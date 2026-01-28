Mundo
https://noticiaslatam.lat/20260128/nicaragua-conmemora-el-82-aniversario-del-fin-del-sitio-de-leningrado--video-1170792409.html
Nicaragua conmemora el 82 aniversario del fin del sitio de Leningrado | Video
Nicaragua conmemora el 82 aniversario del fin del sitio de Leningrado
En el marco del levantamiento del sitio de Leningrado, el asesor presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, Laureano Ortega...
"Un sitio que representa lo que es la capacidad de resistencia y de lucha de un pueblo, del pueblo ruso, que es la capacidad de resistencia y lucha de los pueblos del mundo frente al fascismo, frente a los nazis, frente al imperialismo", ponderó.
El líder de la Asamblea Nacional nicaragüense también valoró que el Parlamento fuese sede del acto conmemorativo, que concluyó con una exposición temática dedicada a la memoria de las familias y los héroes soviéticos del sitio de Leningrado, uno de los episodios más cruentos de la Segunda Guerra Mundial.
Nicaragua conmemora el 82 aniversario del fin del sitio de Leningrado | Video

28.01.2026
Nicaragua conmemoró 82 años del fin del sitio a Leningrado.
Nicaragua conmemoró 82 años del fin del sitio a Leningrado. - Sputnik Mundo, 1920, 28.01.2026
© Sputnik / Marcela Rivera
Marcela Rivera
Desde Nicaragua
Todos los artículos
En el marco del levantamiento del sitio de Leningrado, el asesor presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, Laureano Ortega Murillo, reafirmó la hermandad y solidaridad de Nicaragua con Rusia, al rendir homenaje al heroísmo de Moscú en la lucha contra el fascismo.

"Estamos aquí, en nombre de nuestros copresidentes, el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, del pueblo y gobierno de Nicaragua, enviando el saludo y el abrazo fraterno al presidente Vladímir Putin, a su pueblo y su Gobierno y reiterando nuestra hermandad y solidaridad [de Nicaragua]”, afirmó en un acto realizado en la Asamblea Nacional en Managua.

"Estamos conmemorando 82 años del levantamiento de ese sitio sangriento, genocida en contra del pueblo ruso, en la ciudad de Leningrado, hoy la gran San Petersburgo, recordando el heroísmo y manteniendo viva la memoria de tantos hermanos y hermanas rusos soviéticos que fallecieron manos del nazismo, del fascismo y recordando que la lucha con continúa", añadió Ortega Murillo.
En su participación, el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, destacó el valor simbólico del levantamiento del sitio de Leningrado como un referente universal de resistencia.
"Un sitio que representa lo que es la capacidad de resistencia y de lucha de un pueblo, del pueblo ruso, que es la capacidad de resistencia y lucha de los pueblos del mundo frente al fascismo, frente a los nazis, frente al imperialismo", ponderó.
El líder de la Asamblea Nacional nicaragüense también valoró que el Parlamento fuese sede del acto conmemorativo, que concluyó con una exposición temática dedicada a la memoria de las familias y los héroes soviéticos del sitio de Leningrado, uno de los episodios más cruentos de la Segunda Guerra Mundial.
