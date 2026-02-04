Influencia de Trump: Kast visita a mandatarios derechistas y se enfoca en temas migratorios

Mundo
'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
El presidente electo de Chile visitó países del Caribe y Centroamérica en un periplo que se centró en el intercambio comercial, el turismo, pero sobre todo en... 04.02.2026, Sputnik Mundo
Ven y vuela con nosotros Por todo lo alto, para enterarte más en profundidad acerca de:
Alberto García
Alberto García
El presidente electo de Chile visitó países del Caribe y Centroamérica en un periplo que se centró en el intercambio comercial, el turismo, pero sobre todo en la seguridad y la migración. La gira deja varias pistas sobre las posibles direcciones en las que se centrará su presidencia.
02:20 Introducción del programa.
03:10 Qué nos dejó el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe
06:28 Diálogos e impulsos para el desarrollo regional
13:15 El foro devela la necesidad de pragmatismo geopolítico
17:35 Sobre los aranceles entre Ecuador y Colombia
19:18 El viaje de Kast al Caribe y Centroamérica
26:30 Giro de Kast al centro y visita a la gran prisión
28:40 Chile y El Salvador: grandes diferencias en miras a un objetivo
33:10 De la misma tendencia: entre ellos se entienden mejor
34:51 Resultado de encuesta
37:31 Despedida
