Este municipio de México dejó de ser uno de los más violentos del país

Las autoridades del Gobierno de Tulum (sureste), una de las zonas más atractivas para el turismo internacional en México, anunciaron que el municipio logró salir del 'ranking' de las 50 localidades más peligrosas, al lograr una reducción del número de homicidios dolosos durante 2025.
Este hito se alcanza después de que, desde 2021, este municipio de Quintana Roo se volvió una prioridad de seguridad para el Gobierno local, estatal y federal, debido al nivel de inseguridad registrado.
En una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana en Tulum, Édgar Aguilar Rico, informó que los asesinatos registrados en 2025 sumaron un total de 21, en contraste con los 56 que se reportaron durante 2024.
De acuerdo con el reporte de El Heraldo de México, Aguilar Rico destacó que estos resultados se obtuvieron gracias a la colaboración en los tres distintos niveles de Gobierno, así como a una reestructuración profunda de las tácticas de vigilancia.
Asimismo, consideró que las autoridades han priorizado las labores de inteligencia, ya que "el uso de información es vital para anticipar delitos, en lugar de solo reaccionar a ellos".
El titular de la SSC-Tulum afirmó que trabajarán para que estas cifras no solo se mantengan, sino que mejoren y cambie la percepción de inseguridad entre residentes y turistas.
"Sabemos que tenemos áreas de oportunidad. No nos vamos a relajar. Por el contrario, vamos a redoblar los esfuerzos y trabajar más de cerca con las mesas de seguridad regional", afirmó.
