Héroes y traidores: Fidel Castro y Fulgencio Batista

Es una de las confrontaciones que marcaron el rumbo político de Cuba durante la mayor parte del siglo XX. Uno quedó en la historia como un traidor que vendió... 05.01.2026, Sputnik Mundo

Fidel CastroLíder de la Revolución cubana que sacó a cientos de miles de cubanos del olvidoAbogado de profesión, líder de la Revolución que derrocó la dictadura de Fulgencio Batista. Una vez en el poder, impulsó una serie de reformas encaminadas a la lucha contra la desigualdad, la defensa de la de soberanía y la justicia social.Una de sus primeras medidas fue la Primera Ley de Reforma Agraria, que confiscó las tierras de los grandes magnates y las repartió entre más de 100.000 familias de campesinos, para eliminar la concentración de la tierra y la explotación rural. Entre otras medidas, impulsó la educación y la salud universal entre las clases menos pudientes, sacando a millones de cubanos de la miseria.Fulgencio BatistaMilitar y dictador que entregó la economía cubana a EEUULideró dos golpes de Estado, se aferró al poder mediante la fuerza y el terror. Tras su segundo golpe, en 1952, contra el entonces presidente de la República, Carlos Manuel Prío Socarrás, abolió las garantías constitucionales, prohibió las huelgas, restableció la pena de muerte y reprimió a la oposición.Durante su dictadura militar, Cuba cayó bajo la influencia casi absoluta de las transnacionales estadounidenses y la mafia, que encontró en la isla un refugio seguro para sus actividades. Más del 70% de la economía de la isla servía a sus intereses, mientras la mayor parte de la población permanecía en la miseria y el analfabetismo.Su régimen estuvo marcado por la corrupción, la desigualdad y la violencia, lo que desencadenó la Revolución cubana de Fidel Castro. Esta triunfó en las primeras horas de 1959, con la huida de Batista a República Dominicana, donde fue recibido por su entonces dictador, Rafael Trujillo.

