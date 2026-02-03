https://noticiaslatam.lat/20260203/el-historial-de-las-compras-territoriales-de-eeuu-en-detalle-1170675327.html

El historial de las compras territoriales de EEUU, en detalle

Hace más de un siglo que EEUU no crece mediante la adquisición de nuevos territorios, pero hoy esa tendencia vuelve a cobrar relevancia ante el interés... 03.02.2026, Sputnik Mundo

A lo largo de su historia, EEUU ha recurrido a la compra de tierras en varias ocasiones, desde Alaska hasta las Islas Vírgenes, como una estrategia para expandir su influencia y asegurar recursos estratégicos.Ante ese contexto, Sputnik recopila los episodios más significativos de las adquisiciones territoriales estadounidenses.

