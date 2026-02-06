https://noticiaslatam.lat/20260206/de-que-paises-depende-mas-europa-para-el-suministro-de-gnl-1171124222.html

¿De qué países depende más Europa para el suministro de GNL?

En enero de 2026, la dependencia europea del gas natural licuado (GNL) procedente de Rusia y Estados Unidos superó el 80%, según datos públicos. A pesar del... 06.02.2026, Sputnik Mundo

Sputnik te muestra cómo se distribuyen los flujos de GNL que abastecen a Europa.

