Candidata oficialista Laura Fernández se declara ganadora en elecciones presidenciales de Costa Rica
Candidata oficialista Laura Fernández se declara ganadora en elecciones presidenciales de Costa Rica
La candidata oficialista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO) celebró hoy el resultado de la elección presidencial de Costa Rica tras obtener el... 02.02.2026, Sputnik Mundo
Según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones con el 88,43% de las mesas escrutadas, Fernández superó en la votación al candidato Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN) quien obtuvo el 33,32%; mientras que Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), logró el 4,81% de los votos.
Candidata oficialista Laura Fernández se declara ganadora en elecciones presidenciales de Costa Rica

La candidata oficialista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO) celebró hoy el resultado de la elección presidencial de Costa Rica tras obtener el 48,51% de los votos.
Fernández celebró junto a sus partidarios en el centro de San José, donde aseguró que continuará con los cambios que necesita el país y liderará un gobierno de diálogo.
Según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones con el 88,43% de las mesas escrutadas, Fernández superó en la votación al candidato Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN) quien obtuvo el 33,32%; mientras que Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), logró el 4,81% de los votos.
