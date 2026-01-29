https://noticiaslatam.lat/20260129/al-estilo-trump-noboa-ahora-aplica-aranceles-de-castigo-contra-colombia-1170773967.html
Al estilo Trump: Noboa ahora aplica aranceles de castigo contra Colombia
Al estilo Trump: Noboa ahora aplica aranceles de castigo contra Colombia
El presidente ecuatoriano anunció la aplicación de aranceles del 30% a Colombia, argumentando "falta de reciprocidad" en materia de seguridad fronteriza.
Ven y vuela con nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para conocer más en detalle sobre:
Darío Orellana
Darío Orellana
Al estilo de su mentor del norte: Noboa ahora aplica aranceles a Colombia
Al estilo de su mentor del norte: Noboa ahora aplica aranceles a Colombia
Darío Orellana
Al estilo Trump: Noboa ahora aplica aranceles de castigo contra Colombia
15:00 GMT 29.01.2026 (actualizado: 15:16 GMT 29.01.2026)
Darío Orellana
Desde Rusia
Alberto García
Desde Rusia
El presidente ecuatoriano anunció la aplicación de aranceles del 30% a Colombia, argumentando "falta de reciprocidad" en materia de seguridad fronteriza. Esto genera tensión política y comercial entre los vecinos, no obstante, existen esperanzas de alcanzar una solución.
Ven y vuela con nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para conocer más en detalle sobre:
00:20
Introducción del programa.
03:05
El oficialismo a la cabeza en las presidenciales de Colombia.
08:15
Los preparativos para la reunión entre Petro y Trump.
12:29
Perú nuevamente con posible inestabilidad en la Presidencia.
13:24
Futuros ministros en Chile con algo que cuestionar.
17:59
Tensión diplomática entre Colombia y Ecuador.
23:45
La reciprocidad de Colombia.
33:59
Un paso lógico hacia el entendimiento.