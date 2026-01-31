https://noticiaslatam.lat/20260131/saxofonista-ruso-igor-butman-y-la-orquesta-de-jazz-de-moscu-comienzan-gira-latinoamericana-en-cuba-1170901723.html

Saxofonista ruso Ígor Butman y la Orquesta de Jazz de Moscú comienzan gira latinoamericana en Cuba

Saxofonista ruso Ígor Butman y la Orquesta de Jazz de Moscú comienzan gira latinoamericana en Cuba

En entrevista con Sputnik, el virtuoso y merecedor del título Artista del Pueblo de Rusia afirmó que, para cualquier músico independientemente de su origen, es muy significativo presentar su obra en la mayor de las Antillas, "conocemos la historia de sus ritmos y el legado del jazz cubano desde hace muchos años"."Para nosotros y para nuestra carrera es muy importante. He estado dos veces en Cuba y sé lo maravilloso que es el público aquí, muy sincero, abierto y centrado. Por eso hemos preparado un gran programa dedicado a los amantes de ese género en esta isla de la libertad. Tomamos lo mejor de los estándares internacionales y las sonoridades afrocubanas", puntualizó.En este sentido, precisó que los conciertos incluyen Una noche en Túnez, del cantante y compositor estadounidense Dizzy Gillespie, y Manteca, creada por Gillespie, el percusionista cubano Chano Pozo y el intérprete estadounidense Walter Gil Fuller; además de composiciones originales de la orquesta y piezas de los rusos Modest Músorgski, Serguéi Rajmáninov y Alexandr Borodín.Por último, las presentaciones comprenden creaciones de exponentes del jazz internacional como el compositor y pianista estadounidense Duke Ellington, canciones de República Dominicana —que serán interpretadas por la artista ruso-dominicana Fantine— y temas de la icónica banda británica The Beatles.Gira por América LatinaSumado a este recorrido por la nación caribeña, Butman y la Orquesta de Jazz de Moscú, instituida en 1999 por el maestro ruso, acudirán por primera vez a Nicaragua, donde actuarán el 2 de febrero en el Teatro Nacional Rubén Darío de Managua, para luego ofrecer dos conciertos el 5 de febrero en el club Blue Note Sao Paulo y el 6 de febrero en Florianópolis, en Brasil.En los espectáculos, queremos "mostrar a nuestros solistas, artistas maravillosos, algunos muy jóvenes que constituyen el futuro del jazz ruso". Además, la banda conformó programas especiales para cada una de esas presentaciones, con elementos de la cultura e idiosincrasia de las naciones de destino."Los músicos de jazz son los más democráticos y pacíficos del mundo. La única batalla que ocurre entre ellos es durante los Jam Session, donde necesitan de la improvisación. En términos de complejidad y comprensión, son artistas avanzados. Podemos dialogar con el idioma de la música, abrazar los elementos que nos unen y crear composiciones espontáneas", reflexionó.Según Ígor, quien organiza 11 festivales internacionales de jazz de gran relevancia en el país euroasiático, el arte puede superar la incomodidad entre las personas y lograr soluciones de manera pacífica, "la gente tiene que estar inspirada para creer en sus fuerzas y talento, el camino puede ser corto o largo, pero el éxito depende de nosotros".Regreso a La HabanaButman participó en el Concierto de Gala del Día Internacional del Jazz en La Habana en 2017, "donde se presentaron estrellas del jazz cubano como Chucho Valdés, también conocí a Paquito D`Rivera, al pianista Roberto Fonseca y a Gonzalo Rubalcaba. En Cuba hay muchísimos músicos maravillosos y siempre es un honor y un placer tocar aquí"."Estoy muy contento de recibir a mis invitados y agradecido con este festival. Esperamos poder incorporar a nuestros eventos a los grandes músicos cubanos. La juventud que crece y se forma en la isla es muy interesante. Para nosotros es muy relevante todo este intercambio cultural", aseguró el artista, considerado como el principal embajador del jazz ruso en el escenario mundial.El maestro se consagró como uno de los mejores saxofonistas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) a comienzos de la década de 1980, luego estudió en la Berklee School of Music, grabó y actuó con grandes figuras del género en EEUU. A mediados de la década de 1990 regresó a Rusia para fundar su cuarteto y la Orquesta de Jazz de Moscú, así como clubes y festivales.En 2017, fundó la Academia de Jazz de Moscú, escuela de música considerada como líder de la educación de jazz en el país euroasiático, con sedes en San Petersburgo, Novokuznetsk y Sajalín, "tenemos que inspirar a los chicos a conocer la música de forma más amplia y que disfruten de otras artes como la literatura, teatro, cine y artes plásticas".

