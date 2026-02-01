https://noticiaslatam.lat/20260201/vicecanciller-ruso-reitera-el-rechazo-de-moscu-a-la-presencia-de-tropas-extranjeras-en-ucrania-1170931702.html

Vicecanciller ruso reitera el rechazo de Moscú a la presencia de tropas extranjeras en Ucrania

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso Alexandr Grushkó reafirmó, en declaraciones a Sputnik, el rechazo de Moscú a la presencia de tropas extranjeras en... 01.02.2026

Para Grushkó, "no hay ninguna diferencia entre la inscripción 'OTAN' o 'UE' en la gorra de un caporal francés". "Eso no cambia nada en el asunto", subrayó.El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, mencionó a fines de enero durante una audiencia en el Senado que algunos países europeos, ante todo Francia y Reino Unido, quisieran emplazar pequeños contingentes militares en la Ucrania de posguerra, pero resaltó que tales despliegues "son irrelevantes sin el apoyo de EEUU".A su vez, Moscú ha advertido en más de una ocasión que considera inaceptable la presencia de tropas de los miembros de la OTAN en territorio ucraniano, sin importar la bandera bajo la que operen o la función que desempeñen, incluidas las fuerzas de paz, y ha calificado las declaraciones sobre su despliegue, emitidas en el Reino Unido y otros países europeos, como una incitación a prolongar las operaciones de combate.

