Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260205/apertura-total-del-tren-interurbano-en-mexico-afectara-al-transporte-en-autobus-segun-operadores-1171053947.html
Apertura total del Tren Interurbano en México afectará al transporte en autobús, según operadores
Apertura total del Tren Interurbano en México afectará al transporte en autobús, según operadores
Sputnik Mundo
La puesta en marcha total del Tren Interurbano México-Toluca (TIMT), con la apertura de la estación Observatorio, impactará de forma significativa al... 05.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-05T07:39+0000
2026-02-05T07:39+0000
américa latina
seguridad
toluca
ciudad de méxico (cdmx)
milenio
transporte
tren interurbano méxico-toluca
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/0f/1143764619_69:161:1280:842_1920x0_80_0_0_b453f245c623c6936ce2a82826d2a513.jpg
Empresas que brindan servicio entre Toluca y la Ciudad de México (centro) prevén una caída de hasta 65% en el número de pasajeros, una afectación que, de acuerdo con los concesionarios, comenzó desde agosto de 2024 con la apertura de la estación Santa Fe del tren.Emiliano Reyes Estrada, representante de la línea Caminante ante la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo (Conapat) en el Estado de México, explicó que el ajuste en la demanda fue inmediato tras la modificación del punto de llegada del tren. Reyes Estrada afirmó que, por el momento, no se contemplan despidos de personal, aunque reconoció que las compañías deberán buscar rutas alternas y ajustes operativos conforme avance el nuevo esquema de movilidad en la región.Por su parte, Jesús Piña, representante de otra empresa de transporte foráneo, indicó que la afectación económica podría alcanzar hasta 40%, lo que eventualmente impactaría en la frecuencia del servicio entre Toluca y la capital del país."En la ruta México-Toluca estimamos una reducción de entre 30 y 40%. Seguiremos conservando los mismos autobuses y corridas", afirmó, al tiempo que señaló que se han implementado tarifas promocionales para competir con el tren.Entre estas medidas, destacó la habilitación de una ruta desde la estación Lerma hacia la Ciudad de México con una tarifa de 50 pesos (2,89 dólares), esquema que podría extenderse a destinos como Tenango y Temoaya, con conexión directa a la capital.En tanto, el delegado de Canapat en el Estado de México, Odilón López Nava, advirtió que la operación completa del Tren Interurbano obligará a una reorganización integral del transporte foráneo en el Valle de Toluca. "Se va a reestructurar la forma de transporte en 22 municipios; las empresas tendrán que replantear horarios y rutas para ser más competitivas", concluyó ante el rotativo nacional.
https://noticiaslatam.lat/20250731/mexico-sigue-apostando-por-los-trenes-y-licitara-mas-rutas-en-cdmx-1164998923.html
toluca
ciudad de méxico (cdmx)
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/0f/1143764619_71:0:1280:907_1920x0_80_0_0_9c2f5e4e7519218c92ad0698b86b85c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
seguridad, toluca, ciudad de méxico (cdmx), milenio, transporte, tren interurbano méxico-toluca
seguridad, toluca, ciudad de méxico (cdmx), milenio, transporte, tren interurbano méxico-toluca

Apertura total del Tren Interurbano en México afectará al transporte en autobús, según operadores

07:39 GMT 05.02.2026
© Sputnik / Stephanie PalaciosEl Tren interurbano El Insurgente entró en operaciones este 15 de septiembre en cuatro estaciones del Estado de México.
El Tren interurbano El Insurgente entró en operaciones este 15 de septiembre en cuatro estaciones del Estado de México. - Sputnik Mundo, 1920, 05.02.2026
© Sputnik / Stephanie Palacios
Síguenos en
La puesta en marcha total del Tren Interurbano México-Toluca (TIMT), con la apertura de la estación Observatorio, impactará de forma significativa al transporte foráneo por autobús, cuyos operadores estiman una fuerte reducción en la demanda y pérdidas económicas considerables, reportó el diario local 'Milenio'.
Empresas que brindan servicio entre Toluca y la Ciudad de México (centro) prevén una caída de hasta 65% en el número de pasajeros, una afectación que, de acuerdo con los concesionarios, comenzó desde agosto de 2024 con la apertura de la estación Santa Fe del tren.
Emiliano Reyes Estrada, representante de la línea Caminante ante la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo (Conapat) en el Estado de México, explicó que el ajuste en la demanda fue inmediato tras la modificación del punto de llegada del tren.

"Con [la apertura de la estación] Observatorio se estiman pérdidas de hasta un 25% y 35% [de pasajeros], pero ya teníamos prevista la disminución en el pasaje cuando se hizo el cambio a Santa Fe, se reflejó en los primeros tres meses con una afectación de hasta 40%", señaló al diario mexicano.

Reyes Estrada afirmó que, por el momento, no se contemplan despidos de personal, aunque reconoció que las compañías deberán buscar rutas alternas y ajustes operativos conforme avance el nuevo esquema de movilidad en la región.
Por su parte, Jesús Piña, representante de otra empresa de transporte foráneo, indicó que la afectación económica podría alcanzar hasta 40%, lo que eventualmente impactaría en la frecuencia del servicio entre Toluca y la capital del país.
Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de México - Sputnik Mundo, 1920, 31.07.2025
América Latina
México sigue apostando por los trenes y licitará más rutas en CDMX
31 de julio 2025, 09:00 GMT
"En la ruta México-Toluca estimamos una reducción de entre 30 y 40%. Seguiremos conservando los mismos autobuses y corridas", afirmó, al tiempo que señaló que se han implementado tarifas promocionales para competir con el tren.
Entre estas medidas, destacó la habilitación de una ruta desde la estación Lerma hacia la Ciudad de México con una tarifa de 50 pesos (2,89 dólares), esquema que podría extenderse a destinos como Tenango y Temoaya, con conexión directa a la capital.
En tanto, el delegado de Canapat en el Estado de México, Odilón López Nava, advirtió que la operación completa del Tren Interurbano obligará a una reorganización integral del transporte foráneo en el Valle de Toluca.
"Se va a reestructurar la forma de transporte en 22 municipios; las empresas tendrán que replantear horarios y rutas para ser más competitivas", concluyó ante el rotativo nacional.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала