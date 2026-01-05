Mundo
EN VIVO: Ataques contra Venezuela y el secuestro de Maduro: así transcurre la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU
- Sputnik Mundo, 1920, 05.01.2026
Héroes y traidores de la historia de Latinoamérica
La historia de las naciones la escriben sus héroes. Pero a cada héroe se le enfrentan los traidores. Sputnik resume las historias de algunas de esas confrontaciones.
https://noticiaslatam.lat/20260105/heroes-y-traidores-fidel-castro-y-fulgencio-batista-1170101854.html
Héroes y traidores: Fidel Castro y Fulgencio Batista
Héroes y traidores: Fidel Castro y Fulgencio Batista
Sputnik Mundo
Es una de las confrontaciones que marcaron el rumbo político de Cuba durante la mayor parte del siglo XX. Uno quedó en la historia como un traidor que vendió... 05.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-05T13:01+0000
2026-01-05T14:16+0000
héroes y traidores de la historia de latinoamérica
fidel castro
fulgencio batista
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/05/1170102009_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_507484215de57207e9a1340179f0f60b.jpg
Fidel CastroLíder de la Revolución cubana que sacó a cientos de miles de cubanos del olvidoAbogado de profesión, líder de la Revolución que derrocó la dictadura de Fulgencio Batista. Una vez en el poder, impulsó una serie de reformas encaminadas a la lucha contra la desigualdad, la defensa de la de soberanía y la justicia social.Una de sus primeras medidas fue la Primera Ley de Reforma Agraria, que confiscó las tierras de los grandes magnates y las repartió entre más de 100.000 familias de campesinos, para eliminar la concentración de la tierra y la explotación rural. Entre otras medidas, impulsó la educación y la salud universal entre las clases menos pudientes, sacando a millones de cubanos de la miseria.Fulgencio BatistaMilitar y dictador que entregó la economía cubana a EEUULideró dos golpes de Estado, se aferró al poder mediante la fuerza y el terror. Tras su segundo golpe, en 1952, contra el entonces presidente de la República, Carlos Manuel Prío Socarrás, abolió las garantías constitucionales, prohibió las huelgas, restableció la pena de muerte y reprimió a la oposición.Durante su dictadura militar, Cuba cayó bajo la influencia casi absoluta de las transnacionales estadounidenses y la mafia, que encontró en la isla un refugio seguro para sus actividades. Más del 70% de la economía de la isla servía a sus intereses, mientras la mayor parte de la población permanecía en la miseria y el analfabetismo.Su régimen estuvo marcado por la corrupción, la desigualdad y la violencia, lo que desencadenó la Revolución cubana de Fidel Castro. Esta triunfó en las primeras horas de 1959, con la huida de Batista a República Dominicana, donde fue recibido por su entonces dictador, Rafael Trujillo.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/05/1170102009_44:0:1181:853_1920x0_80_0_0_3b5513598b74a0577ee269139bc23273.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fidel castro, fulgencio batista
fidel castro, fulgencio batista

Héroes y traidores: Fidel Castro y Fulgencio Batista

13:01 GMT 05.01.2026 (actualizado: 14:16 GMT 05.01.2026)
© SputnikFidel Castro (ilustración)
Fidel Castro (ilustración) - Sputnik Mundo, 1920, 05.01.2026
© Sputnik
Síguenos en
Es una de las confrontaciones que marcaron el rumbo político de Cuba durante la mayor parte del siglo XX. Uno quedó en la historia como un traidor que vendió su país a las grandes corporaciones y las mafias. El otro, como un revolucionario sin compromisos que defendió la soberanía de Cuba y la justicia social.

Fidel Castro

Líder de la Revolución cubana que sacó a cientos de miles de cubanos del olvido

Abogado de profesión, líder de la Revolución que derrocó la dictadura de Fulgencio Batista. Una vez en el poder, impulsó una serie de reformas encaminadas a la lucha contra la desigualdad, la defensa de la de soberanía y la justicia social.
Una de sus primeras medidas fue la Primera Ley de Reforma Agraria, que confiscó las tierras de los grandes magnates y las repartió entre más de 100.000 familias de campesinos, para eliminar la concentración de la tierra y la explotación rural. Entre otras medidas, impulsó la educación y la salud universal entre las clases menos pudientes, sacando a millones de cubanos de la miseria.

Fulgencio Batista

Militar y dictador que entregó la economía cubana a EEUU

Lideró dos golpes de Estado, se aferró al poder mediante la fuerza y el terror. Tras su segundo golpe, en 1952, contra el entonces presidente de la República, Carlos Manuel Prío Socarrás, abolió las garantías constitucionales, prohibió las huelgas, restableció la pena de muerte y reprimió a la oposición.
Durante su dictadura militar, Cuba cayó bajo la influencia casi absoluta de las transnacionales estadounidenses y la mafia, que encontró en la isla un refugio seguro para sus actividades. Más del 70% de la economía de la isla servía a sus intereses, mientras la mayor parte de la población permanecía en la miseria y el analfabetismo.
Su régimen estuvo marcado por la corrupción, la desigualdad y la violencia, lo que desencadenó la Revolución cubana de Fidel Castro. Esta triunfó en las primeras horas de 1959, con la huida de Batista a República Dominicana, donde fue recibido por su entonces dictador, Rafael Trujillo.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала