https://noticiaslatam.lathttps://t.me/SputnikMundo/146464

‍El primer monoplaza de Schumacher se vende en subasta

‍El primer monoplaza de Schumacher se vende en subasta

Sputnik Mundo

El icónico Benetton B192, con el que Michael Schumacher logró su primera victoria en Fórmula 1 (GP de Bélgica 1992), se vendió en una subasta por 6.008... 07.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-07T15:29+0000

2026-02-07T15:29+0000

2026-02-12T11:20+0000

michael schumacher

⚽ deportes

estilo de vida

fórmula 1

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/07/1171166675_0:230:2825:1819_1920x0_80_0_0_f65233abad1f5d8bb512af8c3855a996.jpg

El siete veces campeón del mundo sufrió un accidente que provocó graves lesiones cerebrales mientras esquiaba en los Alpes franceses a finales de 2013. Tras varios meses en coma inducido, fue trasladado a su casa en Suiza, donde se ha estado recuperando desde entonces. La familia del piloto mantiene los detalles de su estado en estricto secreto para proteger su privacidad.A finales de enero de 2026 se supo que ya no está postrado en cama, aunque todavía no ha recuperado la conciencia.Schumacher tiene 57 años. Junto al británico Lewis Hamilton, comparte el primer puesto en número de títulos mundiales de Fórmula 1. En su palmarés figuran 91 victorias en Grandes Premios.

https://noticiaslatam.lat/20260206/no-hay-mas-discusion-anuncian-al-mejor-delantero-del-siglo-xxi-1171125310.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

michael schumacher, ⚽ deportes, fórmula 1