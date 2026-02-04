https://noticiaslatam.lat/20260204/influencia-de-trump-kast-visita-a-mandatarios-derechistas-y-se-enfoca-en-temas-migratorios-1170991856.html

Influencia de Trump: Kast visita a mandatarios derechistas y se enfoca en temas migratorios

Influencia de Trump: Kast visita a mandatarios derechistas y se enfoca en temas migratorios

Sputnik Mundo

El presidente electo de Chile visitó países del Caribe y Centroamérica en un periplo que se centró en el intercambio comercial, el turismo, pero sobre todo en... 04.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-04T15:00+0000

2026-02-04T15:00+0000

2026-02-04T15:00+0000

por todo lo alto

política

seguridad

donald trump

josé antonio kast

chile

caribe

centroamérica

luiz inacio lula da silva

viktor orban

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/04/1171033993_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4029f105c7dff3a6fd7109e1b48171c9.png

Ven y vuela con nosotros Por todo lo alto, para enterarte más en profundidad acerca de:

chile

caribe

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Alberto García https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166130122_156:0:556:400_100x100_80_0_0_42df9ee7639577285e73f463a5cda05b.jpg

Alberto García https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166130122_156:0:556:400_100x100_80_0_0_42df9ee7639577285e73f463a5cda05b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Influencia de Trump: Kast visita a mandatarios derechistas y se enfoca en temas migratorios Sputnik Mundo Influencia de Trump: Kast visita a mandatarios derechistas y se enfoca en temas migratorios 2026-02-04T15:00+0000 true PT38M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Alberto García https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166130122_156:0:556:400_100x100_80_0_0_42df9ee7639577285e73f463a5cda05b.jpg

política, seguridad, donald trump, josé antonio kast, chile, caribe, centroamérica, luiz inacio lula da silva, viktor orban, видео