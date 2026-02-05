Mundo
Este municipio de México dejó de ser uno de los más violentos del país
Este municipio de México dejó de ser uno de los más violentos del país
Las autoridades del Gobierno de Tulum (sureste), una de las zonas más atractivas para el turismo internacional en México, anunciaron que el municipio logró... 05.02.2026
américa latina
méxico
tulum
quintana roo
seguridad
sociedad
Este hito se alcanza después de que, desde 2021, este municipio de Quintana Roo se volvió una prioridad de seguridad para el Gobierno local, estatal y federal, debido al nivel de inseguridad registrado.Cuando la estrategia coordinada comenzó en dicha localidad, la tasa de homicidios era de 80 casos por cada 100.000 habitantes, lo que la volvió una zona de atención prioritaria para las autoridades federales.En una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana en Tulum, Édgar Aguilar Rico, informó que los asesinatos registrados en 2025 sumaron un total de 21, en contraste con los 56 que se reportaron durante 2024.Con ello, los homicidios dolosos en Tulum tuvieron una baja de 61,7% y los delitos de alto impacto un 67%.De acuerdo con el reporte de El Heraldo de México, Aguilar Rico destacó que estos resultados se obtuvieron gracias a la colaboración en los tres distintos niveles de Gobierno, así como a una reestructuración profunda de las tácticas de vigilancia.Asimismo, consideró que las autoridades han priorizado las labores de inteligencia, ya que "el uso de información es vital para anticipar delitos, en lugar de solo reaccionar a ellos".El titular de la SSC-Tulum afirmó que trabajarán para que estas cifras no solo se mantengan, sino que mejoren y cambie la percepción de inseguridad entre residentes y turistas."Sabemos que tenemos áreas de oportunidad. No nos vamos a relajar. Por el contrario, vamos a redoblar los esfuerzos y trabajar más de cerca con las mesas de seguridad regional", afirmó.
méxico
tulum
quintana roo
Las autoridades del Gobierno de Tulum (sureste), una de las zonas más atractivas para el turismo internacional en México, anunciaron que el municipio logró salir del 'ranking' de las 50 localidades más peligrosas, al lograr una reducción del número de homicidios dolosos durante 2025.
Este hito se alcanza después de que, desde 2021, este municipio de Quintana Roo se volvió una prioridad de seguridad para el Gobierno local, estatal y federal, debido al nivel de inseguridad registrado.
Cuando la estrategia coordinada comenzó en dicha localidad, la tasa de homicidios era de 80 casos por cada 100.000 habitantes, lo que la volvió una zona de atención prioritaria para las autoridades federales.
En una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana en Tulum, Édgar Aguilar Rico, informó que los asesinatos registrados en 2025 sumaron un total de 21, en contraste con los 56 que se reportaron durante 2024.
América Latina
"No fue pensado para el turismo masivo": ¿Qué está pasando en Tulum, 'joya' del sureste mexicano?
17 de octubre 2025, 03:30 GMT
Con ello, los homicidios dolosos en Tulum tuvieron una baja de 61,7% y los delitos de alto impacto un 67%.
De acuerdo con el reporte de El Heraldo de México, Aguilar Rico destacó que estos resultados se obtuvieron gracias a la colaboración en los tres distintos niveles de Gobierno, así como a una reestructuración profunda de las tácticas de vigilancia.
Asimismo, consideró que las autoridades han priorizado las labores de inteligencia, ya que "el uso de información es vital para anticipar delitos, en lugar de solo reaccionar a ellos".
El titular de la SSC-Tulum afirmó que trabajarán para que estas cifras no solo se mantengan, sino que mejoren y cambie la percepción de inseguridad entre residentes y turistas.
"Sabemos que tenemos áreas de oportunidad. No nos vamos a relajar. Por el contrario, vamos a redoblar los esfuerzos y trabajar más de cerca con las mesas de seguridad regional", afirmó.
