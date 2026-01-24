Brasil cierra 2025 con récord histórico de recaudación fiscal, según cifras oficiales

Según los reportes de la prensa brasileña, los datos son el reflejo de una serie de medidas fiscales adoptadas por el Gobierno y el Congreso para fortalecer los ingresos, por ejemplo, la tributación de fondos exclusivos altamente rentables y de sociedades offshore. Asimismo, sería el resultado de la revisión de los incentivos fiscales concedidos por los Estados y la reducción gradual de las desgravaciones sobre las contribuciones laborales. Otros mecanismos que incidieron en el récord fiscal son el impuesto a los envíos internacionales y el aumento del impuesto sobre operaciones financieras (IOF) sobre el crédito y los tipos de cambio. Otro aporte significativo, según los medios brasileños, provino de los impuestos aplicados a las apuestas deportivas, toda vez que los ingresos procedentes de apuestas y loterías sumaron cerca de 1.882 millones de dólares, un aumento en comparación con los 16,46 millones de dólares de 2024. Las autoridades fiscales señalaron que estos resultados contribuyen al desempeño de la economía, como lo demuestran la producción industrial, las ventas de bienes y servicios, la masa salarial y las importaciones.
