https://noticiaslatam.lat/20260131/robo-millonario-enciende-alertas-en-la-capital-de-japon-1170894955.html

Robo millonario enciende alertas en la capital de Japón

Las autoridades japonesas investigan una serie de asaltos ocurridos en distintas zonas de Tokio, incluido un robo de más de 420 millones de yenes (2,7 millones... 31.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-31T10:02+0000

2026-01-31T10:02+0000

2026-01-31T10:02+0000

El hecho más grave se registró alrededor de las 21:30 horas (12:00 GMT) del 29 de enero en el distrito de Taito, donde tres individuos robaron a cinco personas que trasladaban grandes cantidades de efectivo en maletines, logrando llevarse cerca de 420 millones de yenes, que son casi tres millones de dólares.De acuerdo con información policial citada por la cadena pública NHK, las víctimas señalaron que trabajaban como cambistas de divisas y que el dinero tenía como destino Hong Kong. Durante el ataque, al menos una de las personas fue rociada con gas pimienta para facilitar el robo.Las autoridades indicaron que entre los afectados se encontraban dos ciudadanos chinos y tres japoneses, con edades de entre 20 y 40 años. Uno de los heridos fue identificado como un hombre chino de alrededor de 40 años, quien recibió atención médica tras el incidente.Minutos después, y a unos 500 metros del lugar del robo, un hombre de unos 50 años resultó herido tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga cerca de la estación Okachimachi, un hecho que la policía investiga por su posible relación con el asalto.Como parte de las pesquisas, las fuerzas de seguridad localizaron un minivan azul abandonado en las inmediaciones, el cual podría estar vinculado al robo millonario, aunque hasta el momento no se ha confirmado la detención de sospechosos.Horas más tarde, ya pasada la medianoche, tres individuos a bordo de un automóvil blanco intentaron asaltar a un joven de 20 años en el estacionamiento de la Terminal 3 del Aeropuerto de Haneda, sin éxito, luego de que la víctima lograra refugiarse en su vehículo.El mismo grupo habría intentado posteriormente despojar a un empleado de una casa de cambio que transportaba 190 millones de yenes (1,2 millones de dólares) con destino a China, rociándolo con gas pimienta y provocándole lesiones oculares, aunque los atacantes huyeron sin concretar el robo.

