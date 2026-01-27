https://noticiaslatam.lat/20260127/las-ffaa-rusas-liberan-2-asentamientos-e-interceptan-un-misil-guiado-s200-ucraniano-en-un-dia-de-1170772664.html

Las FFAA rusas liberan 2 asentamientos e interceptan un misil guiado S–200 ucraniano en un día de combates

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberan la localidad de Kúpiansk–Uzlovói, en la región de Járkov, y Novoyákovlevka, en la región de Zaporozhie, en la última... 27.01.2026

2026-01-27T11:40+0000

2026-01-27T11:40+0000

2026-01-27T11:45+0000

A su vez, el grupo de tropas Dniéper extendió su control al asentamiento de Novoyákovlevka en la región de Zaporozhie, añade.La defensa antiaérea rusa interceptó también 11 proyectiles del sistema Himars y derribó 105 vehículos aéreos no tripulados.En el último día, Rusia asestó golpes contra la infraestructura energética utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes y lugares de despliegue de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 154 zonas.Asimismo, las FFAA rusas alcanzaron un carro de combate, 24 vehículos blindados, dos estaciones radares AN/TPQ-36 y una AN/TPQ-50 de producción estadounidense.En cuanto a las bajas ucranianas diarias, Kiev perdió unos 1.345 militares. De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 415 militares ucranianos y el grupo Oeste causó a más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 120 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 390 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 170 militares.

