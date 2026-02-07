Mundo
‍El primer monoplaza de Schumacher se vende en subasta
michael schumacher
⚽ deportes
estilo de vida
fórmula 1
El siete veces campeón del mundo sufrió un accidente que provocó graves lesiones cerebrales mientras esquiaba en los Alpes franceses a finales de 2013. Tras varios meses en coma inducido, fue trasladado a su casa en Suiza, donde se ha estado recuperando desde entonces. La familia del piloto mantiene los detalles de su estado en estricto secreto para proteger su privacidad.A finales de enero de 2026 se supo que ya no está postrado en cama, aunque todavía no ha recuperado la conciencia.Schumacher tiene 57 años. Junto al británico Lewis Hamilton, comparte el primer puesto en número de títulos mundiales de Fórmula 1. En su palmarés figuran 91 victorias en Grandes Premios.
15:29 GMT 07.02.2026 (actualizado: 11:20 GMT 12.02.2026)
© AP Photo / Roberto PfeilEl piloto alemán de Fórmula 1 Michael Schumacher conduce su Benetton B192 a durante la carrera del Gran Premio en Francorchamps, Bélgica, el 30 de agosto de 1992.
El icónico Benetton B192, con el que Michael Schumacher logró su primera victoria en Fórmula 1 (GP de Bélgica 1992), se vendió en una subasta por 6.008 millones de dólares, informa Yahoo Sports. El precio de salida estimado era de poco más de 10 millones de dólares.
El siete veces campeón del mundo sufrió un accidente que provocó graves lesiones cerebrales mientras esquiaba en los Alpes franceses a finales de 2013. Tras varios meses en coma inducido, fue trasladado a su casa en Suiza, donde se ha estado recuperando desde entonces. La familia del piloto mantiene los detalles de su estado en estricto secreto para proteger su privacidad.
A finales de enero de 2026 se supo que ya no está postrado en cama, aunque todavía no ha recuperado la conciencia.

Schumacher tiene 57 años. Junto al británico Lewis Hamilton, comparte el primer puesto en número de títulos mundiales de Fórmula 1. En su palmarés figuran 91 victorias en Grandes Premios.
