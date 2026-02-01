Mundo
https://noticiaslatam.lat/20260201/la-industria-manufacturera-de-china-exhibe-notable-resiliencia-senala-un-medio-1170926320.html
La industria manufacturera de China exhibe "notable resiliencia", señala un medio
La industria manufacturera de China exhibe "notable resiliencia", señala un medio
01.02.2026
2026-02-01T08:01+0000
2026-02-01T08:01+0000
Analizando estos números, el diario Global Times afirma que la producción fabril —el sistema industrial centrado en la transformación de materias primas en productos terminados dentro de una planta— del gigante asiático sigue mostrando un desempeño estable y un crecimiento sostenido en el sector de alta tecnología, pese a la hostilidad comercial de EEUU y sus aliados europeos.Sin embargo, según reflejan los datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas, hay un comportamiento desigual entre las distintas industrias. Por un lado, sectores como el procesamiento de alimentos agrícolas, el transporte ferroviario, la construcción naval y el equipo aeroespacial mostraron una gran fortaleza con índices superiores a 56,0. En cambio, áreas como el procesamiento de carbón y petróleo, así como la industria automotriz, registraron lecturas por debajo de 50, sugiriendo un ligero debilitamiento en su producción.Un dato alentador fue el rebote en los indicadores de precios debido al encarecimiento de las materias primas. El índice de precios a la salida de fábrica subió por encima del umbral de 50 puntos por primera vez en 20 meses. Según los analistas de la Oficina Nacional de Estadísticas, este cambio es una señal positiva que apunta a una mejora general en las condiciones de precios y una posible recuperación de los márgenes de beneficio.En cuanto al tamaño de las compañías, las grandes empresas continuaron siendo el pilar de la economía china con un Índice de Gerentes de Compras —que mide la salud económica de los sectores manufacturero y de servicios— de 50,3, manteniéndose en la zona de expansión. En contraste, las pequeñas y medianas empresas enfrentaron mayores dificultades, con índices de 47,4 y 48,7 respectivamente.Por su parte, la manufactura de alta tecnología se consolidó como el punto más brillante del informe, alcanzando un PMI de 52,0. De acuerdo con la publicación, este crecimiento consecutivo demuestra que la apuesta de China por la innovación y la modernización industrial está dando frutos, sirviendo como un motor crucial para contrarrestar las presiones a la baja en otros sectores más tradicionales de la economía.
china
08:01 GMT 01.02.2026
La producción fabril continuó en terreno expansivo en el primer mes de este año con un subíndice de 50,6, lo que indica que las fábricas mantuvieron un ritmo de trabajo constante.
Analizando estos números, el diario Global Times afirma que la producción fabril —el sistema industrial centrado en la transformación de materias primas en productos terminados dentro de una planta— del gigante asiático sigue mostrando un desempeño estable y un crecimiento sostenido en el sector de alta tecnología, pese a la hostilidad comercial de EEUU y sus aliados europeos.

Sin embargo, según reflejan los datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas, hay un comportamiento desigual entre las distintas industrias. Por un lado, sectores como el procesamiento de alimentos agrícolas, el transporte ferroviario, la construcción naval y el equipo aeroespacial mostraron una gran fortaleza con índices superiores a 56,0.
En cambio, áreas como el procesamiento de carbón y petróleo, así como la industria automotriz, registraron lecturas por debajo de 50, sugiriendo un ligero debilitamiento en su producción.
Un dato alentador fue el rebote en los indicadores de precios debido al encarecimiento de las materias primas. El índice de precios a la salida de fábrica subió por encima del umbral de 50 puntos por primera vez en 20 meses. Según los analistas de la Oficina Nacional de Estadísticas, este cambio es una señal positiva que apunta a una mejora general en las condiciones de precios y una posible recuperación de los márgenes de beneficio.
En cuanto al tamaño de las compañías, las grandes empresas continuaron siendo el pilar de la economía china con un Índice de Gerentes de Compras —que mide la salud económica de los sectores manufacturero y de servicios— de 50,3, manteniéndose en la zona de expansión. En contraste, las pequeñas y medianas empresas enfrentaron mayores dificultades, con índices de 47,4 y 48,7 respectivamente.
Por su parte, la manufactura de alta tecnología se consolidó como el punto más brillante del informe, alcanzando un PMI de 52,0.

De acuerdo con la publicación, este crecimiento consecutivo demuestra que la apuesta de China por la innovación y la modernización industrial está dando frutos, sirviendo como un motor crucial para contrarrestar las presiones a la baja en otros sectores más tradicionales de la economía.
