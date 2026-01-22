https://noticiaslatam.lat/20260122/colombia-suspende-el-suministro-de-electricidad-e-impone-aranceles-contra-ecuador-1170633698.html
Colombia suspende el suministro de electricidad e impone aranceles contra Ecuador
Colombia suspende el suministro de electricidad e impone aranceles contra Ecuador
Sputnik Mundo
Bogotá detiene los envíos de energía eléctrica a Quito como una "medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética del país"... 22.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-22T18:10+0000
2026-01-22T18:10+0000
2026-01-22T18:30+0000
américa latina
colombia
ecuador
relaciones internacionales
electricidad
aranceles
comercio
🌎 américa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/16/1170633811_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b6b41ab250cc864e1e844526f753c58.jpg
"Se suspenden las transacciones internacionales de electricidad (TIE) entre Colombia y Ecuador, como una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética del país, en un contexto marcado por la variabilidad climática y las alertas tempranas sobre una posible transición hacia un nuevo fenómeno de El Niño", señala el comunicado difundido.Por su parte, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia anunciaron la aplicación de restricciones comerciales de respuesta. Por el momento, los aranceles afectarán a dos decenas de productos, aunque la lista podría ampliarse, indicaron las autoridades.Anteriormente, Ecuador impuso aranceles del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el 1 de febrero por "falta de reciprocidad" en seguridad. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, aseguró que su Gobierno ha emprendido "esfuerzos reales de cooperación" en el combate a los grupos criminales que presuntamente operan en la frontera compartida.
https://noticiaslatam.lat/20260118/noboa-autoriza-compras-de-seguridad-de-emergencia-ante-la-crisis-de-seguridad-1170476800.html
colombia
ecuador
🌎 américa
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/16/1170633811_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae5cd665be952acfb04dbc658b05d83b.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
colombia, ecuador, relaciones internacionales, electricidad, aranceles, comercio, 🌎 américa
colombia, ecuador, relaciones internacionales, electricidad, aranceles, comercio, 🌎 américa
Colombia suspende el suministro de electricidad e impone aranceles contra Ecuador
18:10 GMT 22.01.2026 (actualizado: 18:30 GMT 22.01.2026)
Bogotá detiene los envíos de energía eléctrica a Quito como una "medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética del país", informan desde el Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Asimismo, el país impuso aranceles de represalia del 30% a la importación de 20 productos ecuatorianos.
"Se suspenden las transacciones internacionales de electricidad (TIE) entre Colombia y Ecuador, como una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética del país, en un contexto marcado por la variabilidad climática y las alertas tempranas sobre una posible transición hacia un nuevo fenómeno de El Niño", señala el comunicado difundido.
Por su parte, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia anunciaron la aplicación de restricciones comerciales de respuesta. Por el momento, los aranceles afectarán a dos decenas de productos, aunque la lista podría ampliarse, indicaron las autoridades.
"Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas", explicó la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas.
Anteriormente, Ecuador impuso aranceles del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el 1 de febrero por "falta de reciprocidad" en seguridad. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, aseguró que su Gobierno ha emprendido "esfuerzos reales de cooperación" en el combate a los grupos criminales que presuntamente operan en la frontera compartida.