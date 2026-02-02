Nuevo START: puntos clave y perspectivas futuras del tratado sobre armas estratégicas
17:48 GMT 02.02.2026
El 5 de febrero de 2026 expira el plazo de vigencia del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas entre Rusia y EEUU, conocido como el START III o el Nuevo START.
¿Cuáles son sus disposiciones clave?
El acuerdo se centra principalmente en la limitación y reducción de las armas estratégicas ofensivas que poseen Rusia y EEUU, lo que incluye:
Número total de ojivas nucleares desplegadas: hasta 1.550 unidades.
Cantidad de misiles balísticos intercontinentales (ICBM), misiles balísticos lanzados desde submarinos (SLBM) y bombarderos pesados con ojivas nucleares en servicio: hasta 800.
Número de lanzadores desplegados y no desplegados de los ICBM, SLBM y bombarderos pesados: hasta 700.
De este modo, el tratado introdujo el concepto de portadores y lanzadores "no desplegados". Se trata de aquellos que no se encuentran en alerta de combate, sino que se utilizan con fines de entrenamiento o ensayo y no están equipados con ojivas.
En virtud del tratado, cada una de las partes recibió el derecho a determinar de forma independiente la composición y estructura de sus armas estratégicas ofensivas.
Historia del Nuevo START
Fue firmado el 8 de abril de 2010 por los entonces presidentes de Rusia y EEUU, Dmitri Medvédev y Barack Obama, respectivamente.
Las inspecciones in situ de las instalaciones nucleares en virtud del tratado se vieron interrumpidas por primera vez durante la pandemia en 2020.
Las sanciones unilaterales occidentales y las restricciones de viaje impuestas a Rusia en 2022 tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania dificultaron las visitas de los grupos de inspección rusos a las instalaciones nucleares estadounidenses.
En 2023, Rusia anunció la suspensión de su participación en el Nuevo START.
Rusia reaccionará de manera simétrica si EEUU comienza a probar armas nucleares, advierte el vicecanciller ruso
22 de diciembre 2025, 14:58 GMT
Vladímir Putin justificó esta medida por el hecho de que las potencias occidentales habían prestado ayuda militar a Ucrania y habían posibilitado a Kiev atacar los aeródromos rusos en los que se encuentran los bombarderos estratégicos.
Moscú también sostuvo que los mecanismos de reducción de armas nucleares deben incluir los arsenales nucleares del Reino Unido y Francia, ya que ambos países son aliados de EEUU en la OTAN.
Al mismo tiempo, Rusia siguió cumpliendo las restricciones del acuerdo y anunció su disposición a seguir haciéndolo durante un año más tras la expiración del Nuevo START y dialogar sobre el futuro del tratado.
