https://noticiaslatam.lat/20260205/cuba-esta-considerando-introducir-el-estado-de-guerra-destaca-diaz-canel-1171089635.html
"Es todo una manipulación": Díaz-Canel desmiente que Cuba esté en estado de guerra
"Es todo una manipulación": Díaz-Canel desmiente que Cuba esté en estado de guerra
Sputnik Mundo
El mundo enfrenta una guerra de carácter político, ideológico y mediático, afirmó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Agregó que durante el Consejo de... 05.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-05T16:14+0000
2026-02-05T16:14+0000
2026-02-05T16:53+0000
américa latina
cuba
miguel díaz-canel bermúdez
política
seguridad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/15/1160647945_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_babe5823c0e855e18a702c4da3113c4b.jpg
"Con el objetivo de incrementar y perfeccionar el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y del personal, este sábado se reunió el Consejo de Defensa Nacional para analizar y aprobar los planes y medidas del paso al estado de guerra, como parte de la preparación del país bajo la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo. Pero no está diciendo que pasamos al estado de guerra. Está diciendo que nos estamos preparando por si hay que pasar al estado de guerra en algún momento. Por lo tanto, la realidad es esta y todo lo demás es una manipulacion", explicó Díaz-Canel.En sus palabras, "el mundo no puede dejarse avasallar. El mundo no se puede dejar humillar. El mundo no puede permitir que la fuerza aplaste el multilateralismo".En cuanto al bloqueo económico por parte de Washington contra la isla, el presidente destacó expresiones de apoyo de Rusia y China. Díaz-Canel mencionó la conversación telefónica que mantuvieron el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo de China, Xi Jinping, el 4 de febrero. "Les puedo asegurar, con todo sentido de responsabilidad, que Cuba no está sola", expresó, agregando que, actualmente, "hay mucha gente, gobiernos, países, instituciones, empresas que están dispuestas a trabajar con Cuba".A finales de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, decretó una emergencia nacional por una presunta amenaza a la seguridad proveniente de Cuba y firmó una orden ejecutiva que permite a Washington imponer aranceles adicionales a las importaciones desde países que suministran petróleo a la isla.El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó la actuación de EEUU como "brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, al que durante más de 65 años se ha sometido al más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas".
https://noticiaslatam.lat/20260203/para-estados-unidos-cuba-es-un-problema-sin-solucion-por-su-rol-historico-en-la-region-1170983475.html
cuba
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/15/1160647945_0:0:1822:1366_1920x0_80_0_0_5ab0d32b21cdad6e996047371c226eb5.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cuba, miguel díaz-canel bermúdez, política, seguridad
cuba, miguel díaz-canel bermúdez, política, seguridad
"Es todo una manipulación": Díaz-Canel desmiente que Cuba esté en estado de guerra
16:14 GMT 05.02.2026 (actualizado: 16:53 GMT 05.02.2026)
El mundo enfrenta una guerra de carácter político, ideológico y mediático, afirmó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Agregó que durante el Consejo de Defensa Nacional se analizaron los planes y las medidas para el paso al estado de guerra, como parte de la preparación del país bajo la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo.
"Con el objetivo de incrementar y perfeccionar el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y del personal, este sábado se reunió el Consejo de Defensa Nacional para analizar y aprobar los planes y medidas del paso al estado de guerra, como parte de la preparación del país bajo la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo. Pero no está diciendo que pasamos al estado de guerra. Está diciendo que nos estamos preparando por si hay que pasar al estado de guerra en algún momento. Por lo tanto, la realidad es esta y todo lo demás es una manipulacion", explicó Díaz-Canel.
En sus palabras, "el mundo no puede dejarse avasallar. El mundo no se puede dejar humillar. El mundo no puede permitir que la fuerza aplaste el multilateralismo".
"Los países tienen que entender qué es lo que está pasando. Tienen que entender que estamos enfrentando, todos en el mundo, sin excepciones, una guerra que es política, que es ideológica, una guerra que tiene también un componente cultural y una guerra que tiene un componente comunicacional, mediático", expresó Díaz-Canel en conferencia de prensa.
En cuanto al bloqueo económico por parte de Washington contra la isla, el presidente destacó expresiones de apoyo de Rusia
y China
. Díaz-Canel mencionó la conversación telefónica
que mantuvieron el presidente de Rusia, Vladímir Putin
, y su homólogo de China, Xi Jinping
, el 4 de febrero.
"Les puedo asegurar, con todo sentido de responsabilidad, que Cuba no está sola", expresó, agregando que, actualmente, "hay mucha gente, gobiernos, países, instituciones, empresas que están dispuestas a trabajar con Cuba".
A finales de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, decretó una emergencia nacional
por una presunta amenaza a la seguridad proveniente de Cuba y firmó una orden ejecutiva que permite a Washington imponer aranceles adicionales a las importaciones desde países que suministran petróleo a la isla.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó la actuación de EEUU como "brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, al que durante más de 65 años se ha sometido al más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas".
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.