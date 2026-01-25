https://noticiaslatam.lat/20260125/se-disparan-las-busquedas-de-vuelos-a-brasil-tras-anuncio-de-exencion-de-visa-para-turistas-chinos-1170708536.html

Se disparan las búsquedas de vuelos a Brasil tras anuncio de exención de visa para turistas chinos

Se disparan las búsquedas de vuelos a Brasil tras anuncio de exención de visa para turistas chinos

Sputnik Mundo

Según cifras de la plataforma china Qunar, consignadas por el diario 'Global Times', las búsquedas de vuelos hacia Brasilia aumentaron un 84% en solo una hora... 25.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-25T08:02+0000

2026-01-25T08:02+0000

2026-01-25T08:02+0000

internacional

brasil

china

turismo

visados

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/12/1161201830_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8caff46ab3651ca2f6be04eafb33161e.jpg

De acuerdo con el diario, el crecimiento de este interés no se limita a búsquedas aisladas, ya que las consultas semanales de vuelos desde ciudades chinas hacia destinos brasileños se quintuplicaron. Las urbes del gigante asiático que registraron el mayor número de búsquedas incluyen a Pekín, Shanghái, Guangzhou y Shenzhen, destacando también un crecimiento acelerado en las búsquedas desde Chengdu y Xiamen.Analistas de la industria turística, como Yang Han de Qunar, dijeron al medio que Brasil se ha convertido en uno de los destinos de larga distancia con mayor crecimiento para los viajeros chinos. Para las vacaciones del Año Nuevo Chino de 2026, las reservas de boletos hacia Brasil aumentaron 1,7 veces en comparación con el mismo periodo de 2025.Las estadísticas reflejan que China es una de las fuentes de turistas extranjeros con mayor expansión para Brasil. En 2024, el país recibió a 76.000 visitantes chinos y, de enero a noviembre de 2025, la cifra alcanzó los 100.000, consolidando a Brasil como el destino más popular de Centro y Sudamérica para este mercado.El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció la exención de visas para ciudadanos chinos en ciertas categorías de viajes de corta duración. Esta medida se estableció bajo el principio de reciprocidad, tras la política previa de China que permite el ingreso sin visado a ciudadanos brasileños para estancias de hasta 30 días.Tras el anuncio, el Gobierno brasileño emitió un comunicado oficial indicando que esta decisión busca profundizar la cooperación bilateral y facilitar el intercambio entre personas de ambas naciones. Aunque la política ya ha sido confirmada, la fecha sobre cuándo empezará a regir aún no se ha precisado, aunque se espera que se conozca en las próximas semanas.Esta noticia se conoce apenas una semana después de que el Gobierno de EEUU anunciara que suspendía indefinidamente la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, incluyendo a Brasil y otros países de América Latina, aunque la medida no afecta a las visas de turista o negocios.

https://noticiaslatam.lat/20240712/secretario-de-turismo-de-mexico-viajar-a-china-es-tendencia-entre-los-jovenes-mexicanos--1156079537.html

https://noticiaslatam.lat/20241120/lula-declara-que-china-y-brasil-cultivan-una-amistad-estrategica--video-1159162317.html

brasil

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, china, turismo, visados