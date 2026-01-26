https://noticiaslatam.lat/20260126/washington-no-habria-renunciado-a-sus-planes-de-invasion-militar-de-groenlandia-segun-medios-1170744881.html
Washington no habría renunciado a sus planes de invasión militar de Groenlandia, según medios
Washington no habría renunciado a sus planes de invasión militar de Groenlandia, según medios
Sputnik Mundo
"Confusión y preocupación" se han sembrado entre los aliados de EEUU tras las últimas afirmaciones de representantes de la Administración estadounidense en... 26.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-26T13:10+0000
2026-01-26T13:10+0000
2026-01-26T13:10+0000
defensa
donald trump
administración de eeuu
eeuu
groenlandia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/1a/1170744684_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_6c7170859fcde657af674dc90e0888f7.jpg
Estas declaraciones, continúa el medio, "parecen haber duplicado la probabilidad" de que EEUU "pueda recurrir a la fuerza en Groenlandia". Los legisladores están dispuestos a iniciar un proceso de destitución contra Donald Trump en caso de que intervenga en Groenlandia. Según el artículo, se lo han advertido al secretario de Estado, Marco Rubio, y a otros altos funcionarios. Hace unos días, el presidente estadounidense, al resaltar el interés de Estados Unidos por Groenlandia en uno de sus discursos, descartó la posibilidad de recurrir a la fuerza militar.
https://noticiaslatam.lat/20260123/1170678855.html
eeuu
groenlandia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/1a/1170744684_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_3edc159ecf8824fc02d9e8c48bd53e25.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, administración de eeuu, eeuu, groenlandia
donald trump, administración de eeuu, eeuu, groenlandia
Washington no habría renunciado a sus planes de invasión militar de Groenlandia, según medios
"Confusión y preocupación" se han sembrado entre los aliados de EEUU tras las últimas afirmaciones de representantes de la Administración estadounidense en entrevistas y redes sociales sobre el interés de Washington por Groenlandia, escribe 'Reuters'.
Estas declaraciones, continúa el medio, "parecen haber duplicado la probabilidad" de que EEUU "pueda recurrir a la fuerza en Groenlandia".
"La Administración de EEUU parece estar avanzando una vez más hacia una gran operación militar sin consultar primero al Congreso", precisa el periódico, citando a dos fuentes familiarizadas con la situación.
Los legisladores están dispuestos a iniciar un proceso de destitución contra Donald Trump en caso de que intervenga en Groenlandia. Según el artículo, se lo han advertido al secretario de Estado, Marco Rubio, y a otros altos funcionarios.
Hace unos días, el presidente estadounidense, al resaltar el interés de Estados Unidos por Groenlandia en uno de sus discursos, descartó la posibilidad de recurrir a la fuerza militar.