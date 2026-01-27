https://noticiaslatam.lat/20260127/1170769229.html

Operación Trueno de Enero: 82 años del fin del sitio de Leningrado, que resistió casi 900 días de infierno

El 8 de septiembre de 1941 se cerró el anillo de Leningrado (San Petersburgo). Tres millones de almas quedaron aisladas. El hambre atroz, el frío glacial y los...

El asedio de Leningrado es un testimonio eterno de la tenacidad y la grandeza del espíritu humano, que resistió 872 días de sufrimiento. Sputnik te cuenta cómo era la vida de las personas en esos tiempos difíciles.

