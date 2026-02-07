https://noticiaslatam.lat/20260207/en-una-encrucijada-la-ue-se-prepara-para-un-giro-hacia-rusia-debido-a-la-presion-de-eeuu-segun-1171158562.html
"En una encrucijada": la UE se prepara para un giro hacia Rusia debido a la presión de EEUU, según medios
Sputnik Mundo
Los países europeos se preparan para un posible giro hacia el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ante la presión de Estados Unidos, informa la revista... 07.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-07T15:55+0000
2026-02-07T15:55+0000
2026-02-07T15:55+0000
La revista destaca que "Europa se encuentra en una encrucijada": puede delegar la gestión de asuntos con Rusia a Trump, sin tener certeza sobre los resultados, o adoptar un enfoque pragmático y dirigirse directamente a Putin, a pesar del nivel históricamente bajo de las relaciones bilaterales con Moscú.Al mismo tiempo, el artículo subraya que en el Viejo Continente se escuchan voces que piden atender los llamados del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, sobre la necesidad de negociaciones directas con Rusia, ya que el bloque intenta reducir gradualmente, pero con firmeza, su dependencia de EEUU, especialmente en cuestiones cruciales para su seguridad."Ha llegado el momento en que Europa también debe hablar con Rusia"En diciembre, el presidente francés expresó que a Europa le sería útil reanudar el diálogo con el mandatario ruso y señaló que los europeos debían encontrar una forma de hacerlo en las próximas semanas. A principios de enero, Macron afirmó que en las próximas semanas podría mantener una conversación con Putin. Recientemente, el presidente francés declaró que se están llevando a cabo discusiones a nivel técnico para preparar sus contactos con el líder ruso, Vladímir Putin. Por su parte, el Kremlin informó que Moscú y París mantienen ciertos contactos a nivel de trabajo, aunque "por ahora no son destacables".Anteriormente, el 9 de enero, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, declaró que los líderes europeos necesitan elaborar una posición unificada e iniciar negociaciones no solo con Kiev, sino también con Moscú. El 4 de febrero, el presidente de Estonia, Alar Karis, instó a los países de la UE a considerar la reanudación de contactos con Moscú, lo que generó una división con el primer ministro estonio, Kristen Michal. Según Karis, Europa debería haber iniciado el proceso de negociación, pero "llegó un poco tarde", por lo que su lugar en la mesa de negociaciones lo ocupó el presidente estadounidense, Donald Trump. También expresó la opinión de que en algún momento Ucrania tendría que considerar la renuncia temporal a las reclamaciones territoriales con el fin de resolver el conflicto.Una señal de que Europa necesita un nuevo enfoque hacia Rusia —al menos para que el continente recupere su derecho a voz en la mesa de negociaciones entre Washington, Kiev y Moscú— llegó desde otro lado inesperado: la primera ministra de Letonia, Evika Silina, en una entrevista a medios europeos el 4 de febrero.Anteriormente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que Moscú está dispuesto a restablecer el nivel necesario de relaciones con los países europeos.
Los países europeos se preparan para un posible giro hacia el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ante la presión de Estados Unidos, informa la revista estadounidense 'Foreign Policy'. El artículo precisa que algunos líderes europeos ya hablan abiertamente de la necesidad de negociaciones directas con Moscú.
"El cambio en la estrategia europea fue iniciado por el propio presidente de EEUU, Donald Trump, quien excluyó a los europeos del proceso de elaboración del acuerdo de paz [en Ucrania], que tiene una relación directa con la seguridad europea", se afirma en la publicación.
La revista destaca que "Europa se encuentra en una encrucijada": puede delegar la gestión de asuntos con Rusia a Trump, sin tener certeza sobre los resultados, o adoptar un enfoque pragmático y dirigirse directamente a Putin, a pesar del nivel históricamente bajo de las relaciones bilaterales con Moscú.
Al mismo tiempo, el artículo subraya que en el Viejo Continente se escuchan voces que piden atender los llamados del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, sobre la necesidad de negociaciones directas con Rusia, ya que el bloque intenta reducir gradualmente, pero con firmeza, su dependencia de EEUU, especialmente en cuestiones cruciales para su seguridad.
"Ha llegado el momento en que Europa también debe hablar con Rusia"
En diciembre, el presidente francés expresó que a Europa le sería útil reanudar el diálogo con el mandatario ruso y señaló que los europeos debían encontrar una forma de hacerlo en las próximas semanas. A principios de enero, Macron afirmó que en las próximas semanas podría mantener una conversación con Putin.
Recientemente, el presidente francés declaró que se están llevando a cabo discusiones a nivel técnico para preparar sus contactos con el líder ruso, Vladímir Putin. Por su parte, el Kremlin informó que Moscú y París mantienen ciertos contactos a nivel de trabajo, aunque "por ahora no son destacables".
Anteriormente, el 9 de enero, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni,
declaró que los líderes europeos necesitan elaborar una posición unificada e iniciar negociaciones no solo con Kiev, sino también con Moscú
.
"[El vice primer ministro italiano Matteo] Salvini, al igual que [el presidente francés Emmanuel] Macron, expresó consideraciones sobre las relaciones de Rusia con Italia. En este caso, creo que Macron tiene razón: considero que también ha llegado el momento para que la UE inicie negociaciones con Rusia", aseveró Meloni.
El 4 de febrero, el presidente de Estonia, Alar Karis, instó a los países de la UE a considerar la reanudación de contactos con Moscú, lo que generó una división con el primer ministro estonio, Kristen Michal. Según Karis, Europa debería haber iniciado el proceso de negociación, pero "llegó un poco tarde", por lo que su lugar en la mesa de negociaciones lo ocupó el presidente estadounidense, Donald Trump. También expresó la opinión de que en algún momento Ucrania tendría que considerar la renuncia temporal a las reclamaciones territoriales con el fin de resolver el conflicto.
Una señal de que Europa necesita un nuevo enfoque hacia Rusia —al menos para que el continente recupere su derecho a voz en la mesa de negociaciones entre Washington, Kiev y Moscú— llegó desde otro lado inesperado: la primera ministra de Letonia, Evika Silina, en una entrevista a medios europeos el 4 de febrero.
Anteriormente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que Moscú está dispuesto a restablecer el nivel necesario de relaciones con los países europeos.
"Se ha congelado la interacción en cuestiones internacionales y regionales clave [con varios países europeos]. Cabe esperar que, con el tiempo, la situación cambie y nuestros Estados regresen a una comunicación normal y constructiva basada en el respeto a los intereses nacionales y en tomar en cuenta las legítimas preocupaciones en materia de seguridad. Rusia ha sido y sigue siendo partidaria precisamente de estos enfoques y está dispuesta a restablecer el nivel de relaciones que necesitamos".
Vladímir Putin
Presidente de Rusia
