https://noticiaslatam.lat/20260205/este-municipio-de-mexico-dejo-de-ser-uno-de-los-mas-violentos-del-pais-1171051321.html

Este municipio de México dejó de ser uno de los más violentos del país

Este municipio de México dejó de ser uno de los más violentos del país

Sputnik Mundo

Las autoridades del Gobierno de Tulum (sureste), una de las zonas más atractivas para el turismo internacional en México, anunciaron que el municipio logró... 05.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-05T06:34+0000

2026-02-05T06:34+0000

2026-02-05T07:01+0000

américa latina

méxico

tulum

quintana roo

seguridad

sociedad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/04/0c/1124302525_95:0:1375:720_1920x0_80_0_0_493af7910765000b857215b503d27f00.png

Este hito se alcanza después de que, desde 2021, este municipio de Quintana Roo se volvió una prioridad de seguridad para el Gobierno local, estatal y federal, debido al nivel de inseguridad registrado.Cuando la estrategia coordinada comenzó en dicha localidad, la tasa de homicidios era de 80 casos por cada 100.000 habitantes, lo que la volvió una zona de atención prioritaria para las autoridades federales.En una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana en Tulum, Édgar Aguilar Rico, informó que los asesinatos registrados en 2025 sumaron un total de 21, en contraste con los 56 que se reportaron durante 2024.Con ello, los homicidios dolosos en Tulum tuvieron una baja de 61,7% y los delitos de alto impacto un 67%.De acuerdo con el reporte de El Heraldo de México, Aguilar Rico destacó que estos resultados se obtuvieron gracias a la colaboración en los tres distintos niveles de Gobierno, así como a una reestructuración profunda de las tácticas de vigilancia.Asimismo, consideró que las autoridades han priorizado las labores de inteligencia, ya que "el uso de información es vital para anticipar delitos, en lugar de solo reaccionar a ellos".El titular de la SSC-Tulum afirmó que trabajarán para que estas cifras no solo se mantengan, sino que mejoren y cambie la percepción de inseguridad entre residentes y turistas."Sabemos que tenemos áreas de oportunidad. No nos vamos a relajar. Por el contrario, vamos a redoblar los esfuerzos y trabajar más de cerca con las mesas de seguridad regional", afirmó.

https://noticiaslatam.lat/20251017/no-fue-pensado-para-el-turismo-masivo-que-esta-pasando-en-tulum-joya-del-sureste-mexicano--1167630159.html

méxico

tulum

quintana roo

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, tulum, quintana roo, seguridad, sociedad