Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20260124/a-81-anos-de-la-liberacion-de-auschwitz-por-las-fuerzas-sovieticas-1170675543.html
A 81 años de la liberación de Auschwitz por las fuerzas soviéticas
A 81 años de la liberación de Auschwitz por las fuerzas soviéticas
Sputnik Mundo
En enero de 1945, las tropas soviéticas rompieron las defensas alemanas en el sur de Polonia y llegaron a Auschwitz, revelando un escenario de horror... 24.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-24T11:34+0000
2026-01-24T11:34+0000
multimedia
📊 infografía
auschwitz
polonia
ejército rojo
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/18/1170697061_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1d96d94fadca43d692710b10dc9b4db7.png
Más de un millón de personas, entre ellos prisioneros de guerra soviéticos, judíos, polacos y gitanos, fallecieron en Auschwitz.El campo fue testigo de sufrimientos inimaginables, incluyendo experimentos médicos y ejecuciones masivas. A pesar de los intentos por encubrir los crímenes, la llegada del Ejército Rojo puso fin a la pesadilla. Unos 231 soldados soviéticos perdieron la vida en la operación de liberación.Sputnik te recuerda los horrores cometidos por los nazis en el campo de concentración de Auschwitz.
auschwitz
polonia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/18/1170697061_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e652a20ddb1f630a25e238fb6615baac.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
📊 infografía, auschwitz, polonia, ejército rojo, инфографика
📊 infografía, auschwitz, polonia, ejército rojo, инфографика

A 81 años de la liberación de Auschwitz por las fuerzas soviéticas

11:34 GMT 24.01.2026
Síguenos en
En enero de 1945, las tropas soviéticas rompieron las defensas alemanas en el sur de Polonia y llegaron a Auschwitz, revelando un escenario de horror inimaginable. Más de 10.500 prisioneros fueron liberados, poniendo al descubierto las atrocidades cometidas por los nazis en el campo de concentración y exterminio.
Más de un millón de personas, entre ellos prisioneros de guerra soviéticos, judíos, polacos y gitanos, fallecieron en Auschwitz.
El campo fue testigo de sufrimientos inimaginables, incluyendo experimentos médicos y ejecuciones masivas. A pesar de los intentos por encubrir los crímenes, la llegada del Ejército Rojo puso fin a la pesadilla. Unos 231 soldados soviéticos perdieron la vida en la operación de liberación.
Sputnik te recuerda los horrores cometidos por los nazis en el campo de concentración de Auschwitz.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала