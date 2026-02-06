Mundo
¿De qué países depende más Europa para el suministro de GNL?
¿De qué países depende más Europa para el suministro de GNL?
En enero de 2026, la dependencia europea del gas natural licuado (GNL) procedente de Rusia y Estados Unidos superó el 80%, según datos públicos. A pesar del... 06.02.2026, Sputnik Mundo
Sputnik te muestra cómo se distribuyen los flujos de GNL que abastecen a Europa.
¿De qué países depende más Europa para el suministro de GNL?
¿De qué países depende más Europa para el suministro de GNL?
📊 infografía, eeuu, rusia, 🌍 europa, gas natural licuado (gnl), видео, 📊 infografías económicas, 📈 mercados y finanzas
📊 infografía, eeuu, rusia, 🌍 europa, gas natural licuado (gnl), видео, 📊 infografías económicas, 📈 mercados y finanzas

¿De qué países depende más Europa para el suministro de GNL?

En enero de 2026, la dependencia europea del gas natural licuado (GNL) procedente de Rusia y Estados Unidos superó el 80%, según datos públicos. A pesar del deseo de la UE de abandonar los suministros energéticos rusos, estos se mantienen cerca de niveles récord, representando el 18% del total importado por la comunidad política.
Sputnik te muestra cómo se distribuyen los flujos de GNL que abastecen a Europa.
