Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260131/robo-millonario-enciende-alertas-en-la-capital-de-japon-1170894955.html
Robo millonario enciende alertas en la capital de Japón
Robo millonario enciende alertas en la capital de Japón
Sputnik Mundo
Las autoridades japonesas investigan una serie de asaltos ocurridos en distintas zonas de Tokio, incluido un robo de más de 420 millones de yenes (2,7 millones... 31.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-31T10:02+0000
2026-01-31T10:02+0000
internacional
sociedad
seguridad
tokio
japón
hong kong
robo
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/0e/1162035984_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e5257e06fc059605a45ec97d180de89.jpg
El hecho más grave se registró alrededor de las 21:30 horas (12:00 GMT) del 29 de enero en el distrito de Taito, donde tres individuos robaron a cinco personas que trasladaban grandes cantidades de efectivo en maletines, logrando llevarse cerca de 420 millones de yenes, que son casi tres millones de dólares.De acuerdo con información policial citada por la cadena pública NHK, las víctimas señalaron que trabajaban como cambistas de divisas y que el dinero tenía como destino Hong Kong. Durante el ataque, al menos una de las personas fue rociada con gas pimienta para facilitar el robo.Las autoridades indicaron que entre los afectados se encontraban dos ciudadanos chinos y tres japoneses, con edades de entre 20 y 40 años. Uno de los heridos fue identificado como un hombre chino de alrededor de 40 años, quien recibió atención médica tras el incidente.Minutos después, y a unos 500 metros del lugar del robo, un hombre de unos 50 años resultó herido tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga cerca de la estación Okachimachi, un hecho que la policía investiga por su posible relación con el asalto.Como parte de las pesquisas, las fuerzas de seguridad localizaron un minivan azul abandonado en las inmediaciones, el cual podría estar vinculado al robo millonario, aunque hasta el momento no se ha confirmado la detención de sospechosos.Horas más tarde, ya pasada la medianoche, tres individuos a bordo de un automóvil blanco intentaron asaltar a un joven de 20 años en el estacionamiento de la Terminal 3 del Aeropuerto de Haneda, sin éxito, luego de que la víctima lograra refugiarse en su vehículo.El mismo grupo habría intentado posteriormente despojar a un empleado de una casa de cambio que transportaba 190 millones de yenes (1,2 millones de dólares) con destino a China, rociándolo con gas pimienta y provocándole lesiones oculares, aunque los atacantes huyeron sin concretar el robo.
https://noticiaslatam.lat/20260120/mas-de-la-mitad-de-los-robos-de-arte-en-mexico-son-a-templos-religiosos-segun-medio-1170522749.html
tokio
japón
hong kong
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/0e/1162035984_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3d434d0faf903e3194a5242ffbe7285.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, seguridad, tokio, japón, hong kong, robo
sociedad, seguridad, tokio, japón, hong kong, robo

Robo millonario enciende alertas en la capital de Japón

10:02 GMT 31.01.2026
© AP Photo / Eugene HoshikoGente camina por un paso de peatones en la calle comercial Ginza, en Tokio. японское население
Gente camina por un paso de peatones en la calle comercial Ginza, en Tokio. японское население - Sputnik Mundo, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Síguenos en
Las autoridades japonesas investigan una serie de asaltos ocurridos en distintas zonas de Tokio, incluido un robo de más de 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) y dos intentos fallidos contra cambistas de divisas. La policía analiza posibles vínculos entre los casos por la similitud del modus operandi, según reportes de medios.
El hecho más grave se registró alrededor de las 21:30 horas (12:00 GMT) del 29 de enero en el distrito de Taito, donde tres individuos robaron a cinco personas que trasladaban grandes cantidades de efectivo en maletines, logrando llevarse cerca de 420 millones de yenes, que son casi tres millones de dólares.
De acuerdo con información policial citada por la cadena pública NHK, las víctimas señalaron que trabajaban como cambistas de divisas y que el dinero tenía como destino Hong Kong. Durante el ataque, al menos una de las personas fue rociada con gas pimienta para facilitar el robo.
Las autoridades indicaron que entre los afectados se encontraban dos ciudadanos chinos y tres japoneses, con edades de entre 20 y 40 años. Uno de los heridos fue identificado como un hombre chino de alrededor de 40 años, quien recibió atención médica tras el incidente.
Más de la mitad de los robos de arte en México son a templos religioso, según medio - Sputnik Mundo, 1920, 20.01.2026
América Latina
Más de la mitad de los robos de arte en México son a templos religiosos, según medio
20 de enero, 07:37 GMT
Minutos después, y a unos 500 metros del lugar del robo, un hombre de unos 50 años resultó herido tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga cerca de la estación Okachimachi, un hecho que la policía investiga por su posible relación con el asalto.
Como parte de las pesquisas, las fuerzas de seguridad localizaron un minivan azul abandonado en las inmediaciones, el cual podría estar vinculado al robo millonario, aunque hasta el momento no se ha confirmado la detención de sospechosos.
Horas más tarde, ya pasada la medianoche, tres individuos a bordo de un automóvil blanco intentaron asaltar a un joven de 20 años en el estacionamiento de la Terminal 3 del Aeropuerto de Haneda, sin éxito, luego de que la víctima lograra refugiarse en su vehículo.
El mismo grupo habría intentado posteriormente despojar a un empleado de una casa de cambio que transportaba 190 millones de yenes (1,2 millones de dólares) con destino a China, rociándolo con gas pimienta y provocándole lesiones oculares, aunque los atacantes huyeron sin concretar el robo.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала