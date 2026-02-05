https://noticiaslatam.lat/20260205/cuba-esta-considerando-introducir-el-estado-de-guerra-destaca-diaz-canel-1171089635.html

"Es todo una manipulación": Díaz-Canel desmiente que Cuba esté en estado de guerra

américa latina

cuba

miguel díaz-canel bermúdez

política

seguridad

"Con el objetivo de incrementar y perfeccionar el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y del personal, este sábado se reunió el Consejo de Defensa Nacional para analizar y aprobar los planes y medidas del paso al estado de guerra, como parte de la preparación del país bajo la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo. Pero no está diciendo que pasamos al estado de guerra. Está diciendo que nos estamos preparando por si hay que pasar al estado de guerra en algún momento. Por lo tanto, la realidad es esta y todo lo demás es una manipulacion", explicó Díaz-Canel.En sus palabras, "el mundo no puede dejarse avasallar. El mundo no se puede dejar humillar. El mundo no puede permitir que la fuerza aplaste el multilateralismo".En cuanto al bloqueo económico por parte de Washington contra la isla, el presidente destacó expresiones de apoyo de Rusia y China. Díaz-Canel mencionó la conversación telefónica que mantuvieron el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo de China, Xi Jinping, el 4 de febrero. "Les puedo asegurar, con todo sentido de responsabilidad, que Cuba no está sola", expresó, agregando que, actualmente, "hay mucha gente, gobiernos, países, instituciones, empresas que están dispuestas a trabajar con Cuba".A finales de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, decretó una emergencia nacional por una presunta amenaza a la seguridad proveniente de Cuba y firmó una orden ejecutiva que permite a Washington imponer aranceles adicionales a las importaciones desde países que suministran petróleo a la isla.El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó la actuación de EEUU como "brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, al que durante más de 65 años se ha sometido al más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas".

