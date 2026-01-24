https://noticiaslatam.lat/20260124/a-81-anos-de-la-liberacion-de-auschwitz-por-las-fuerzas-sovieticas-1170675543.html

A 81 años de la liberación de Auschwitz por las fuerzas soviéticas

En enero de 1945, las tropas soviéticas rompieron las defensas alemanas en el sur de Polonia y llegaron a Auschwitz, revelando un escenario de horror... 24.01.2026, Sputnik Mundo

Más de un millón de personas, entre ellos prisioneros de guerra soviéticos, judíos, polacos y gitanos, fallecieron en Auschwitz.El campo fue testigo de sufrimientos inimaginables, incluyendo experimentos médicos y ejecuciones masivas. A pesar de los intentos por encubrir los crímenes, la llegada del Ejército Rojo puso fin a la pesadilla. Unos 231 soldados soviéticos perdieron la vida en la operación de liberación.Sputnik te recuerda los horrores cometidos por los nazis en el campo de concentración de Auschwitz.

