Mundo
EN VIVO: Lavrov hace balance de los logros de la diplomacia rusa en 2025
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260120/mas-de-la-mitad-de-los-robos-de-arte-en-mexico-son-a-templos-religiosos-segun-medio-1170522749.html
Más de la mitad de los robos de arte en México son a templos religiosos, según medio
Más de la mitad de los robos de arte en México son a templos religiosos, según medio
Sputnik Mundo
Más del 60% de las piezas de arte robadas en México corresponden a bienes religiosos, principalmente sustraídos de templos católicos, de acuerdo con registros... 20.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-20T07:37+0000
2026-01-20T07:37+0000
américa latina
sociedad
🎭 arte y cultura
méxico
puebla
interpol
milenio
tlaxcala
iglesia católica
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/13/1170523516_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_d30f528cb64fc0c356a5925b880386bd.jpg
Los registros de la base de datos de Patrimonio Cultural Robado de la Interpol documentan el hurto de 430 piezas en 158 eventos ocurridos entre 1983 y noviembre de 2025, de las cuales 279 son de naturaleza religiosa, lo que representa 64,8% del total.La mayoría de estos robos se cometieron en templos religiosos, que concentraron 117 de los eventos reportados, muy por encima de otros espacios como domicilios particulares, museos, depósitos o galerías de arte, lo que refleja la vulnerabilidad de estas obras frente a la delincuencia. Por entidad federativa, los robos de arte se distribuyen en, al menos, 22 estados del país latinoamericano, con Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo (todos en el centro del país) entre las entidades de mayor número de casos documentados, según los registros internacionales.Especialistas citados por Milenio señalan que las cifras oficiales representan solo una fracción del fenómeno real, ya que muchos robos no se denuncian, especialmente cuando se trata de piezas resguardadas por particulares o instituciones que evitan la exposición pública. El predominio del arte religioso en el mercado ilegal se explica, en parte, por la abundancia histórica de estas obras en México, donde durante siglos gran parte de la producción artística estuvo vinculada a la imaginería católica y se encuentra dispersa en templos con escasa seguridad. Además, a diferencia de las piezas museísticas, muchas obras carecen de vigilancia permanente o sistemas de protección especializada, lo que facilita su sustracción y posterior inserción en redes de comercialización clandestinas, tanto nacionales como internacionales.Los registros de Interpol muestran que las piezas robadas suelen reaparecer en plataformas digitales, casas de subastas tradicionales y mercados especializados en ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Londres, lo que evidencia la existencia de redes globales de tráfico de bienes culturales.De acuerdo con expertos consultados por el rotativo mexicano, el saqueo de arte sacro no solo representa una pérdida patrimonial, sino que también debilita la memoria histórica y cultural de comunidades enteras, al tratarse de bienes que forman parte de su identidad religiosa y social.
https://noticiaslatam.lat/20251019/1167712522.html
méxico
puebla
tlaxcala
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/13/1170523516_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_4902b7a9ea770d41611919130b10114d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, 🎭 arte y cultura, méxico, puebla, interpol, milenio, tlaxcala, iglesia católica
sociedad, 🎭 arte y cultura, méxico, puebla, interpol, milenio, tlaxcala, iglesia católica

Más de la mitad de los robos de arte en México son a templos religiosos, según medio

07:37 GMT 20.01.2026
© AP Photo / Eduardo VerdugoMás de la mitad de los robos de arte en México son a templos religioso, según medio
Más de la mitad de los robos de arte en México son a templos religioso, según medio - Sputnik Mundo, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Síguenos en
Más del 60% de las piezas de arte robadas en México corresponden a bienes religiosos, principalmente sustraídos de templos católicos, de acuerdo con registros de Interpol citados por el diario mexicano 'Milenio', lo que confirma que el patrimonio sacro es el principal objetivo del mercado ilegal de este sector en el país.
Los registros de la base de datos de Patrimonio Cultural Robado de la Interpol documentan el hurto de 430 piezas en 158 eventos ocurridos entre 1983 y noviembre de 2025, de las cuales 279 son de naturaleza religiosa, lo que representa 64,8% del total.
La mayoría de estos robos se cometieron en templos religiosos, que concentraron 117 de los eventos reportados, muy por encima de otros espacios como domicilios particulares, museos, depósitos o galerías de arte, lo que refleja la vulnerabilidad de estas obras frente a la delincuencia.
Por entidad federativa, los robos de arte se distribuyen en, al menos, 22 estados del país latinoamericano, con Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo (todos en el centro del país) entre las entidades de mayor número de casos documentados, según los registros internacionales.
Especialistas citados por Milenio señalan que las cifras oficiales representan solo una fracción del fenómeno real, ya que muchos robos no se denuncian, especialmente cuando se trata de piezas resguardadas por particulares o instituciones que evitan la exposición pública.
Robo en el Louvre: lo que se sabe hasta ahora - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2025
Robo en el Louvre: lo que se sabe hasta ahora
19 de octubre 2025, 12:02 GMT
El predominio del arte religioso en el mercado ilegal se explica, en parte, por la abundancia histórica de estas obras en México, donde durante siglos gran parte de la producción artística estuvo vinculada a la imaginería católica y se encuentra dispersa en templos con escasa seguridad.
Además, a diferencia de las piezas museísticas, muchas obras carecen de vigilancia permanente o sistemas de protección especializada, lo que facilita su sustracción y posterior inserción en redes de comercialización clandestinas, tanto nacionales como internacionales.
Los registros de Interpol muestran que las piezas robadas suelen reaparecer en plataformas digitales, casas de subastas tradicionales y mercados especializados en ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Londres, lo que evidencia la existencia de redes globales de tráfico de bienes culturales.
De acuerdo con expertos consultados por el rotativo mexicano, el saqueo de arte sacro no solo representa una pérdida patrimonial, sino que también debilita la memoria histórica y cultural de comunidades enteras, al tratarse de bienes que forman parte de su identidad religiosa y social.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала