América Latina
América Latina
El riesgo país de Ecuador sigue a la baja y se coloca por debajo de los 450 puntos
La cifra, consignada por el diario El Comercio, representa el valor más bajo registrado por la economía ecuatoriana desde febrero de 2018, cuando el indicador se situó en 490 puntos. La reducción es significativa si se considera que, apenas unos días antes, el 22 de enero, el marcador se encontraba en 453 puntos, lo que refleja una mejora sustancial en la percepción de los mercados internacionales.El Gobierno del presidente Daniel Noboa ha vinculado este resultado directamente con su estrategia de manejo de deuda y el regreso del país a los mercados internacionales de capitales. Una de las acciones clave ha sido el anuncio de una operación para la recompra de bonos de deuda externa con vencimiento en los años 2030 y 2035, lo que ha generado optimismo entre los inversionistas.Además de las maniobras con la deuda, el Ministerio de Economía y Finanzas destacó que esta mejora refleja una mayor estabilidad macroeconómica y un fortalecimiento de las reservas internacionales. Estas últimas han alcanzado niveles históricos, proporcionando un colchón de liquidez que reduce la incertidumbre sobre la capacidad de pago del Estado a corto y mediano plazo.La reducción del riesgo país es un objetivo tradicional de los Gobiernos, ya que el índice funciona como un termómetro de confianza. Al situarse en niveles más bajos, el Estado puede acceder a financiamiento externo con tasas de interés mucho más competitivas y reduciendo el costo del endeudamiento.Aunque el panorama es alentador, los analistas advierten que la sostenibilidad de estas cifras dependerá de la continuidad de las reformas económicas y de la estabilidad en la política interna, así como también del éxito en el combate a la inseguridad que vive el país sudamericano debido a los grupos narcos.
06:31 GMT 26.01.2026

06:31 GMT 26.01.2026
Según los datos oficiales del Banco Central del Ecuador (BCE), el índice cerró el pasado 23 de enero en 446 puntos, consolidando una tendencia que se venía registrando desde finales del 2025.
La cifra, consignada por el diario El Comercio, representa el valor más bajo registrado por la economía ecuatoriana desde febrero de 2018, cuando el indicador se situó en 490 puntos. La reducción es significativa si se considera que, apenas unos días antes, el 22 de enero, el marcador se encontraba en 453 puntos, lo que refleja una mejora sustancial en la percepción de los mercados internacionales.
El Gobierno del presidente Daniel Noboa ha vinculado este resultado directamente con su estrategia de manejo de deuda y el regreso del país a los mercados internacionales de capitales. Una de las acciones clave ha sido el anuncio de una operación para la recompra de bonos de deuda externa con vencimiento en los años 2030 y 2035, lo que ha generado optimismo entre los inversionistas.
Además de las maniobras con la deuda, el Ministerio de Economía y Finanzas destacó que esta mejora refleja una mayor estabilidad macroeconómica y un fortalecimiento de las reservas internacionales. Estas últimas han alcanzado niveles históricos, proporcionando un colchón de liquidez que reduce la incertidumbre sobre la capacidad de pago del Estado a corto y mediano plazo.
La reducción del riesgo país es un objetivo tradicional de los Gobiernos, ya que el índice funciona como un termómetro de confianza. Al situarse en niveles más bajos, el Estado puede acceder a financiamiento externo con tasas de interés mucho más competitivas y reduciendo el costo del endeudamiento.
Aunque el panorama es alentador, los analistas advierten que la sostenibilidad de estas cifras dependerá de la continuidad de las reformas económicas y de la estabilidad en la política interna, así como también del éxito en el combate a la inseguridad que vive el país sudamericano debido a los grupos narcos.
