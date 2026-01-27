Ecuador invertirá 180 millones de dólares en equipamiento militar para combatir el crimen

Desde su llegada al poder, Noboa mantiene una guerra interna contra grupos del narcotráfico, con medidas como estados de emergencia, patrullajes militares en calles y cárceles, así como operativos dirigidos a la captura de cabecillas de organizaciones criminales.El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, especificó que los recursos se destinarán a ejecutar 11 proyectos estratégicos, entre los que destacan la compra de siete helicópteros bimotor, la adquisición de un buque logístico multipropósitos, un sistema radar 3D, escáneres y drones para llevar a cabo operaciones de control de frontera.La nueva inversión se da en un contexto de fuerte deterioro de la seguridad: 2025 se convirtió en el año más violento en la historia reciente del país sudamericano, con 9.216 homicidios registrados, de acuerdo con cifras oficiales.En el ámbito policial, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció una inversión adicional de 50 millones de dólares para fortalecer el sistema de emergencias y la incorporación de tecnología de última generación para la identificación de armas y municiones, sin que hasta el momento se haya detallado el origen de los recursos para financiar estas adquisiciones.
El Gobierno de Ecuador anunció una inversión de 180 millones de dólares para la adquisición de equipamiento militar y tecnológico con el objetivo de reforzar el combate al crimen organizado, en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Daniel Noboa.
Desde su llegada al poder, Noboa mantiene una guerra interna contra grupos del narcotráfico, con medidas como estados de emergencia, patrullajes militares en calles y cárceles, así como operativos dirigidos a la captura de cabecillas de organizaciones criminales.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, especificó que los recursos se destinarán a ejecutar 11 proyectos estratégicos, entre los que destacan la compra de siete helicópteros bimotor, la adquisición de un buque logístico multipropósitos, un sistema radar 3D, escáneres y drones para llevar a cabo operaciones de control de frontera.
"Para que las calles del Ecuador estén seguras nos enfocaremos tanto en el despliegue de la fuerza como en el combate a sus patrocinadores políticos", sentenció Noboa.
La nueva inversión se da en un contexto de fuerte deterioro de la seguridad: 2025 se convirtió en el año más violento en la historia reciente del país sudamericano, con 9.216 homicidios registrados, de acuerdo con cifras oficiales.
En el ámbito policial, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció una inversión adicional de 50 millones de dólares para fortalecer el sistema de emergencias y la incorporación de tecnología de última generación para la identificación de armas y municiones, sin que hasta el momento se haya detallado el origen de los recursos para financiar estas adquisiciones.
