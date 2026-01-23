Mundo
https://noticiaslatam.lat/20260123/investigadores-encuentran-en-indonesia-la-pintura-rupestre-mas-antigua-de-la-humanidad-1170648331.html
Investigadores encuentran en Indonesia la pintura rupestre más antigua de la humanidad
Investigadores encuentran en Indonesia la pintura rupestre más antigua de la humanidad
23.01.2026
De acuerdo con los arqueólogos Adhi Agus Oktaviana y Maxime Aubert, publicada esta semana en Nature, el hallazgo se dio en una cueva ubicada en la isla de Muina, al sureste de Sulawesi, en Indonesia.Los investigadores sostienen que, después de hacer las pruebas, descubrieron que la pintura rupestre de una mano con una garra tiene una antigüedad de 67.800 años, lo que lo volvería el arte rupestre más antiguo atribuido a un humano, superando por 16.600 años el descubierto en las cuevas de Maros-Pangkep y por 1.100 años las plantillas de manos encontradas en España."La antigüedad de la plantilla de la mano en Muna demuestra que los primeros humanos modernos que habitaron Nusantara durante el Pleistoceno tardío ya tenían una cognición sofisticada", declaró Oktaviana en conferencia de prensa, de acuerdo con National Geographic.Los autores del artículo de Nature comenzaron su investigación en 2015, cuando Oktaviana viajó a Muna en busca de las expresiones artísticas más viejas de la humanidad.En una de las cuevas encontraron una pintura en forma de una mano que tiene una garra, la cual se presume formaba parte de algún ritual de protección característico de la región y que, además, demuestra que no se trata de un dibujo hecho de forma azarosa.Además de esta pintura, también encontraron en dos cuevas colindantes otras plantillas de manos que tienen entre 44.500 y 20.400 años, lo que sugiere que los antiguos habitantes de Indonesia continuaron haciendo arte rupestre durante decenas de miles de años, hasta el apogeo de la última glaciación.Para conocer la fecha en la que fueron creadas estas pinturas, los investigadores usaron una técnica desarrollada por Aubert llamada datación por ablación láser de la serie del uranio, la cual analiza una pequeña cantidad de depósitos de carbonato cálcico formados en la parte superior del área pintada.En 2019, Aubert y Oktaviana ya habían reportado el hallazgo en la misma zona de pinturas que representaban teriantropos (figuras humanas con cabeza y colas de animales), con una antigüedad de 51.200 años, lo que para los investigadores es una prueba de una alta capacidad cognitiva para la creación e imaginación en la antigua población de Sulawesi.
Investigadores encuentran en Indonesia la pintura rupestre más antigua de la humanidad

07:37 GMT 23.01.2026
© Foto : Universidad GriffithInvestigadores de la Universidad Griffith, en Australia
Investigadores de la Universidad Griffith, en Australia - Sputnik Mundo, 1920, 23.01.2026
© Foto : Universidad Griffith
Síguenos en
Expertos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia (BRIN, por sus siglas en inglés) y de la Universidad Griffith de Australia descubrieron lo que serían las pinturas rupestres más antiguas que existen.
De acuerdo con los arqueólogos Adhi Agus Oktaviana y Maxime Aubert, publicada esta semana en Nature, el hallazgo se dio en una cueva ubicada en la isla de Muina, al sureste de Sulawesi, en Indonesia.
Los investigadores sostienen que, después de hacer las pruebas, descubrieron que la pintura rupestre de una mano con una garra tiene una antigüedad de 67.800 años, lo que lo volvería el arte rupestre más antiguo atribuido a un humano, superando por 16.600 años el descubierto en las cuevas de Maros-Pangkep y por 1.100 años las plantillas de manos encontradas en España.
"La antigüedad de la plantilla de la mano en Muna demuestra que los primeros humanos modernos que habitaron Nusantara durante el Pleistoceno tardío ya tenían una cognición sofisticada", declaró Oktaviana en conferencia de prensa, de acuerdo con National Geographic.
Los autores del artículo de Nature comenzaron su investigación en 2015, cuando Oktaviana viajó a Muna en busca de las expresiones artísticas más viejas de la humanidad.
En una de las cuevas encontraron una pintura en forma de una mano que tiene una garra, la cual se presume formaba parte de algún ritual de protección característico de la región y que, además, demuestra que no se trata de un dibujo hecho de forma azarosa.
"Esta es la prueba más sólida de que nuestra especie estaba presente en el archipiélago indonesio en aquella época y que transformaron de forma lúdica e imaginativa la huella de una mano humana en otra cosa", declaró otro de los investigadores, Adam Brumm, en la misma conferencia de prensa.
Además de esta pintura, también encontraron en dos cuevas colindantes otras plantillas de manos que tienen entre 44.500 y 20.400 años, lo que sugiere que los antiguos habitantes de Indonesia continuaron haciendo arte rupestre durante decenas de miles de años, hasta el apogeo de la última glaciación.
Para conocer la fecha en la que fueron creadas estas pinturas, los investigadores usaron una técnica desarrollada por Aubert llamada datación por ablación láser de la serie del uranio, la cual analiza una pequeña cantidad de depósitos de carbonato cálcico formados en la parte superior del área pintada.
En 2019, Aubert y Oktaviana ya habían reportado el hallazgo en la misma zona de pinturas que representaban teriantropos (figuras humanas con cabeza y colas de animales), con una antigüedad de 51.200 años, lo que para los investigadores es una prueba de una alta capacidad cognitiva para la creación e imaginación en la antigua población de Sulawesi.
