Las FFAA rusas liberan 2 asentamientos e interceptan un misil guiado S–200 ucraniano en un día de combates
Las FFAA rusas liberan 2 asentamientos e interceptan un misil guiado S–200 ucraniano en un día de combates
Sputnik Mundo
27.01.2026
A su vez, el grupo de tropas Dniéper extendió su control al asentamiento de Novoyákovlevka en la región de Zaporozhie, añade.La defensa antiaérea rusa interceptó también 11 proyectiles del sistema Himars y derribó 105 vehículos aéreos no tripulados.En el último día, Rusia asestó golpes contra la infraestructura energética utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes y lugares de despliegue de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 154 zonas.Asimismo, las FFAA rusas alcanzaron un carro de combate, 24 vehículos blindados, dos estaciones radares AN/TPQ-36 y una AN/TPQ-50 de producción estadounidense.En cuanto a las bajas ucranianas diarias, Kiev perdió unos 1.345 militares. De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 415 militares ucranianos y el grupo Oeste causó a más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 120 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 390 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 170 militares.
Las FFAA rusas liberan 2 asentamientos e interceptan un misil guiado S–200 ucraniano en un día de combates
11:40 GMT 27.01.2026 (actualizado: 11:45 GMT 27.01.2026)
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberan la localidad de Kúpiansk–Uzlovói, en la región de Járkov, y Novoyákovlevka, en la región de Zaporozhie, en la última jornada, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, interceptaron un misil guiado antiaéreo ucraniano S-200 modificado para ataques terrestres, agregaron.
"Las unidades del grupo de fuerzas Oeste liberaron, con sus acciones ofensivas activas, la localidad de Kúpiansk-Uzlovói en la región de Járkov", indica el comunicado del ente castrense.
A su vez, el grupo de tropas Dniéper extendió su control al asentamiento de Novoyákovlevka en la región de Zaporozhie, añade.
La defensa antiaérea rusa interceptó también 11 proyectiles del sistema Himars y derribó 105 vehículos aéreos no tripulados.
En el último día, Rusia asestó golpes contra la infraestructura energética utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes y lugares de despliegue de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 154 zonas.
Asimismo, las FFAA rusas alcanzaron un carro de combate, 24 vehículos blindados, dos estaciones radares AN/TPQ-36 y una AN/TPQ-50 de producción estadounidense.
En cuanto a las bajas ucranianas diarias, Kiev perdió unos 1.345 militares. De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 415 militares ucranianos y el grupo Oeste causó a más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 120 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 390 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 170 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 111.231 drones, 646 sistemas de misiles antiaéreos, 27.349 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.651 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.877 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 52.956 vehículos militares especiales.
