La alfabetización en Argentina enciende alertas: menos del 20% tiene buena comprensión lectora
La alfabetización en Argentina enciende alertas: menos del 20% tiene buena comprensión lectora
El trabajo se realizó con el fin de analizar los esfuerzos gubernamentales en materia de alfabetización, un tema impulsado por diferentes organizaciones civiles desde, al menos, 2023.Según los resultados presentados por la organización basados en las pruebas nacionales Aprender Alfabetización 2024, tres de cada 10 estudiantes de tercer grado se consideran rezagados en su desempeño lector y menos del 45% tiene el nivel esperado de lectura, acorde a su nivel escolar.En el caso de los estudiantes de sexto grado, el 33% está por debajo del nivel satisfactorio en la prueba de Lengua, mientras que siete de cada 10 estudiantes de nivel socioeconómico más bajo no tienen el nivel mínimo de lectura. En el nivel socioeconómico más alto, tres de cada 10 presentan deficiencias lectoras.De manera general, el nivel socioeconómico afecta el nivel de lectura de los estudiantes, ya que uno de cada cinco alumnos de familias de bajos recursos no sabe leer.La prueba Aprender Alfabetización también muestra que el 11,6% de los estudiantes de tercer grado está en etapas iniciales de aprendizaje de lectura, sin la capacidad para entender textos sencillos, y solo el 18,7% tiene el nivel de comprensión para interpretar textos complejos de manera literal, inferencial y reflexiva.Argentinos por la Educación ha pedido un plan general de alfabetización desde al menos 2023 y, si bien reconocen que hay avances, consideran que la situación "es crítica y exige redoblar los esfuerzos", aseguró el director de la organización, Ignacio Ibarzabal.A raíz de esto, en 2024 se lanzó la Campaña Nacional por la Alfabetización impulsada por 200 ONG y a la cual se suscribieron 18 gobernadores y candidatos presidenciales, incluido el actual jefe del Ejecutivo argentino, Javier Milei.
La alfabetización en Argentina enciende alertas: menos del 20% tiene buena comprensión lectora

06:43 GMT 20.12.2025
Solo el 14% de los alumnos de tercer grado en Argentina tienen un nivel alto de lectura cuando el promedio regional se calcula en 21%, advierte el estudio Hoja de Ruta para la alfabetización de la organización Argentinos por la educación 2025.
El trabajo se realizó con el fin de analizar los esfuerzos gubernamentales en materia de alfabetización, un tema impulsado por diferentes organizaciones civiles desde, al menos, 2023.
Según los resultados presentados por la organización basados en las pruebas nacionales Aprender Alfabetización 2024, tres de cada 10 estudiantes de tercer grado se consideran rezagados en su desempeño lector y menos del 45% tiene el nivel esperado de lectura, acorde a su nivel escolar.
En el caso de los estudiantes de sexto grado, el 33% está por debajo del nivel satisfactorio en la prueba de Lengua, mientras que siete de cada 10 estudiantes de nivel socioeconómico más bajo no tienen el nivel mínimo de lectura. En el nivel socioeconómico más alto, tres de cada 10 presentan deficiencias lectoras.
Javier Milei anuncia reforma educativa luego de firmar el proyecto laboral
Cara o ceca
Javier Milei anuncia una reforma educativa luego de firmar el proyecto laboral
11 de diciembre, 22:25 GMT
De manera general, el nivel socioeconómico afecta el nivel de lectura de los estudiantes, ya que uno de cada cinco alumnos de familias de bajos recursos no sabe leer.
La prueba Aprender Alfabetización también muestra que el 11,6% de los estudiantes de tercer grado está en etapas iniciales de aprendizaje de lectura, sin la capacidad para entender textos sencillos, y solo el 18,7% tiene el nivel de comprensión para interpretar textos complejos de manera literal, inferencial y reflexiva.
"Saber leer es la base para todo aprendizaje académico. Sin una comprensión lectora básica, los niños pueden tener dificultades para desarrollar habilidades matemáticas y enfrentar obstáculos en la adquisición de competencias socioemocionales esenciales, como la autorregulación", advierte el informe.
Argentinos por la Educación ha pedido un plan general de alfabetización desde al menos 2023 y, si bien reconocen que hay avances, consideran que la situación "es crítica y exige redoblar los esfuerzos", aseguró el director de la organización, Ignacio Ibarzabal.
A raíz de esto, en 2024 se lanzó la Campaña Nacional por la Alfabetización impulsada por 200 ONG y a la cual se suscribieron 18 gobernadores y candidatos presidenciales, incluido el actual jefe del Ejecutivo argentino, Javier Milei.
