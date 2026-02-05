Residentes permanentes en EEUU ya no podrán pedir préstamos
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaTribunal bloquea liberación de migrantes arrestados durante redada en Chicago
© telegram SputnikMundo/
Síguenos en
La Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos decidió restringir el acceso a sus créditos más populares a compañías de propiedad totalmente estadounidense, una medida que ha generado críticas políticas por su impacto en emprendedores con residencia legal, según una agencia de noticias.
Los residentes permanentes en Estados Unidos dejarán de ser elegibles para acceder a los préstamos otorgados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) a partir del 1 de marzo, como parte de un endurecimiento de los criterios de financiamiento para pequeñas compañías.
De acuerdo con un documento emitido por la propia agencia, el acceso a los préstamos federales quedará limitado a empresas que sean propiedad en 100% de ciudadanos estadounidenses que, además, residan dentro del país, excluyendo a titulares de la llamada green card.
La decisión amplía restricciones previas adoptadas en diciembre del año pasado, cuando la SBA estableció que solo podrían calificar las empresas con un máximo de 5% de participación extranjera, incluidos residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses que vivan fuera del territorio nacional.
Con el nuevo lineamiento, la agencia elimina por completo la posibilidad de que residentes permanentes accedan a los préstamos tipo 7(a), uno de los programas más utilizados por pequeñas empresas y que permite financiamientos de hasta cinco millones de dólares para diversos fines operativos.
29 de enero, 21:15 GMT
Antes de estos cambios, las normas permitían que una compañía solicitara el crédito siempre que al menos un 51% de la propiedad correspondiera a un ciudadano estadounidense con residencia en el país, lo que abría la puerta a sociedades con participación de migrantes legales.
La medida generó una reacción inmediata en el Congreso. El senador Edward J. Markey y la representante Nydia Velázquez, demócratas y miembros de alto rango de los comités de Pequeñas Empresas en ambas cámaras, condenaron la decisión y acusaron a la administración de discriminar a inmigrantes legales.
“En lugar de apoyar a quienes trabajan arduamente para iniciar o expandir un negocio, la SBA opta por excluir a los titulares de la tarjeta de residencia de estos préstamos”, señalaron los legisladores en un comunicado conjunto.
Markey recordó que desde septiembre pasado los prestamistas de la SBA habían advertido sobre problemas en los requisitos de verificación de ciudadanía, mientras que legisladores demócratas enviaron en diciembre una carta a la agencia alertando sobre una caída en el volumen de créditos, sin haber recibido respuesta hasta ahora.
ExpandirMinimizar
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).