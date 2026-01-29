https://noticiaslatam.lat/20260129/oriente-medio-se-calienta-de-nuevo-asi-va-la-escalada-mas-reciente-entre-eeuu-e-iran-1170834446.html

Oriente Medio se calienta de nuevo: así va la escalada más reciente entre EEUU e Irán

La comunicación directa entre EEUU e Irán está detenida. Así lo confirmó el canciller iraní Abbas Araghchi, quien aseguró que la posición de su país "sigue sin cambios": Teherán sólo dialogará con la Administración Trump "en condiciones de igualdad y sin amenazas". De lo contrario, dijo, las fuerzas iraníes responderán, pues ya tienen "el dedo en el gatillo" en caso de cualquier ataque norteamericano.La advertencia iraní ocurre después de varios días en los que que el presidente Donald Trump ha amenazado con atacar a la nación gobernada por el ayatolá Alí Jameneí, en caso de que Teherán no ceda para cerrar un acuerdo nuclear con Washington. Y es que éste es precisamente el punto de tensión principal: mientras EEUU e Israel insisten —sin pruebas— en que el programa nuclear de Irán tiene supuestos objetivos militares, Teherán lo niega rotundamente.Entretanto, Teherán ha reiterado su posición a favor de "un diálogo basado en el respeto" que permita alcanzar "un acuerdo nuclear mutuamente beneficioso, justo y equitativo, libre de coacción, amenazas e intimidación, que garantice los derechos de Irán a la tecnología nuclear pacífica y garantice la ausencia de armas nucleares". A su vez, la misión diplomática iraní expresó el siguiente mensaje ante la ONU este 28 de enero: "La última vez que EEUU se metió en guerras en Afganistán e Irak, desperdició más de siete billones de dólares y perdió más de 7.000 vidas estadounidenses".La 'balcanización de Irán': ¿el objetivo de EEUU?El 23 de enero pasado, el Pentágono publicó su Estrategia Nacional de Defensa 2026, en la que se afirma que "los líderes iraníes han dejado abierta la posibilidad de volver a intentar dotarse de armas nucleares, en particular al negarse a entablar negociaciones serias" con Washington. Según Lana Ravandi-Fadai, directora del Centro Cultural Oriental del Instituto de Estudios Orientales de la Academia Rusa de Ciencias, Israel intentará utilizar a EEUU para "balcanizar Irán", debilitando y fragmentando el país en lugar de limitarse a instalar un "gobierno títere".La experta señaló que el objetivo es lograr un cambio de régimen mediante diversos métodos, pero no a través de una invasión directa de EEUU. Sin embargo, "en este momento no se habla de una invasión estadounidense de Irán; esto se puede percibir incluso en el cambio de retórica en Washington con respecto a Irán". Por otro lado, dijo, Irán está hoy preparado para responder con más fuerza que nunca y tiene una gran capacidad de movilización cuando está en juego la supervivencia del Estado, concluyó.Y es que las nuevas amenazas vertidas por la Casa Blanca se intensificaron a raíz de las protestas que tuvieron lugar en Irán los primeros días de enero, las cuales, según las autoridades iraníes, fueron promovidas por Israel y sus agentes del Mossad con el objetivo de desestabilizar al país persa, que desde 1979 se enfrenta a un esquema de sanciones económicas y comerciales impuestas por EEUU. En las últimas semanas, Trump amenazó incluso con imponer aranceles del 25% a cualquier país que haga tratos comerciales con Irán.¿Cuándo fue la última vez que Washington atacó a Teherán?El ataque estadounidense más reciente contra territorio iraní ocurrió el 22 de junio de 2025, cuando las fuerzas del país norteamericano arrojaron bombas GBU-57A/B sobre las instalaciones nucleares de Isfahán, Fordo y Natanz, donde, según Washington y Tel Aviv, Irán desarrollaba un proyecto de enriquecimiento de uranio para fabricar al menos una decena de bombas atómicas, algo que jamás han comprobado.Aunque en un inicio la Administración Trump aseguró que el bombardeo fue un "éxito total" e incluso lo calificó como una "obliteración", después bajó el tono triunfalista tras la filtración de un reporte de inteligencia en el que se afirmaba que los daños al programa nuclear de Irán iban de "limitados a severos" y que, de hecho, los ataques sólo habían retrasado los planes iraníes "por unos meses". De hecho, el propio Trump confirmó la autenticidad de dicho informe. Por su parte, el ayatolá Alí Jameneí dijo que Donald Trump maximizó el impacto de los ataques: "El presidente estadounidense exageró los acontecimientos de forma inusual, y resultó que necesitaba esta exageración".

