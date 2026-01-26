https://noticiaslatam.lat/20260126/washington-no-habria-renunciado-a-sus-planes-de-invasion-militar-de-groenlandia-segun-medios-1170744881.html

Washington no habría renunciado a sus planes de invasión militar de Groenlandia, según medios

"Confusión y preocupación" se han sembrado entre los aliados de EEUU tras las últimas afirmaciones de representantes de la Administración estadounidense en... 26.01.2026, Sputnik Mundo

Estas declaraciones, continúa el medio, "parecen haber duplicado la probabilidad" de que EEUU "pueda recurrir a la fuerza en Groenlandia". Los legisladores están dispuestos a iniciar un proceso de destitución contra Donald Trump en caso de que intervenga en Groenlandia. Según el artículo, se lo han advertido al secretario de Estado, Marco Rubio, y a otros altos funcionarios. Hace unos días, el presidente estadounidense, al resaltar el interés de Estados Unidos por Groenlandia en uno de sus discursos, descartó la posibilidad de recurrir a la fuerza militar.

