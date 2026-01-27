Operación Trueno de Enero: 82 años del fin del sitio de Leningrado, que resistió casi 900 días de infierno
El 21 de julio de 1941, durante un viaje al Grupo de Ejércitos Norte, Hitler declaró que "en comparación con la importancia de Leningrado, Moscú es solo un objeto geográfico".
En la foto: las consecuencias del bombardeo de artillería alemán.
"Primero, bloquearemos Leningrado (herméticamente) y destruiremos la ciudad (...) En primavera, penetraremos en la ciudad (...) nos llevaremos a todos los que queden con vida al interior de Rusia o los haremos prisioneros, arrasaremos Leningrado por completo", se lee en la Enciclopedia Militar Soviética, refiriéndose a las palabras de Hitler.
En la foto: artilleros descansan junto a una hoguera, al lado de un tocador con espejo trumeau: lo único que milagrosamente sobrevivió en la aldea que los invasores nazis entregaron al fuego y a la espada.
Al comienzo del asedio, la ciudad carecía de suficientes alimentos y combustible para resistir un asedio prolongado. La única ruta restante hacia Leningrado era a través del lago Ládoga, dentro del alcance de la artillería, la fuerza aérea y la marina enemigas.
En la foto: residentes en refugios antiaéreos durante un ataque.
Las tarjetas de racionamiento se introdujeron antes del inicio del sitio de Leningrado, el 18 de julio de 1941, con una norma de 800 gramos de pan. Hubo cinco reducciones de las raciones. La más baja estuvo vigente del 20 de noviembre al 25 de diciembre de 1941: 250 gramos para los trabajadores, 125 para los demás.
Como resultado, en diciembre murieron de hambre casi 53.000 personas en Leningrado. En enero y febrero, casi 100.000 cada mes.
En la foto: el pan de asedio y tarjetas de racionamiento de la Gran Guerra Patria en el museo de la historia de la panadería.
El monumento a Pedro el Grande, conocido como El jinete de bronce, las esfinges del malecón Universitetskaya y otros símbolos de la ciudad a orillas del Nevá fueron rodeados por todos lados con sacos de arena y revestidos con tablones de madera durante los años de la guerra, como medida de protección frente a los bombardeos de artillería.
En la foto: los habitantes de la ciudad retiran las estructuras de protección de la estatua de Pedro el Grande, tras el levantamiento del sitio de Leningrado.
Las empresas del Leningrado liberado continuaron suministrando municiones al frente. Durante la guerra, 840 de un total de 1.000 fábricas quedaron fuera de servicio.
Sin embargo, incluso en los años más duros, alrededor de 50 empresas siguieron operando, produciendo armamento y municiones: tanques, piezas de artillería, morteros, ametralladoras, fusiles automáticos, proyectiles y minas. Cerca de 100 tipos de productos de defensa.
En la foto: la población de Leningrado en el frente laboral.
Durante la guerra se instalaban los llamados dientes de dragón —estructuras de hormigón, granito u hormigón armado— en direcciones vulnerables al avance de tanques, en las afueras de la ciudad, a lo largo de carreteras y cerca de las riberas de los ríos, formando una parte esencial de la línea defensiva urbana para frenar la maquinaria enemiga.
En la foto: tales estructuras, ampliamente utilizadas en la defensa de Leningrado en 1941-1944, se pueden observar en una de las calles de la ciudad.
En el Leningrado sitiado, la palabra impresa se equiparaba al pan: pese a las condiciones extremadamente duras, en la ciudad asediada se publicaban varios diarios.
La información operativa sobre la situación en el frente y en la ciudad, difundida a diario, fortalecía la confianza en la victoria y ayudaba a la población a resistir psicológicamente, funcionando como un arma moral de enorme importancia.
En la foto: los leningradenses leen el periódico más reciente.
Además del pedestal del caballo de Clodt, en el puente Aníchkov, las huellas de los impactos de metralla se preservan en los escalones y columnas de la fachada occidental de la catedral de San Isaac y en la fachada norte de la Iglesia de la Resurrección de Cristo.
En la foto: los ciudadanos comienzan a retirar las protecciones defensivas de las casas de la calle Sadóvaya.
A diferencia de la ruta sobre el lago Ládoga, "la Carretera de la Victoria" (la línea ferroviaria provisional Poliani–Shlisselburg) discurría por la ribera izquierda del Nevá y la costa sur del Ládoga, pasando en algunos tramos a apenas tres o cuatro kilómetros de las posiciones de artillería alemana, razón por la cual recibió el sombrío nombre de "corredor de la muerte".
En la foto: el primer tren que recorrió la línea ferroviaria de Shlisselburg, la cual pasó a conocerse como "la Carretera de la Victoria".
Todo el personal del museo Hermitage participó en el embalaje de las piezas, dedicando al descanso y la alimentación no más de una hora al día: en la primera semana se lograron embalar 500.000 objetos.
Aquellas piezas que no pudieron evacuarse permanecieron en el museo: las más frágiles se trasladaron a los sótanos, mientras que las de vidrio y porcelana se enterraron en montículos de arena.
En la foto: las obras de arte del Hermitage que fueron trasladadas a los depósitos del museo durante el sitio.
En la construcción de las fortificaciones participaron no solo mujeres, adolescentes y ancianos, sino también escolares de diez años.
Se emplearon todo tipo de materiales disponibles. Dependiendo de su tamaño, cada búnker estaba destinado a albergar una guarnición de entre 8 y 40 combatientes.
En la foto: el desmontaje de un punto de fuego permanente en la Plaza Vosstániya (Plaza del Alzamiento).
En la foto: El 27 de enero de 1944, Leningrado resonó con una salva de artillería que simbolizó la victoria sobre el enemigo y el fin de los horrores del asedio: 324 cañones dispararon 24 salvas desde distintos puntos de la ciudad, como el Campo de Marte y las orillas del Nevá.
En la foto: reproducción del cuadro Saludo del 27 de enero de 1944, perteneciente a la serie Leningrado durante el sitio, del artista Alexéi Pajómov, del fondo de La Galería Estatal Tretiakov.
