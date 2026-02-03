Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20260203/el-historial-de-las-compras-territoriales-de-eeuu-en-detalle-1170675327.html
El historial de las compras territoriales de EEUU, en detalle
El historial de las compras territoriales de EEUU, en detalle
Sputnik Mundo
Hace más de un siglo que EEUU no crece mediante la adquisición de nuevos territorios, pero hoy esa tendencia vuelve a cobrar relevancia ante el interés... 03.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-03T16:02+0000
2026-02-03T16:20+0000
multimedia
📊 infografía
eeuu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/03/1170998875_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_86d47009682a80ca598345871ce1025c.jpg
A lo largo de su historia, EEUU ha recurrido a la compra de tierras en varias ocasiones, desde Alaska hasta las Islas Vírgenes, como una estrategia para expandir su influencia y asegurar recursos estratégicos.Ante ese contexto, Sputnik recopila los episodios más significativos de las adquisiciones territoriales estadounidenses.
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
El historial de las compras territoriales de EEUU, en detalle
Sputnik Mundo
El historial de las compras territoriales de EEUU, en detalle
2026-02-03T16:02+0000
true
PT1M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/03/1170998875_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fc6d450e375b24b362b2c385076437bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
📊 infografía, eeuu, видео
📊 infografía, eeuu, видео

El historial de las compras territoriales de EEUU, en detalle

16:02 GMT 03.02.2026 (actualizado: 16:20 GMT 03.02.2026)
© Sputnik
Síguenos en
Hace más de un siglo que EEUU no crece mediante la adquisición de nuevos territorios, pero hoy esa tendencia vuelve a cobrar relevancia ante el interés mostrado por Washington en Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca.
A lo largo de su historia, EEUU ha recurrido a la compra de tierras en varias ocasiones, desde Alaska hasta las Islas Vírgenes, como una estrategia para expandir su influencia y asegurar recursos estratégicos.
Ante ese contexto, Sputnik recopila los episodios más significativos de las adquisiciones territoriales estadounidenses.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала