https://noticiaslatam.lat/20260205/apertura-total-del-tren-interurbano-en-mexico-afectara-al-transporte-en-autobus-segun-operadores-1171053947.html

Apertura total del Tren Interurbano en México afectará al transporte en autobús, según operadores

Apertura total del Tren Interurbano en México afectará al transporte en autobús, según operadores

Sputnik Mundo

La puesta en marcha total del Tren Interurbano México-Toluca (TIMT), con la apertura de la estación Observatorio, impactará de forma significativa al... 05.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-05T07:39+0000

2026-02-05T07:39+0000

2026-02-05T07:39+0000

américa latina

seguridad

toluca

ciudad de méxico (cdmx)

milenio

transporte

tren interurbano méxico-toluca

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/0f/1143764619_69:161:1280:842_1920x0_80_0_0_b453f245c623c6936ce2a82826d2a513.jpg

Empresas que brindan servicio entre Toluca y la Ciudad de México (centro) prevén una caída de hasta 65% en el número de pasajeros, una afectación que, de acuerdo con los concesionarios, comenzó desde agosto de 2024 con la apertura de la estación Santa Fe del tren.Emiliano Reyes Estrada, representante de la línea Caminante ante la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo (Conapat) en el Estado de México, explicó que el ajuste en la demanda fue inmediato tras la modificación del punto de llegada del tren. Reyes Estrada afirmó que, por el momento, no se contemplan despidos de personal, aunque reconoció que las compañías deberán buscar rutas alternas y ajustes operativos conforme avance el nuevo esquema de movilidad en la región.Por su parte, Jesús Piña, representante de otra empresa de transporte foráneo, indicó que la afectación económica podría alcanzar hasta 40%, lo que eventualmente impactaría en la frecuencia del servicio entre Toluca y la capital del país."En la ruta México-Toluca estimamos una reducción de entre 30 y 40%. Seguiremos conservando los mismos autobuses y corridas", afirmó, al tiempo que señaló que se han implementado tarifas promocionales para competir con el tren.Entre estas medidas, destacó la habilitación de una ruta desde la estación Lerma hacia la Ciudad de México con una tarifa de 50 pesos (2,89 dólares), esquema que podría extenderse a destinos como Tenango y Temoaya, con conexión directa a la capital.En tanto, el delegado de Canapat en el Estado de México, Odilón López Nava, advirtió que la operación completa del Tren Interurbano obligará a una reorganización integral del transporte foráneo en el Valle de Toluca. "Se va a reestructurar la forma de transporte en 22 municipios; las empresas tendrán que replantear horarios y rutas para ser más competitivas", concluyó ante el rotativo nacional.

https://noticiaslatam.lat/20250731/mexico-sigue-apostando-por-los-trenes-y-licitara-mas-rutas-en-cdmx-1164998923.html

toluca

ciudad de méxico (cdmx)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, toluca, ciudad de méxico (cdmx), milenio, transporte, tren interurbano méxico-toluca