde el Comité de Investigación de Rusia. Como resultado del ataque, Alexéyev resultó herido y fue ingresado en un hospital.El atentado tuvo lugar cuando delegaciones de Rusia, EEUU y Ucrania estaban reunidas en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, para la segunda ronda de consultas que buscan una solución negociada al conflicto ucraniano.El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comentó al respecto que Kiev se empeña en "frustrar el proceso de negociaciones".El 8 de febrero, desde el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) informaron sobre la detención del autor material del ataque. A la vez, desde el Comité de Investigación ruso detallaron que el atacante actuó por encargo de Kiev.

