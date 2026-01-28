https://noticiaslatam.lat/20260128/nicaragua-conmemora-el-82-aniversario-del-fin-del-sitio-de-leningrado--video-1170792409.html

En el marco del levantamiento del sitio de Leningrado, el asesor presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, Laureano Ortega... 28.01.2026, Sputnik Mundo

"Estamos conmemorando 82 años del levantamiento de ese sitio sangriento, genocida en contra del pueblo ruso, en la ciudad de Leningrado, hoy la gran San Petersburgo, recordando el heroísmo y manteniendo viva la memoria de tantos hermanos y hermanas rusos soviéticos que fallecieron manos del nazismo, del fascismo y recordando que la lucha con continúa", añadió Ortega Murillo.En su participación, el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, destacó el valor simbólico del levantamiento del sitio de Leningrado como un referente universal de resistencia."Un sitio que representa lo que es la capacidad de resistencia y de lucha de un pueblo, del pueblo ruso, que es la capacidad de resistencia y lucha de los pueblos del mundo frente al fascismo, frente a los nazis, frente al imperialismo", ponderó.El líder de la Asamblea Nacional nicaragüense también valoró que el Parlamento fuese sede del acto conmemorativo, que concluyó con una exposición temática dedicada a la memoria de las familias y los héroes soviéticos del sitio de Leningrado, uno de los episodios más cruentos de la Segunda Guerra Mundial.

