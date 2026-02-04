https://noticiaslatam.lat/20260204/la-confianza-empresarial-de-mexico-arranca-2026-con-cautela-segun-cifras-oficiales-1171018642.html

La confianza empresarial de México arranca 2026 con cautela, según cifras oficiales

La confianza empresarial de México arranca 2026 con cautela, según cifras oficiales

04.02.2026

El IGOEC se ubicó en 48,0 puntos en enero, lo que representó una disminución de 0,2 puntos respecto a diciembre de 2025 y una caída anual de 3,4 puntos. Con este resultado, el indicador acumuló 11 meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos.El indicador refleja la percepción de los directivos empresariales sobre la situación económica del país latinoamericano y de sus propias empresas; se construye a partir de un promedio ponderado de cuatro sectores: Industrias Manufactureras, Construcción, Comercio y Servicios, así como Privados no Financieros. Por sectores, la desconfianza predominó en tres de los cuatro rubros analizados, aunque por debajo de todos se mantuvieron por debajo de los 50 puntos según los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) derivados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial. En el sector de las Industrias Manufactureras, el ICE se situó en 48,4 puntos en enero, con una caída mensual de 0,2 puntos. Los mayores retrocesos se observaron en la percepción sobre la situación económica futura del país y de las empresas, ambos con descensos de 0,4 puntos.El sector Сomercio mostró uno de los deterioros más marcados, con un descenso mensual de 0,6 puntos, al ubicarse en 47,1 puntos, acumulando también 11 meses consecutivos en zona de pesimismo.En los Servicios Privados no Financieros, el ICE registró 48,8 puntos, tras una ligera caída mensual de 0,1 puntos. Con ello, el sector sumó cuatro meses seguidos por debajo del umbral de optimismo, aunque algunos componentes vinculados al entorno económico del país se mantuvieron en terreno positivo.No obstante, la percepción sobre la situación económica presente y futura de las propias empresas en este sector se deterioró, con una caída de 0,9 puntos en ambos componentes, lo que reforzó el tono de cautela.En contraste, el sector de la construcción presentó un incremento mensual de 0,4 puntos, al cerrar en 45,5 puntos. Pese a la mejora, el indicador acumuló 17 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos, con una fuerte debilidad en la percepción sobre la situación económica futura del país latinoamericano.

