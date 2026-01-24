https://noticiaslatam.lat/20260124/a-81-anos-de-la-liberacion-de-auschwitz-por-las-fuerzas-sovieticas-1170675543.html
A 81 años de la liberación de Auschwitz por las fuerzas soviéticas
En enero de 1945, las tropas soviéticas rompieron las defensas alemanas en el sur de Polonia y llegaron a Auschwitz, revelando un escenario de horror inimaginable. Más de 10.500 prisioneros fueron liberados, poniendo al descubierto las atrocidades cometidas por los nazis en el campo de concentración y exterminio.
Más de un millón de personas, entre ellos prisioneros de guerra soviéticos, judíos, polacos y gitanos, fallecieron en Auschwitz.
El campo fue testigo de sufrimientos inimaginables, incluyendo experimentos médicos y ejecuciones masivas. A pesar de los intentos por encubrir los crímenes, la llegada del Ejército Rojo puso fin a la pesadilla. Unos 231 soldados soviéticos perdieron la vida en la operación de liberación.
Sputnik te recuerda los horrores cometidos por los nazis en el campo de concentración de Auschwitz.