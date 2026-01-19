Ecuador despliega miles de militares contra el crimen organizado: ¿solución o "más de lo mismo"?

https://noticiaslatam.lat/20260119/ecuador-despliega-miles-de-militares-contra-el-crimen-organizado-solucion-o-mas-de-lo-mismo-1170522069.html

"La cárcel o el infierno para todo aquel que ponga en riesgo la seguridad de las familias ecuatorianas". Así presentó el Gobierno de Ecuador el operativo denominado Ofensiva Total que implicó el despliegue de aproximadamente 10.000 efectivos militares en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí para combatir la acción de grupos criminales.De acuerdo con el Gobierno, las acciones de los militares se ejecutarán "con carácter ofensivo y sin tregua" y ubicados en los diferentes cantones de esas provincias a partir de "análisis de inteligencia militar".Junto a eso, el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, dispuso el traslado del Alto Mando Militar hacia la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia y ciudad más poblada de Ecuador, además de estar identificada como el centro de la acción de muchos de los grupos criminales por los que las autoridades declararon un "conflicto armado interno" en enero de 2024.La experta ecuatoriana en seguridad Ana Minga dijo a Sputnik que una mayor presencia de efectivos militares puede hacer disminuir ciertos episodios violentos, aunque solamente los vinculados con "el crimen común" o las pequeñas bandas dedicadas a pequeños asaltos o robos, aunque podría no ser eficaz a la hora de combatir a las grandes organizaciones.Minga valoró que el Estado ecuatoriano apunte a "recuperar territorios", pero advirtió sobre la importancia de mantenerlos luego, en una lógica de "guerra" que, según la experta, los grupos criminales parecen haberse tomado de manera más "literal" que el Estado ecuatoriano desde la declaración de "conflicto armado interno". En ese sentido, afirmó que la captura de líderes importantes de organizaciones suele traer aparejado más "sangre en las calles" y, por eso, las fuerzas del orden ecuatorianas deben estar preparadas para las posibles reestructuraciones de las bandas criminales.En ese marco, la analista consideró un acierto que el Ministerio de Defensa opte por trasladar su comando militar a Guayaquil, lugar que señaló como "el punto rojo" de la violencia criminal en el Ecuador actual. Para Minga, esta podrá mejorar "la coordinación" de las fuerzas militares e intentar, al menos, vencer la "burocracia" que todavía obstaculiza la respuesta estatal al crimen organizado.¿Se resuelve el problema de fondo?En diálogo con Sputnik, el experto ecuatoriano en seguridad Daniel Pontón afirmó que "es esperable" que el cuantioso despliegue de efectivos militares traiga aparejado "un aumento en la productividad en temas de decomisos, capturas y aprehensiones de delincuentes y cabecillas de organizaciones".Sin embargo, adelantó que el nuevo despliegue puede acabar siendo "más de lo mismo", sumándose a un sinnúmero de operaciones similares que el Gobierno de Daniel Noboa ha anunciado desde su llegada al Palacio de Carondelet y que, a dos años del inicio del "conflicto armado interno", siguen sin poder resolver el problema de fondo en el país.En efecto, el analista remarcó que "siempre hay nuevos cabecillas" en las organizaciones una vez que los anteriores son capturados, y que los diferentes grupos criminales logran rápidamente volver a operar. Al mismo tiempo, señaló que los planes de seguridad definidos por el Gobierno suelen carecer de evaluaciones rigurosas, imposibilitando que la administración Noboa revea su manera de actuar.A eso se suma, apuntó el experto, que el Gobierno de Noboa parece haber creado "una dependencia psicológica" a este tipo de anuncios, debido a que la popularidad que las medidas de excepción le han dado al actual presidente ecuatoriano.La Administración ecuatoriana "vendió la idea de un plan de seguridad y la militarización le ha dado mucha popularidad, a pesar de que no hay un rumbo claro. Por eso la recurrente necesidad del Gobierno de llamar a estados de excepción", sostuvo Pontón.Para el experto, el reciente asesinato del líder del grupo Los Lagartos conocido como el Marino, ocurrido en una lujosa zona de la provincia de Guayas, da cuenta de cómo el crimen organizado permea en sectores acaudalados de la sociedad ecuatoriana e involucra incluso a empresarios y profesionales.Pontón opinó que esta realidad implica "cambiar un poco el esquema interpretativo" y dejar de pensar al crimen organizado únicamente como "bandas que se matan entre ellas" para considerarlo un problema "arraigado en todas las esferas sociales". Para el analista, este encare hace que "la narrativa del conflicto armado interno y la hipermilitarización quede corta", y causa que el Estado ecuatoriano ponga más atención en las relaciones económicas de estas bandas criminales.

