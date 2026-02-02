https://noticiaslatam.lat/20260202/candidata-de-partido-oficialista-laura-fernandez-se-declara-ganadora-en-elecciones-presidenciales-1170958817.html

Candidata oficialista Laura Fernández se declara ganadora en elecciones presidenciales de Costa Rica

Candidata oficialista Laura Fernández se declara ganadora en elecciones presidenciales de Costa Rica

Sputnik Mundo

La candidata oficialista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO) celebró hoy el resultado de la elección presidencial de Costa Rica tras obtener el... 02.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-02T06:00+0000

2026-02-02T06:00+0000

2026-02-02T10:44+0000

américa latina

costa rica

elecciones

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/02/1170958660_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_1994ae5cbc146cfce92cdff2aae01424.jpg

Fernández celebró junto a sus partidarios en el centro de San José, donde aseguró que continuará con los cambios que necesita el país y liderará un gobierno de diálogo.Según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones con el 88,43% de las mesas escrutadas, Fernández superó en la votación al candidato Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN) quien obtuvo el 33,32%; mientras que Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), logró el 4,81% de los votos.

https://noticiaslatam.lat/20260101/america-latina-a-las-urnas-estos-son-los-paises-de-la-region-que-tendran-elecciones-en-2026-1169967241.html

costa rica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

costa rica, elecciones