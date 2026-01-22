https://noticiaslatam.lat/20260122/colombia-suspende-el-suministro-de-electricidad-e-impone-aranceles-contra-ecuador-1170633698.html

Colombia suspende el suministro de electricidad e impone aranceles contra Ecuador

Colombia suspende el suministro de electricidad e impone aranceles contra Ecuador

Sputnik Mundo

Bogotá detiene los envíos de energía eléctrica a Quito como una "medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética del país"... 22.01.2026, Sputnik Mundo

2026-01-22T18:10+0000

2026-01-22T18:10+0000

2026-01-22T18:30+0000

américa latina

colombia

ecuador

relaciones internacionales

electricidad

aranceles

comercio

🌎 américa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/16/1170633811_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b6b41ab250cc864e1e844526f753c58.jpg

"Se suspenden las transacciones internacionales de electricidad (TIE) entre Colombia y Ecuador, como una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética del país, en un contexto marcado por la variabilidad climática y las alertas tempranas sobre una posible transición hacia un nuevo fenómeno de El Niño", señala el comunicado difundido.Por su parte, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia anunciaron la aplicación de restricciones comerciales de respuesta. Por el momento, los aranceles afectarán a dos decenas de productos, aunque la lista podría ampliarse, indicaron las autoridades.Anteriormente, Ecuador impuso aranceles del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el 1 de febrero por "falta de reciprocidad" en seguridad. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, aseguró que su Gobierno ha emprendido "esfuerzos reales de cooperación" en el combate a los grupos criminales que presuntamente operan en la frontera compartida.

https://noticiaslatam.lat/20260118/noboa-autoriza-compras-de-seguridad-de-emergencia-ante-la-crisis-de-seguridad-1170476800.html

colombia

ecuador

🌎 américa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

colombia, ecuador, relaciones internacionales, electricidad, aranceles, comercio, 🌎 américa