https://noticiaslatam.lat/20260131/fiscalia-mexicana-incauta-mas-de-100-toneladas-de-drogas-en-el-noroeste-del-pais-1170893299.html

Fiscalía mexicana incauta más de 100 toneladas de drogas en el noroeste del país

Fiscalía mexicana incauta más de 100 toneladas de drogas en el noroeste del país

Sputnik Mundo

Las autoridades mexicanas decomisaron y destruyeron más de 100 toneladas de sustancias y precursores químicos que serían utilizados para la fabricación de... 31.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-31T08:02+0000

2026-01-31T08:02+0000

2026-01-31T08:02+0000

américa latina

méxico

fiscalía general de la república (fgr) de méxico

sinaloa

seguridad

narcotráfico

claudia sheinbaum

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/1e/1170893640_0:115:1357:878_1920x0_80_0_0_53823e0dc171de5f5b0f7d4172674a42.jpg

En un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la República (FGR) detalló que, en total, se destruyeron 105 toneladas y 75,656 kilos de sustancias como acetato de plomo, peróxido de dicumilo, cloruro de mercurio, acetona, ácido clorhídrico, alcohol etílico, tolueno, alcohol metílico, entre otras.En el operativo participaron elementos de la Fiscalía Federal de Sinaloa, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través del Ministerio Público Federal (MPF), así como de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).Las sustancias (27 toneladas, 874,896 kilos y 77.199 litros) fueron trasladadas al Estado de México (centro) para que una empresa especializada se encargara de su destrucción.El envío fue custodiado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).De acuerdo con la FGR, la incautación y destrucción de estas sustancias "generó pérdidas financieras a dichas organizaciones", aunque no se precisó la cifra.A principios de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que, debido a la estrategia de seguridad que se implementó desde el inicio de su gobierno en octubre de 2024 y hasta diciembre de 2025 se había logrado la incautación de 318 toneladas de droga.Aunado a ello, también se habrían desarticulado más de 1.887 laboratorios para la fabricación de drogas sintéticas y se aseguraron más de 21.000 armas de fuego.

https://noticiaslatam.lat/20260113/autoridades-mexicanas-aseguran-700-kilos-de-metanfetaminas-1170315024.html

méxico

sinaloa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, fiscalía general de la república (fgr) de méxico , sinaloa, seguridad, narcotráfico, claudia sheinbaum