Nuevo START: puntos clave y perspectivas futuras del tratado sobre armas estratégicas

El 5 de febrero de 2026 expira el plazo de vigencia del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas entre Rusia y EEUU, conocido como el START III o el Nuevo... 02.02.2026, Sputnik Mundo

¿Cuáles son sus disposiciones clave?El acuerdo se centra principalmente en la limitación y reducción de las armas estratégicas ofensivas que poseen Rusia y EEUU, lo que incluye:De este modo, el tratado introdujo el concepto de portadores y lanzadores "no desplegados". Se trata de aquellos que no se encuentran en alerta de combate, sino que se utilizan con fines de entrenamiento o ensayo y no están equipados con ojivas. En virtud del tratado, cada una de las partes recibió el derecho a determinar de forma independiente la composición y estructura de sus armas estratégicas ofensivas.Historia del Nuevo STARTFue firmado el 8 de abril de 2010 por los entonces presidentes de Rusia y EEUU, Dmitri Medvédev y Barack Obama, respectivamente.Vladímir Putin justificó esta medida por el hecho de que las potencias occidentales habían prestado ayuda militar a Ucrania y habían posibilitado a Kiev atacar los aeródromos rusos en los que se encuentran los bombarderos estratégicos.Moscú también sostuvo que los mecanismos de reducción de armas nucleares deben incluir los arsenales nucleares del Reino Unido y Francia, ya que ambos países son aliados de EEUU en la OTAN.Al mismo tiempo, Rusia siguió cumpliendo las restricciones del acuerdo y anunció su disposición a seguir haciéndolo durante un año más tras la expiración del Nuevo START y dialogar sobre el futuro del tratado.

