Influencia de Trump: Kast visita a mandatarios derechistas y se enfoca en temas migratorios
Influencia de Trump: Kast visita a mandatarios derechistas y se enfoca en temas migratorios
El presidente electo de Chile visitó países del Caribe y Centroamérica en un periplo que se centró en el intercambio comercial, el turismo, pero sobre todo en... 04.02.2026
Influencia de Trump: Kast visita a mandatarios derechistas y se enfoca en temas migratorios
Influencia de Trump: Kast visita a mandatarios derechistas y se enfoca en temas migratorios
El presidente electo de Chile visitó países del Caribe y Centroamérica en un periplo que se centró en el intercambio comercial, el turismo, pero sobre todo en la seguridad y la migración. La gira deja varias pistas sobre las posibles direcciones en las que se centrará su presidencia.
Ven y vuela con nosotros Por todo lo alto, para enterarte más en profundidad acerca de:
02:20
Introducción del programa.
03:10
Qué nos dejó el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe
06:28
Diálogos e impulsos para el desarrollo regional
13:15
El foro devela la necesidad de pragmatismo geopolítico
17:35
Sobre los aranceles entre Ecuador y Colombia
19:18
El viaje de Kast al Caribe y Centroamérica
26:30
Giro de Kast al centro y visita a la gran prisión
28:40
Chile y El Salvador: grandes diferencias en miras a un objetivo
33:10
De la misma tendencia: entre ellos se entienden mejor
34:51
Resultado de encuesta