Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260204/la-confianza-empresarial-de-mexico-arranca-2026-con-cautela-segun-cifras-oficiales-1171018642.html
La confianza empresarial de México arranca 2026 con cautela, según cifras oficiales
La confianza empresarial de México arranca 2026 con cautela, según cifras oficiales
Sputnik Mundo
La confianza del sector empresarial en México comenzó el 2026 en terreno negativo, luego de que el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC)... 04.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-04T08:30+0000
2026-02-04T08:30+0000
américa latina
méxico
inegi
construcción
comercio
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/04/1171019915_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97fcc8d38f9ace0c2e7ffb1bf0c05432.jpg
El IGOEC se ubicó en 48,0 puntos en enero, lo que representó una disminución de 0,2 puntos respecto a diciembre de 2025 y una caída anual de 3,4 puntos. Con este resultado, el indicador acumuló 11 meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos.El indicador refleja la percepción de los directivos empresariales sobre la situación económica del país latinoamericano y de sus propias empresas; se construye a partir de un promedio ponderado de cuatro sectores: Industrias Manufactureras, Construcción, Comercio y Servicios, así como Privados no Financieros. Por sectores, la desconfianza predominó en tres de los cuatro rubros analizados, aunque por debajo de todos se mantuvieron por debajo de los 50 puntos según los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) derivados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial. En el sector de las Industrias Manufactureras, el ICE se situó en 48,4 puntos en enero, con una caída mensual de 0,2 puntos. Los mayores retrocesos se observaron en la percepción sobre la situación económica futura del país y de las empresas, ambos con descensos de 0,4 puntos.El sector Сomercio mostró uno de los deterioros más marcados, con un descenso mensual de 0,6 puntos, al ubicarse en 47,1 puntos, acumulando también 11 meses consecutivos en zona de pesimismo.En los Servicios Privados no Financieros, el ICE registró 48,8 puntos, tras una ligera caída mensual de 0,1 puntos. Con ello, el sector sumó cuatro meses seguidos por debajo del umbral de optimismo, aunque algunos componentes vinculados al entorno económico del país se mantuvieron en terreno positivo.No obstante, la percepción sobre la situación económica presente y futura de las propias empresas en este sector se deterioró, con una caída de 0,9 puntos en ambos componentes, lo que reforzó el tono de cautela.En contraste, el sector de la construcción presentó un incremento mensual de 0,4 puntos, al cerrar en 45,5 puntos. Pese a la mejora, el indicador acumuló 17 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos, con una fuerte debilidad en la percepción sobre la situación económica futura del país latinoamericano.
https://noticiaslatam.lat/20260117/la-onu-mexico-lidera-en-america-latina-en-el-gasto-tributario-destinado-a-intereses-de-deuda-1170448241.html
https://noticiaslatam.lat/20260203/1171009849.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/04/1171019915_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c0cfe6494de01e957eb634d4fc5d4b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, inegi, construcción, comercio
méxico, inegi, construcción, comercio

La confianza empresarial de México arranca 2026 con cautela, según cifras oficiales

08:30 GMT 04.02.2026
© AP Photo / Rebecca BlackwellLa confianza empresarial de México arranca 2026 con cautela, según estudio
La confianza empresarial de México arranca 2026 con cautela, según estudio - Sputnik Mundo, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Síguenos en
La confianza del sector empresarial en México comenzó el 2026 en terreno negativo, luego de que el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) registrara un retroceso mensual, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El IGOEC se ubicó en 48,0 puntos en enero, lo que representó una disminución de 0,2 puntos respecto a diciembre de 2025 y una caída anual de 3,4 puntos. Con este resultado, el indicador acumuló 11 meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos.
El indicador refleja la percepción de los directivos empresariales sobre la situación económica del país latinoamericano y de sus propias empresas; se construye a partir de un promedio ponderado de cuatro sectores: Industrias Manufactureras, Construcción, Comercio y Servicios, así como Privados no Financieros.
Por sectores, la desconfianza predominó en tres de los cuatro rubros analizados, aunque por debajo de todos se mantuvieron por debajo de los 50 puntos según los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) derivados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial.
Zócalo de la Ciudad de México - Sputnik Mundo, 1920, 17.01.2026
América Latina
México lidera en América Latina en el gasto tributario destinado a intereses de deuda, según la ONU
17 de enero, 08:02 GMT
En el sector de las Industrias Manufactureras, el ICE se situó en 48,4 puntos en enero, con una caída mensual de 0,2 puntos. Los mayores retrocesos se observaron en la percepción sobre la situación económica futura del país y de las empresas, ambos con descensos de 0,4 puntos.
El sector Сomercio mostró uno de los deterioros más marcados, con un descenso mensual de 0,6 puntos, al ubicarse en 47,1 puntos, acumulando también 11 meses consecutivos en zona de pesimismo.
En los Servicios Privados no Financieros, el ICE registró 48,8 puntos, tras una ligera caída mensual de 0,1 puntos. Con ello, el sector sumó cuatro meses seguidos por debajo del umbral de optimismo, aunque algunos componentes vinculados al entorno económico del país se mantuvieron en terreno positivo.
México y EEUU acuerdan un plan técnico para la gestión del agua de la cuenca del río Bravo - Sputnik Mundo, 1920, 03.02.2026
México y EEUU acuerdan un plan técnico para la gestión del agua de la cuenca del río Bravo
ayer, 20:08 GMT
No obstante, la percepción sobre la situación económica presente y futura de las propias empresas en este sector se deterioró, con una caída de 0,9 puntos en ambos componentes, lo que reforzó el tono de cautela.
En contraste, el sector de la construcción presentó un incremento mensual de 0,4 puntos, al cerrar en 45,5 puntos. Pese a la mejora, el indicador acumuló 17 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos, con una fuerte debilidad en la percepción sobre la situación económica futura del país latinoamericano.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала