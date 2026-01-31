Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260131/fiscalia-mexicana-incauta-mas-de-100-toneladas-de-drogas-en-el-noroeste-del-pais-1170893299.html
Fiscalía mexicana incauta más de 100 toneladas de drogas en el noroeste del país
Fiscalía mexicana incauta más de 100 toneladas de drogas en el noroeste del país
Sputnik Mundo
Las autoridades mexicanas decomisaron y destruyeron más de 100 toneladas de sustancias y precursores químicos que serían utilizados para la fabricación de... 31.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-31T08:02+0000
2026-01-31T08:02+0000
américa latina
méxico
fiscalía general de la república (fgr) de méxico
sinaloa
seguridad
narcotráfico
claudia sheinbaum
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/1e/1170893640_0:115:1357:878_1920x0_80_0_0_53823e0dc171de5f5b0f7d4172674a42.jpg
En un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la República (FGR) detalló que, en total, se destruyeron 105 toneladas y 75,656 kilos de sustancias como acetato de plomo, peróxido de dicumilo, cloruro de mercurio, acetona, ácido clorhídrico, alcohol etílico, tolueno, alcohol metílico, entre otras.En el operativo participaron elementos de la Fiscalía Federal de Sinaloa, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través del Ministerio Público Federal (MPF), así como de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).Las sustancias (27 toneladas, 874,896 kilos y 77.199 litros) fueron trasladadas al Estado de México (centro) para que una empresa especializada se encargara de su destrucción.El envío fue custodiado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).De acuerdo con la FGR, la incautación y destrucción de estas sustancias "generó pérdidas financieras a dichas organizaciones", aunque no se precisó la cifra.A principios de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que, debido a la estrategia de seguridad que se implementó desde el inicio de su gobierno en octubre de 2024 y hasta diciembre de 2025 se había logrado la incautación de 318 toneladas de droga.Aunado a ello, también se habrían desarticulado más de 1.887 laboratorios para la fabricación de drogas sintéticas y se aseguraron más de 21.000 armas de fuego.
https://noticiaslatam.lat/20260113/autoridades-mexicanas-aseguran-700-kilos-de-metanfetaminas-1170315024.html
méxico
sinaloa
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/1e/1170893640_166:0:1337:878_1920x0_80_0_0_31e9f7fb103e319c157e14f943970cd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, fiscalía general de la república (fgr) de méxico , sinaloa, seguridad, narcotráfico, claudia sheinbaum
méxico, fiscalía general de la república (fgr) de méxico , sinaloa, seguridad, narcotráfico, claudia sheinbaum

Fiscalía mexicana incauta más de 100 toneladas de drogas en el noroeste del país

08:02 GMT 31.01.2026
© Foto : Fiscalía General de la RepúblicaPrecursores químicos incautados por la Fiscalía General de la República de México
Precursores químicos incautados por la Fiscalía General de la República de México - Sputnik Mundo, 1920, 31.01.2026
© Foto : Fiscalía General de la República
Síguenos en
Las autoridades mexicanas decomisaron y destruyeron más de 100 toneladas de sustancias y precursores químicos que serían utilizados para la fabricación de drogas, en el estado de Sinaloa (noroeste).
En un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la República (FGR) detalló que, en total, se destruyeron 105 toneladas y 75,656 kilos de sustancias como acetato de plomo, peróxido de dicumilo, cloruro de mercurio, acetona, ácido clorhídrico, alcohol etílico, tolueno, alcohol metílico, entre otras.
En el operativo participaron elementos de la Fiscalía Federal de Sinaloa, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través del Ministerio Público Federal (MPF), así como de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Las sustancias (27 toneladas, 874,896 kilos y 77.199 litros) fueron trasladadas al Estado de México (centro) para que una empresa especializada se encargara de su destrucción.
Autoridades mexicanas aseguran 700 kilos de metanfetaminas - Sputnik Mundo, 1920, 13.01.2026
América Latina
Autoridades mexicanas aseguran 700 kilos de metanfetaminas
13 de enero, 07:33 GMT
El envío fue custodiado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
De acuerdo con la FGR, la incautación y destrucción de estas sustancias "generó pérdidas financieras a dichas organizaciones", aunque no se precisó la cifra.
A principios de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que, debido a la estrategia de seguridad que se implementó desde el inicio de su gobierno en octubre de 2024 y hasta diciembre de 2025 se había logrado la incautación de 318 toneladas de droga.
Aunado a ello, también se habrían desarticulado más de 1.887 laboratorios para la fabricación de drogas sintéticas y se aseguraron más de 21.000 armas de fuego.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала